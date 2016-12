Vismennene fann kongen i Tjukkabygdi

Jolaftan slo Knut Kvamme­ opp låvedørene på Helleve. Til tonar frå saksofon og orgel møtte 70-80 personar fram for å få oppleva nerven i den fyrste jolekvelden.

No som då kom vismennene langvegs frå.

I flakkande skin frå fjøslykter og talgaljos finn folk fram til benkene. Innfor døra sit Maria og Josef, gjetarane og vismennene, klare til aksjon. Iførte antrekk som skaper ein illusjon om langt vekke, i tid og avstand.

«Eg er so glad kvar jolekveld», stig mot uhøvla takbord. Dotter på garden, Solbjørg, leiar songen, akkompagnert av orgel, saksofon og gitar.

SKREIV SEG INN I BETLEHEM. - Dette hende i dei dagane keisar­ Augustus...

Bonden på garden, Knut Kvamme, rettar på brillene og snur Bibelen under fjøslykta for å lesa betre.

- Fyrste manntal medan Kvirinius, held han fram.

- Drog til Betlehem, Davids­byen, for å skriva seg inn der.

Desse avsnitta som har avleira seg i minnet, vert forfriska enno ein gong.

- Sveipte han og la han i ei krybbe, fortel stemma til bestefar Knut, medan Maria og Josef set seg ved «krybba».

Vesle Knut ligg i ei velbrukt korg, på turt gras frå bøane omkring. Ein gong får han truleg greie på at då han var vel eit halvt år var han Jesusbarnet eit par timar.

«LANG TID TILBAKE HENDE DET»: Song av Solbjørg Kvamme i den dunkle låven, synet av aktørane i spelet, og omgjevnadene skapte kjensla av å vera med i stallen, i ein illusjon av det som hende den fyrste jolenatta. Inntrykka fekk tankane til å leika i sinnet.

ENGLETONAR FRÅ LÅVEN. - Straks var der ein hær av englar som song. «Ære ve re Gud»

Knut ser opp og bakover skuggane i låven. - Me syng: «Lang tid tilbake hende det».

Tonane frå saxofonen set på merleg vis sinnet i revers, skaper førestilling av svart natthimmel i Midtausten, ei sterk stjerne og hyrdingar. I fjøsen under brekar sauer. Eit talgaljos brenn ned og sloknar, og skuggane inntek eit parti av «kyrkjelyden».

«Se stjernene skinner». Tonane­ strøymer frå strupar og instrument og samlar fortetta vellyd under låvetaket. Songen med minst «vossamaol» denne jolestunda.

Knut Kvamme, framme under fjøslykta, vekkjer minnet om eit kjent målarstykkje, «Lekpredikanten», som stod på ein krakk og forkynte til folket i røykstova.

VISMENN FRÅ AUSTERLAND. - Kvar er jødekongen som nett er fødd? Me såg stjerna hans då ho synte seg i dagranda, og no er me komne for å tilbe han. Og akkurat då kjem dei innover med gull, røykjelse og myrra. Iført gevantar med ubestemmelege og diffuse snitt, kjortel og kappe, kneler dei for korga der vesle Knut ligg.

VISMENNENE FRÅ AUSTERLAND: Amin frå Iran og Hamed frå Afganistan, bak dei igjen ein tredje vismann frå Syria som ikkje er med på biletet.

Amin kom frå Iran for seks-sju år sidan. Han seier han tok imot frelsaren for fleire år attende og har vore ei støtte for å hjelpa andre som kom til Voss. Knelande legg han krukka med myrra i krybba.

Hamed kom frå Afghanistan i år, fekk høyra om Jesus på Voss, og vart døypt tre veker før jol. Han kan vera i Noreg, men vil om kort tid reisa attende og fortelja kona og sine to born om vegen som han har funne. Kongegåva er røykjelse.

Siste vismannen kjem frå Syria. Han kjem med gull og legg i kjipa. Og vesle Knut tek imot alt med same sinn, inntulla i kvitlar og velvære.

Tonane frå siste songen døyr ut. Folk takkar Knut og Inger for ein ein uvanleg start på jole­feiringa, og helsar god jol.

- Då me rydda låven i haust, såg me at der var rom for ei slik samling, som me har tenkt på i fleire år. Kunngjeringa gjekk til grannar og folk frå forsamlinga Nain nede i sentrum. Skjer dette ein gong til, kan me gå breiare ut, seier vert Knut Kvamme.

Hordaland gjer merksam på at artikkelforfattaren ikkje er tilknytt Hordaland, men var ein del av fellesskapet som deltok på jolekvelden i Tjukkebygdi.