Villmarksborna kjem til Voss

Borna frå NRK-serien «Villmarksbarna» kjem til Voss med pappa Lars Krempig frå Kyte. Målet er å få fleire små vossingar ut i naturen.

Fyrstkomande laurdag får Kyte storfint besøk frå den utflytta vossingen Lars Krempig. Lars har med seg dei to yngste borna sine Runa (11) og Narve (8), som er kjende frå serien «Villmarksbarna» på NRK Super. I serien får me bli med pappa Lars og mamma Inger Wallem Krempig på tur i lag med Runa, Narve, og dei to eldre systrene Guro (17) og Ida (14). Familien som bur i Alta, brukar så mykje tid dei berre kan ute i naturen.

- Me har lyst til å skapa turglede og turlyst, og visa korleis ein kan få meir friluftsliv inn i kvardagen. Det vert utruleg kjekt å få gjera dette heime på Voss. Eg har mange gode minne frå fjelltraktene her, seier Lars.

RYPEJAKT OG KVALBADING. Villmarksborna har vore ute i 40 minus, sett isbjørn på Svalbard, padla i Alaska, vore på rypejakt og bada med kval. Dette skal dei fortelja om i eit føredrag i Grimshalli på laurdag.

- Men me vil òg slå eit slag for det friluftslivet som ein finn rett bak huset. Det enkle er ofte det beste, og det treng absolutt ikkje å vera ekstremt for at ein skal få glede av det. Ta ein telttur i nærområdet, eller et middagen ute i plassen for inne. Det er ikkje så mye som skal til, seier Lars.

TA BORNA MED UT! Med føredraget vil dei visa at born kan vera med på mykje meir enn det vaksne kanskje trur.

- Ungar kan gjera mykje tøffare ting enn det mange er klar over. Og det er ikkje borna det står på, ofte er det dei vaksne som ikkje torer eller som føler at dei ikkje kan nok sjølve, seier han.

Men serien inneheld ikkje berre flotte bilete av perfekte turar. Alle slit med dørstokkmila i mellom, også den spreke familien i Alta.

- Det er også ein god del klipp av både sure vaksne og sure born. Me er ikkje noko unntak der. Men vår erfaring er at det alltid vert utruleg fint når ein fyrst kjem seg utom døra, seier Lars.

GAPAHUKTUR OG QUIZ. Etter føredraget inviterer Runa, Narve og Lars med på tur opp til gapahuken ved Lemmertjørni, som ligg i ein halvtimes turavstand frå Grimshalli.

- På vegen opp vil det vera ein quiz, der ein kan læra om ting som dyrespor og dyreskit, seier Stine Hårklau i Kløve Ungdomslag.

Det er ungdomslaget som står for arrangementet, og Stine håpar at fleire kan verta inspirerte til å ta med seg ungane meir ut på tur etter besøket.

- Det er bra at dei viser fram at ungar kan ha det kjekt på tur, sjølv om det er 40 minus. Og at det går an å oppleva noko anna enn TV-skjermen. Eg håpar at dette vil motivera mange, seier ho.

DIKT MED HJØRNEVIK & IVERSEN. Ungdomslaget har verkeleg slått på stortromma, for det er ikkje berre Villmarksborna som kjem til Kyte denne dagen. På kvelden er det duka for ein skikkeleg heilaftan, då nok ein utflytta kytar, Jon Hjørnevik, kjem til Grimshallen for å framføra «på kanten»-dikt i lag med Dagfinn Iversen.

- Dette vart stor suksess sist gong dei var her, og mange av dikta er ekstra kjekke å høyra for oss som er frå Kyte. Det dukkar opp ein del kjende skikkelsar innimellom, for å seia det slik!