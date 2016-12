Vil vøla postbryggja på Evanger

Vassvøri sogelag har søkt Voss kommune om tilskot for å vøla skadane på den gamle postbryggja på Evanger. Steinbryggja på strandstaden Evanger vart bygd av Ole M. Ammundsen Melstveit i 1834. Den gamle bryggja var i tre, men den vart øydelagt i ein flaum i 1820. Steinbryggja ber no preg av å ha stått i vel 180 år, og har ein del skadar som sogelaget ynskjer å reparera. - Bryggja er eit kulturminne som det er vel verd å ta vare på. Men det er eit altfor stort lyft for eit lite lag å få utført dette utan stønad frå stat og kommune, skriv Vassvøri sogelag i søknaden. Dei vil også søkja Statens vegvesen om tilskot. - Me håpar at Voss kommune ser verdien av å ta vare på bryggja, og at det kan løyvast midlar til restaurering, skriv sogelaget, som tek sikte på å restaurera postbryggja på Evanger sommaren 2017.