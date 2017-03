Villa Gjerdebu er opna

Villa Gjerdebu er namnet, og nybygget rommar 15 plassar spesielt tilrettelagde for born og unge med ulike handikap.

Innflyttinga føregjekk kring midten av februar månad, men onsdag 1. mars klokka 12 var det offisiell opning av nybygget Gjerdesflaten.

ROMMET MITT: - Her er rommet mitt og senga mi, seier Nina Alexandra Halleraker (8). Ho skal vera på Villa Gjerdebu annakvar helg, så mamma (Christina Ygre Skorve i biletet) og pappa skal få kvila litt ekstra. Og sidan Nina er så glad i å teikna, vil nok veggene her verta dekorerte etter kvart!

Med kjede og hatt

Ein kjedepryda ordførar Hans-Erik Ringkjøb hadde æra av å føreta den offisielle opninga, etter at Supergruppo hadde drege opp stemninga med song og spel.

Ordføraren fekk elles smilet på plass alt før han trødde til. - Han er god, lydde attesten frå Camilla Mortensen Brekke i Supergruppo, straks namnet hans vart introdusert.

Og ordføraren sjølv takka med å fastslå at dét var ein nydeleg velkomst!

I tillegg til å formidla kommunen sin lange veg fram mot fullført prosjekt, understreka Ringkjøb kor etterlengta dei nye barnebustadene er.

- Dét at saka har tatt så lang tid som ho har gjort, er nok eit utslag av at dette ikkje er gruppa som ropar høgast her i samfunnet, la han til.

Opningshøgtida innleia han elles med å lesa, og ikkje minst syngja, frå ein roman av Lars Amund Vaage med tittelen: Syngja.

- Ei forteljing frå ein plass som liknar Villa Gjerdebu. Om ein hovudperson som hadde problem med å formulera ord og lydar, men som til sist klarte å formulera heile ord gjennom songen: Min hatt den har tre kanter.

SUPERGRUPPO I AKSJON: Anne Lene Kårdal Andersen hadde vokalansvaret i visa «Venner» frå Kaptein Sabeltann sitt repertoar. Nærast: Camilla Mortensen Brekke, som utgjorde rytmeseksjonen.

Opningstalen vart fylgjeleg avslutta med ein syngjande ordførar med nett den songen - før han erklærte Villa Gjerdebu for offisielt opna.

ENTUSIASTISK PUBLIKUM: Mellom publikum på fremste benk ser ein her Trond Herfindal (t.v.), Marianne Haugo, Christina Ygre Skorve og Grete Himle Flatebø.

Nina (8) stal showet

Den som for alvor stal showet inne i villaen var likevel Nina Alexandra Halleraker (8). Ungjenta er ein av dei nye brukarane på Villa Gjerdebu, og kunne både syngja og spela piano, viste det seg. På repertoaret stod både Pål sine høner, i ulike versjonar, og ikkje minst Grand Prix Junior-vinnaren «Vestlandet», begge assistert av støttekontakt Tor Øyel Bidne Kvitne på gitar.

- Kor ofte øver du på pianospeling?

- Sikkert minst ein gong kvar dag. Veldig kjekt, forsikra Nina til Hordaland etterpå. Av musikalske favorittar elles nemner ho Marcus & Martinus, Alle fugler og jazzklassikaren «All of me». Variert musikksmak, med andre ord! - Og ho lærte seg å spela heilt sjølv, fell mamma Christina Ygre Skorve inn frå sidelina.

Saman viser dei Hordaland inn til rommet der Nina skal bu, når ho er gjest på Villa Gjerdebu. Namnet er alt kome på døra, i form av ei teikning Nina sjølv har laga, ispedd masse flotte hjarter.

SLITEN: Nina Alexandra Halleraker viser at det tek på å syngja og spela framfor publikum.

Annakvar helg

- Du likar å teikna også?

- Teikning er noko av det aller kjekkaste. Eg teiknar hjarter, stjerner, eller familien min. Men menneske er mykje vanskelegare å få til. Så der lyt eg øva meg mykje enno, seier Nina.

Til dagleg går Nina i klasse 3A på Vangen skule. - Ikkje 3B og slett ikkje 3C, gjer ho klart.

- Kva er kjekkaste faga på skulen?

- Kunst og handverk, heilt klart. Og musikk. Og litt matte.

Nina Alexandra Halleraker fortel at ho skal vera på Villa Gjerdebu annakvar helg, og i tillegg kvar onsdag ettermiddag.

- Men då skal eg ikkje overnatta her, får Hordaland vita. Ein kortstokk med Uno ligg på nattbordet, og den er flittig i bruk, får Hordaland vita.

Nina har elles prøvd si fyrste helg som villabuar i Gjerdebu alt, i helga som var.

- Eg likar meg her, forsikrar ho, og fortel at ho søv åleine på rommet, men at ho kontaktar Irene straks ho vaknar om morgonen. Sidan er det dei to, heile dagen.

- Og saman med Irene gjorde eg masse kjekt, leikar, lesing, kortspel og mykja anna, kan ho fortelja.

Møter faste personar

- Og Irene, som er Irene Granli, vil vera Nina sin faste vaksne her på Villa Gjerdebu, opplyser Gullborg Osgjerd Rekve, verksemdsleiar i Voss kommune.

- For dét skal vera prinsippet her, brukarane skal møta dei same vaksne kvar gong dei kjem. Alle vaktplanar er lagde med dét som utgangspunkt, seier ho.

Og sjølv om Villa Gjerdebu i prinsippet har fire faste barnebustader og 11 avlastingsbustader, så er det berre éin brukar som skal bu fast på huset. Ein annan skal bu der i 50 prosent, medan dei to siste inntil vidare skal brukast til avlasting, opplyser Rekve.

- Prinsippet er at borna og ungdomane kjem her anten annakvar helg eller kvar fjerde helg. I tillegg har me brukarar på avlasting på ettermiddagstid, men dei overnattar ikkje, seier Rekve.

Totalt er ca 90 brukarar med utviklingshemming av ulikt slag med i turnusen på Villa Gjerdebu. All avlasting i kommunal regi skjer då også her frå no av, då denne delen av verksemda i Lekvebakken frå no er avvikla.

- Men ein lyt ha eit kommunalt vedtak for å få avlastingsplass her, understrekar Gullborg Osgjerd Rekve.

45 millionar kroner

Byggjeprisen for nyanlegget på Gjerdesflaten ligg kring 45 millionar, opplyste Arne Mosefinn, leiar i byggjenemnda, under den offisielle delen av opningshøgtida. Av kostnaden er 24,5 millionar finansiert gjennom tilskot frå Husbanken. Arkitekt for nybygget har vore OL Tvilde, ved Tor Tvilde og Marie Brandseth, betongarbeidet er utført at OL Kyte, medan Voss Bygg og Landskap har hatt hovudentreprise for bygget elles. I tillegg har eit titals andre aktørar vore delaktige i prosjektet.

- Undervegs har byggjenemnda hatt samarbeid med Bergen arkitekthøgskole, som har bidrege med å leggja bygget praktisk til rette for brukarane, sa Mosefinn.

- Dette har resultert i ein eigen farge på kvart av romma, med same fargen utanfor døra. I tillegg har me fått sansevegg, klatrevegg og bålplass ute. Arkitekthøgskulen hadde òg framlegg til møbleringa inne, kunne Mosefinn fortelja.

Namnet Villa Gjerdebu? Dét kom til etter ei namnetevling mellom brukarar og tilsette. Vinnarbidraget var spela inn av Marianne Haugo og Trond Herfindal, fekk festlyden onsdag vita. Dei to vart også heidra med premie for innsatsen under opningshøgtida.