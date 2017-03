Yourway satsar meir på Finse

Aktivitetsselskapet Yourway vert leigetakar på Finse stasjon.

Selskapet Yourway har vore på Finse i nokre år med drift av kopien av Framheim, som er rekonstruksjonen av Roald Amundsen si overvintringshytte i Antarktis, polarsoge med føredrag og turar, hundekøyring og andre turopplegg.

No vil dei etablera konseptet Ekspedisjonen, som er tenkt som eit utgangspunkt for opplevingar på Hardangervidda. I dette høve vil dei verta leigetakar på Finse stasjon.

- No vil me gå djupare inn i verdiane og mangfaldet på Finse, opplyser leiar Harald Kippenes.

- Her er grunnlaget samarbeid med Finse 1222, Finsehytta, Jøklagutane, Finse skilag og andre med tanke på opplegg heile året. Me vil visa at Ulvik og høgfjellet i heradet er ein nasjonal skatt, men ein skatt som også har internasjonalt tilsnitt. Det kjem nemleg fleire og fleire frå utlandet for å oppleva finseområdet både sommar som vinter, seier Kippenes.

SLEDETUR: Eitt av konsepta til Yourway er å leggja ut på hundesledetur mot «Sydpolen» og bli kjend med bragdene til dei norske polarheltane. FOTO: HARALD KIPPENES

To tilsette

Førre helg kom Sebastian Gjølstad og Henriette Bull Poppelman som skal utvikla samarbeidsprosjektet til Finse. Utanom samarbeidet med aktørane på Finse, skal dei også greia ut samarbeid med Statens naturoppsyn og styret for nasjonalparken.

Det at Finse har nasjonalparkar på båe sider av vassdraget, at her er vernesoner og eit par andre biologiske natursoner, skapar interesse for arbeidet deira.

FRAMHEIM: Yourway driftar kopien av Framheim, som er ein rekonstruksjon av Roald Amundsen si overvintringshytte i Antarktis. FOTO: HARALD KIPPENES

Fleire konsept

Rallarvegen er framleis eit populært turmål. Det kan også gje nye inngangsvegar til natur, kultur og soge elles. Det biologiske mangfaldet er stort både når det gjeld plantar og dyr, og ikkje minst kan det vera opplysande og innhaldsrikt å sjå på villreinstamma med levemåten deira og dei vernereglane som fylgjer med.

- Her er oppgåver og tiltak å utvikla. Det gjeld berre å finna løysingar som motiverer dei tilreisande, gjev dei forståing av høgfjellet og bruken av det, seier Kippenes.

Stasjonsbygningen har fleire leigetakarar. Rom Eigedom leiger no ut fyrste høgda i Finse stasjon, utanom venterommet. Den kortsiktige leiga går til påsken neste år, då dei 22 nye husværa nær Finse 1222 i aust skal stå ferdige.

Prosjektansvarleg Petter Haglund er leigetakar. Også husværet i vest i andre høgda skal leigast ut, opplyser leiar for Rom Eigedom, Gunnar Aase.