Voss Parkering får kommunal garanti

Kommunestyret gjekk i kveld samrøystes inn for å gjeva kommunal garanti til Voss Parkering. Det vil seia at kommunen garanterer med sjølvskuldnargaranti for lånet på 72.600.000 som Voss Parkering AS har teke opp i samband med bygging av Vossapark. Garantien gjeld for lånet sin hovudstol på maksimalt 66.000.000 kroner, med tillegg av 10 prosent til ein kvar tid sin gjeldande hovudstol til dekning av eventuelle renter og kostnader. Kommunen sitt maksimale garantiansvar kan ikkje overstiga dette. Det er også ein føresetnad at Voss kommune skal ha pant i eigedomen. Ved at kommunen gjev kommunal garanti vil Voss Parkering AS kunna låna i andre finansinstitusjonar som kan gje betre vilkår enn vanlege bankar. Dette meiner kommunen sin administrasjon vil gje ei årleg innsparing på ca. 0,9 millionar kroner.