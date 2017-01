Vossabadet sluker spelemidlane

Med ein tilskotssum tilsvarande vel 10 % av søknadsmassen, er det nok mange som lyt sjå langt etter spelemidlar. I år òg.

Nye store prosjekt som idrettshallar på dei to nye vidaregåande skulane og Vossabadet har gjort at summen av søknader om spelemidlar i Voss kommune har tredobla seg frå i fjor til i år. Frå like over 26 millionar kroner i fjor til drygt 77 millionar i år. Når ein så veit at kommunen i fjor mottok 7.881.000 kroner i spelemidlar i fjor, og det neppe er snakk om store påplussingar i år, vert mishøvet mellom søknadsmasse og tilskotssum enormt.

Totalt kom det inn 33 søknader om spelemidlar for 2017.

Sams forståing

Voss kommune og Idrottsrådet har drøfta seg fram til ei sams forståing av prinsippa for prioritering av søknadene. Dette er viktig for at søkjarane skal ha ei ordning som er føreseieleg og kjend. Prioriteringane baserer seg på fylgjande prinsipp; Anlegg som er fullførde og ferdigstilte kjem fyrst. Deretter kjem søknadene i den rekkefylgja dei har vorte godkjende. Nye anlegg kjem sist på lista.

Det er ei eiga prioriteringsliste for nærmiljøanlegg.

Lista

Utval for miljø og kultur handsama administrasjonen si innstilling til prioriteringsliste på møtet i sist veke og slutta seg til denne. Lista over dei 15 fyrste på lista ser slik ut, med søknadssummen i parantes:

Voss Skyttarlag, finfeltbane på Øvre Skjerve (805.000). Myrkdalen freestyleanlegg as har dei tre neste søknadene på lista: Snøproduksjon slopestyle (700.000), Snøproduksjon skitrekktrasé (700.000), Snøproduksjon storslalåmbakke (700.000). Deretter kjem Voss Ski- og tursenter as med tre søknader: Snøproduksjon dam og grøfter i start- og målområdet (1.000.000), Snøproduksjon utstyr, start- og målområde (628.000), Elektroniske blinkar på skiskyttarstadion (300.000). Voss Fotball as har prioritet nummer 8 med ein søknad på 2.500.000 kroner til omlegging til kunstgras på Olabanen i sentralidrettsanlegget. Ørnar IL er prioritert på 9.-11. plass med søknader om Klubbhus (867.000), garderobeanlegg (802.000) og lagerbygg (376.000). IL Viljar er neste på lista med søknad om tilskot til kunstgras på Palmafossen idrettsplass (1.920.000). Så kjem Voss Fotball as med Rehabilitering av kunstgrasbane (1.000.000), Voss golfbaner as, Golfsimulator Innesvingen (306.000) og på 15. plass. kjem Eldar IL, Kunstgras på Sundve idrettsplass Seimenbanen (2.406.000).

Når det gjeld nærmiljøanlegg står Voss kommune som søkjar for dei sju fyrst prioriterte av åtte søknader. Dei tre fyrste gjeld ballbaner på Vangen skule, dei to fyrste med kunstgras, og søknadssummar på frå 217.000 til 165.000 kroner. På fjerdeplass kjem Vangen skule sitt aktivitetsanlegg (287.000), deretter Sti og utsiktspunkt ved Sivlesfossen (285.000). Ballbane Nye Lundhaugen barnehage (300.000) og Pumptrack i Voss aktivitetspark (300.000). Sist på lista kjem Eldar IL: Rehabilitering av Sundve ballbinge (195.000).

Store søknader

Nokre av søknadene som ikkje har nådd opp i år, ruvar verkeleg når det gjeld summane. Største einskildsøknaden kjem frå Vossabadet og gjeld konkurransebasseng: 21 millionar kroner. Men Vossabadet har også søknader som gjeld stupebasseng (7.000.000), opplæringsbasseng (4.200.000), overvakingsutstyr til konkurransebassenget (700.000) og sosiale rom (500.000). Nye Voss vidaregåande skule har søkt om til saman 15 millionar til idrettshallen sin, medan Nye Voss gymnas har søkt om midlar til basishall (4.000.000) og ekstra garderobar til idrettshall (1.000.000).

Meir midlar

Voss idrottsråd har i ein uttale som skal fylgja saksgangen vidare peika på mishøvet mellom søknadssum og tildeling. Dei skriv mellom anna: «Skal søkjarane av spelemidlar ha von om å få tildelt midlar i løpet av ein 5-årsperiode må løyvinga samla for Voss kommune tilsvara ca 15 mill kr, pr., år, for ordinære anlegg. Primært burde ventetida på spelemidlar ikkje vere lenger enn 3-4 år slik Norges idrettsforbund sins statistikkar som gjennomsnitt for landet viser. Idrottsrådet rår MKU til å framsetje eit slikt mål for tildeling frå Hordaland Fylkeskommune».