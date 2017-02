Vossabankane satsar tungt på Vipps

DNB si mobile betalingsløysing Vipps vert heilt dominerande i den norske marknaden, og alle dei tre bankane på Voss er med i ordninga.

- Dette er ein gledens dag, seier banksjef Kjell Jostein Bø i Voss Sparebank. Saman med marknadssjef Martin Hindenes kunne han fortelja både tilsette og omverda om intensjonsavtalen som er inngått mellom 106 norske bankar. Vipps har alt over 2,1 millionar brukarar som utfører 204.000 transaksjonar kvar dag, men ifylgje Bø er dette berre starten på det nye mobile bankeventyret.

- Saman står me sterkare, ikkje minst i konkurransen mot internasjonale aktørar. Dette styrkjer vår posisjon som enkel og lokal bank i ei verd der den digitale utviklinga går særs fort. Me får ein eigardel i eit selskap som er heilt i fremste line internasjonalt innan mobilbetaling.

Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest kallar det «ein historisk dag» for Sparebanken Vest og norsk banknæring.

Også Vekselbanken er med på nysatsinga ved at dei er ein av bankane i Eika Gruppen. Konsernsjefen i Eika Gruppen, Hege Toft Karlsen, seier ho er svært tilfreds med at bankane no står saman om å vidareutviklia Vipps som den leiande mobile lommeboka i den norske marknaden.

Enkelt, trygt og rimeleg

I dag finst det ei rekkje mobile bankløysingar, med kvar sine appar - som mCash, Mobile Pay, Vipps, Sping og Svaip. Mange kundar har signalisert at dei tykkjer dette både er forvirrande og upraktisk. Satsinga på Vipps er eit svar på dette. - No får me langt på veg same løysinga som i Sverige, der det òg er berre éi løysing for mobilbank.

Eitt av siktemåla er å byggja eit sterkt norsk selskap som greier å utvikla og levera enkle og trygge tenester til lågast mogleg kostnad.

Bankane ser føre seg at me i løpet av nokså kort tid skal utføra det aller meste av våre daglege økonomiske transaksjonar med mobilen. Frå betaling av rekningar til betaling i matbutikken. Vipps skal verta så enkelt - og samstundes trygt - å bruka at alle etter kvart vil bruka denne banktenesta, meiner Hindenes.

I fjor lanserte Vipps både nettbutikkhandel, Vipps Faktura og Vipps for verksemder. Alt no har meir enn 30.000 norske verksemder teke i bruk Vipps.

Samarbeid og konkurranse

Arbeidet med den store alliansen starta i november, så her har det gått unna. Sentrale spørsmål i tingingane har vore knytt til infrastruktur, IT-løysingar og merkevarebygging.

- Bankane har lang tradisjon for å samarbeida om infrastruktur og konkurrera om kundane. Dette vert ikkje annleis etter dette, seier Bø.

Dei som no har gått saman er DNB Bank ASA, Sparebank1-gruppen, Eika Gruppen, Frendebankene og Sparebanken Møre. Til no har Vipps vore ein del av DNB-konsernet, men i den nye eigarstrukturen vert Vipps skild ut som eit eige selskap, der kvar av dei store grupperingane eig sine delar.

Må avventa

Det er ein intensjonsavtale som no er inngått, og dei samarbeidande partane må venta i 25 dagar før dei kan gå vidare. Det er tida tunge institusjonar som Finanstilsynet, Konkurransetilsynet, Datatilsynet og andre har på å koma med eventuelle innvendingar og motsegner. Men når bankane no samarbeider, er det mellom anna etter oppmoding frå Norges Bank som har bede dei om å gå inn i nett eit slikt infrastruktur-samarbeid som skal gjera banktenestene våre rimelegare og tryggare.