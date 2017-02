Ynskjer å flytta barnehagen

Oppheim skule er godt eigna til barnehage, og då kan ein endeleg ha ope fem dagar i veka, meiner foreldre og styrar i Hauge Barnehage.

Etter at skuleborna på Opheim vart flytta til Sundve, står skulebygget tomt på Opheim. Samstundes driv kommunen barnehage i gamle og lite tenlege lokale i Haugsvik. No har foreldreutvalet og samarbeidsutvalet bede kommunen flytta det kommunale barnehagetilbodet frå Haugsvik til Oppheim. Svaret frå kommunen er at dette ikkje har prioritet. Men foreldra gjev ikkje opp.

UTOLMODIGE: Christine Warholm Naasen og Catrine Nilsen Moberg vonar kommunen vil driva fulltids-barnehage på Oppheim. - Det er veldig tungvint at barnehagen er stengt ein dag i veka.

Godt tenleg

- På Oppheim er det kjempeflotte lokale. Det er ope løysing inne, slik at ein kan flytta vegger og gjera det tenleg. Ein treng berre eit stellerom, meiner Catrine Nilsen Moberg, leiar i FAU.

- Og uteplassen er fin, med god boltreplass. Og det er kort veg til dømes til omsorgstunet, som barnehagen brukar å besøkja fleire gonger i året, seier Christine Warholm Naasen, vara i FAU.

LEDIG: Skulebygget på Oppheim vil høva godt til barnehage, meiner småbornsforeldre på Vossestrand. Dei peikar på at Stronde er eit område i vekst, og behovet for barnehageplassar aukar.

Tungvint

Eitt av måla med å få betre lokale, er behovet for full barnehageplass. I dag har Hauge barnehage stengt onsdagar, med dei utfordringar det medfører for småbornsforeldra.

- Det er veldig tungvint for oss. Då kan me ikkje jobba fullt, og ein må vera heime ein dag i veka, eller ordna barnepass på andre måtar, seier Naasen.

- I mange år har me ytra ynskje om at barnehagen skal halda ope heile veka, men har fått til svar at det er ikkje bygget godkjent for. Me synest det er rart at bygget er godkjent fire dagar, men ikkje fem, seier Moberg.

Flinke tilsette

Foreldra presiserer at dei er godt nøgde med Hauge barnehage, både tilbodet og dei tilsette. Nettopp difor ynskjer dei å ta vare på den kommunale barnehagen.

- Slik det er i dag, ope fire dagar, er det fleire som ikkje søkjer denne barnehagen. Dei fleste treng full plass, seier Naasen.

Det er ti born i barnehagen, som eigentleg har 18 plassar. Dersom tilbodet vert flytt til Oppheim og utvida til fem dagar, trur foreldra at langt fleire ville nytta tilbodet. Ei spørjeundersøking og underskriftsskjema viser at mange småbarnsforeldre støttar kommunal barnehage på Stronde, men vilkåret er at det blir fulltidsbarnehage.

Stort behov

- Me ser ein kommunal barnehage på Oppheim som eit alternativ til Sundve FUS. Me ynskjer å skapa ein barnehage med tydeleg profil i retning av fysisk aktivitet og kultur. Ein vil nytta ressursane nærmiljøet på Oppheim har å by på, skriv FAU til kommunen, og viser til Kongevegen, Åsen med gapahuk, lavvo, skiløyper, Oppheim gamle prestegard, Oppheimsvatnet, omsorgstunet, kyrkja, Mor si grav, gardar, Oppheimsheisen og gang- og sykkelvegar.

- Stronde er eit område i vekst i høve til utbygging og sysselsetjing. Difor er det behov for fleire barnehageplassar her. Det bør finnast kommunale tilbod til alle i kommunen, uavhengig av geografisk plassering.

Mogleg å få til

- Flytting går an, men utfordringa er at politikarane ikkje har prioritert det, seier kommunalsjef Else Berit Kyte.

- Eg skjønar godt at foreldra ynskjer denne løysinga, og den kan verka logisk. Dersom politikarane meiner det skal inn i økonomiplanen, kan flytting skje tidlegast neste sommar, seier Kyte. Å starta barnehage til hausten på Oppheim, slik foreldra helst vil, er uaktuelt. - Det vil uansett ikkje vera mogleg frå hausten av, for det er omfattande ombygging som må til for å få lokala godkjende til barnehage, seier kommunalsjef Kyte.

Dessutan vil det krevjast ekstra løyvingar dersom kommunen skal ha eit fulltids-barnehagetilbod på Oppheim, mot fire dagar i Haugsvik.

- Har ikkje folk på Vossestrand det same behovet for fulltids-barnehage som resten av kommunen?

- Jau, og det er plass til alle i dag. Viss alle ville gått på Sundve, hadde det vore plass der. Eg har ingenting imot at det skal vera kommunalt barnehagetilbod, men det er ei politisk sak å prioritera eventuell flytting og utviding av tilbod. Då må bemanninga aukast, og det er eit økonomisk spørsmål, seier Kyte.