Vil ta privat grunn for å byggja den nye gondolbanen

Voss Gondol AS ber Voss kommune om å gjera vedtak­ om oreigning av privat­ grunn for å få realisert­ ny gondolbane opp Hangurslia.

Fakta | Oreigning/Ekspropriasjon Den juridiske definisjonen av oreigning er «tvungen avståelse av eiendomsrett eller andre formuesrettig­heter mot full erstatning.» Bokmålstermen er «Ekspropriasjon», og verkemiddelet vert brukt i tilfelle der samfunnet finn det til større gagn enn skade at privat grunn vert teken og nytta til eit føremål som tener eit felleskap. Typiske tilfelle der oreigning kan skje er i vegprosjekt, jernbane, kraftlinjer, og etablering av annan grunnleggjande infrastruktur. Vidare er ekspropriasjon til skule og barnehagar typiske døme på ekspropriasjon. Oreigningslova har ei liste over 55 ulike føremål som kan gje heimel for å gjennomføra oreigning. På 17. plass finn ein «Jarnveg, sporveg, kabelbane og hengjebane­.» Kjelde: Store Norske Leksikon og ekspropriasjonsadvokaten.no

«På vegne av Voss Gondol AS søkes med dette Voss kommune om å fatte vedtak om ekspropriasjon for å få gjennomført vedtatt reguleringsplan for Gondol Voss AS (Hangurbane) (...) som ble vedtatt av Voss kommune den 5.2.2015.».

Dette går fram av eit brev til Voss kommune, frå advokat­firmaet Harris DA.

NEDRE STASJON: Om lag slik vert nedre stasjon for Hangursbanen sjåande ut. Arbeidet er fysisk i gang ved Voss stasjon. ILLUSTRASJON: nordic office of arcitecture

«Ingen annen utveg»

Advokaten skriv at ekspropriasjonen, eller oreigninga som det heiter på nynorsk, vert søkt om for å kunna byggja den nye planlagde Hangursbanen, og dei viser til plan- og bygningslova for heimel for vedtak om ekspropriasjon.

Den juridiske forklaringa på omgrepet «oreigning» er: «tvungen avståelse av eiendom eller av retter mot erstatning etter skjønn». Det vil seia at storsamfunnet, gjennom politisk handsaming kan opna for å ta privat grunn, ofte for å få gjennomført prosjekt som gagnar mange, til dømes ein flyplass, eller ein veg.

Ein privat utbyggjar kan ikkje sjølv gå til oreigning, men han kan søkja kommunen om at kommunen gjer det for han. Slik er det også i dette tilfellet.

ILLUSTRASJON: Voss Resort

Ikkje avtale med alle

- Grunnen til at Voss Gondol AS går til dette steget, er at me ikkje har lukkast i å oppnå avtale om overtaking av grunn og rettar med alle grunneigarane i området som banen skal gå, eller som baneprosjektet vil koma i kontakt med. Voss Gondol AS hadde eit ynskje om å løysa dette gjennom minnelege avtalar, men det lukkast ikkje i alle tilfella, seier advokat Stig J. Harris til Hordaland.

Han vil ikkje kommentera innhaldet i tilboda som grunneigarane har fått i forhandlingsrunden, men seier til Hordaland at det i nokre tilfelle har handla om usemje knytt til pris, medan dei i andre tilfelle har konstatert ganske raskt at vilkåra for å koma til semje ikkje har vore til stades i det heile.

LANGVARIG: Striden om den nye gondolbanen til Hangur har strekt seg over fleire år. Her Hordaland frå 4. oktober 2012 då grunneigarar protesterte mot planane.

Reguleringsplan er vedteken

Harris skriv i søknaden at Voss Gondol AS treng skaffa seg naudsynt grunn og rettar for å kunna byggja banen, og at dette omfattar rett til å føra gondol­banen over underliggjande eigedomar, rett til å setja ned stolpefeste, rett til å føra opp stasjons- og terminalbygg/skianlegg, og til å etablera vassforsyningsanlegg. Dei vil også laga ein tilkomstveg i samband med anleggsarbeidet.

Dei viser vidare til at kommune­styret på Voss har vedteke ein reguleringsplan i 2015, der det er bestemt at det kan førast opp Gondolbane frå Voss sentrum.

I søknaden står det at dei ser «ingen annen utveg enn å måtte søke kommunen om å fatte vedtak om ekspropriasjon for de grunneiere det ikke er inngått avtale med for å få realisert prosjektet.»

Fleire grunneigarar

Det dreiar seg om til saman 20 grunneigarar i nedre del av traseen, dei fleste bustadeigarar, som vil verta omfatta av eit vedtak om oreigning. I tillegg vil ei sameige i øvre del verta involvert i saka.

Advokaten til grunneigarane i nedre del av traseen, Endre Grande, seier på vegner av sine klientar at det ikkje er aktuelt for dei å inngå frivillig avtale med utbyggjar.

- Grunnen er at grunneigarane har vore usamde i prosjektet heile tida. Klientane mine er for det meste huseigarar, og dei vil få ei eventuell gondolbane hengjande over hustaka sine. Det har dei ikkje særleg sansen for, og det er ikkje utan risiko å bu slik. Det vil vera mange gondolar­ som vil gå opp og ned, og det seier seg sjølv at det er ei last for dei å ha dette bokstaveleg tala hengjande over hovuda. Om noko skulle gå gale, vil det kunna få katastrofale fylgjer, og for mine klientar fører dette til både nedsett livskvalitet og nedsett verdi på eigedomane deira, seier Grande, som likevel ikkje er overraska over oreigningssøknaden.

- Når det er sagt nei til minne­lege avtalar, så er det ikkje så mange andre vegar å gå, om dei vil få prosjektet gjennom.

- Kva gjer de no?

- Prosessen vidare er i og for seg grei. Kommunen må vurdera saka og fatta eit vedtak. Eg skal ha eit møte med grunneigarane på måndag, og me vil gje ei uttale i saka. Dersom kommunestyret gjer vedtak om oreigning, må ein får saka opp til rettsleg vurdering, der erstatningskrava vil verta avklara og tekne stilling til, seier Grande.

- Tek ein risiko

Voss Gondol AS søkjer i same brev om at kommunen gjev løyve til at utbyggjar søkjer Fylkes­mannen om såkalla «Forhåndstiltredelse», det vil seia at utbyggjar får ta i bruk areal og rettar som er omfatta av oreigningssøknaden, før det er fremja skjønn for retten, der erstatninga skal avklart.

- Det er for å kunna koma raskare­ i gang med arbeidet.

- Men eit eventuelt oreigningsvedtak kan verta kjent ugyldig av retten, kva då?

- Då må arbeidet stoppast, og dette er ein risiko klienten vår tek i denne saka, seier advokat Stig J. Harris.

Advokat Grande seier til Horda­land at han ikkje reknar med at Fylkesmannen vil godkjenna ein søknad om å få byrja arbeidet før retten har vurdert oreigningsvedtaket og erstatningskrava.

- Det kan også vera aktuelt å hevda at oreigningsgrunnlaget er ugyldig. Retten må då også ta stilling til det. Vert vedtaket kjent ugyldig, vil saka stoppa, seier Grande.