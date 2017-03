Vinterferierekord i alpinbakkane

- Kanon vinterferie, seier Anna Bryn i Voss Resort. - Både vinterferien og heile februar er vår beste nokon gong, fastslår Harald Haaland i Myrkdalen Fjellandsby.

Begge stadene sleit med mildvêr og dårlege tilhøve i starten av sesongen.

- Men no er me i ferd med å henta oss inn att, konstaterer dagleg leiar Anna Bryn i Voss Resort Fjellheisar.

- I Myrkdalen er me på full fart mot tidenes beste sesong. Det kokar, lyder meldinga frå kollega Haaland i Myrkdalen.

Høg omsetning

- Men det var ikkje berre vinterferien som hadde rekordtrafikk. For februar månad totalt hadde me over 11 millionar kroner i omsetning på Myrkdalen Hotel. Me er rimeleg trygge på at dette er tidenes høgaste månadsomsetning for noko overnattingsverksemd i regionen, seier Haaland.

Rekord på rekord

Totalt for vinterferien (veke 9) hadde Myrkdalen 19.086 dagsgjester, noko som også er rekord.

- Laurdag 4. mars sette me òg ny rekord i talet på turar i heisane på ein og same dag, med 45.391 stk. Samla for dei to vinterferievekene vart det registrert 434.659 personturar. Vert det brukande vêr og føretilhøve resten av sesongen, styrer me difor mot tidenes beste sesong, seier Haaland.

- Og me har verkeleg flotte tilhøve akkurat no, med ca. to meter natursnø, noko som plasserer oss heilt i norsktoppen i ein sesong der det er kunstsnø som held hjula i gang hjå dei fleste alpinanlegga. Og i Myrkdalen er det framleis mykje moro å sjå fram mot. Ikkje minst verdscup i freestyle siste helga av mars og Myrkleik i helga rett over påske, minner Harald Haaland.

17.000 i Bavallen

- Om me ser begge vekene under eitt, er det opplagt vår beste vinterferie nokon gong, seier Anna Bryn.

- Og om me reknar begge helgane og veka imellom dei, så hadde me 17.000 personar innom anlegget. Og det var ikkje berre helgane som hadde full trykk. Fredagen 3. mars er vår beste normale fredag nokon gong, med 2.600 personar i løypene. Og me hadde god bruk for ein opptur no, etter ein laber start på sesongen.

Full rulle

Med nysnøen sist i februar er det no full rulle i alle løyper og trekk, og gode utsikter til fine tilhøve like til påske.

- Men me produserer stadig snø, og for fyrste gong gjer me det i mars månad. Forklaringa er at me skal ha landsfinale i alpint for 13-åringar mot slutten av månaden. Der ventar me oss 350 deltakarar, pluss foreldre. Her skulle me også hatt utforløypa klar, men i så fall trengst det også ein del ekstra nysnø på toppen. Det er elles ikkje tomt i anlegget no heller, sjølv om bergensarane har reist heim att.

- Me har framleis ei veke att med britiske skuleborn. Og deretter startar leirskulen, så her vert bra trafikk også i vekene framover, seier Anna Bryn.