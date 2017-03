Olive (8) har sendt brev til Donald Trump

- Eg trur kanskje han vert litt sint når han les det.

Olive Gjendine Solstad (8) er ein ivrig lesar av Aftenposten Junior, og for nokre veker sidan kom ho over ein artikkel om Donald Trump som er president i USA.

- Der stod det at han ville byggja ein mur mellom USA og Mexico, slik at dei i Mexico ikkje kunne koma inn. Eg las også at han ville at me skulle forureina meir, seier ho.

«Mamma, kan eg skriva eit brev til Donald Trump?»

Olive spurde mora, Karethe Hoft Solstad, like etter at ho hadde lese artikkelen.

- Sjølvsagt kan du det, svara mora. Og så gjekk Olive i gang. Det tok ikkje lange tida før brevet var klart:

«Hei Donald Trump.

Eg vil ikkje at du skal byggja mur mellom USA og Mexico. Og eg vil at du skal vita at det er viktig å bry seg om miljøet. Frå Olive, 8 år. Og eg kjem frå Norge. Og ver snill mot alle og jorda!»

SER LITT HYGGJELEG UT. Før Olive las om Donald Trump i barneavisa, visste ho ingenting om han.

- Eg tykte at det var veldig rart at han heitte Donald. Donald Duck, liksom! seier ho og ler.

I avisa er det også mange bilete av Trump. Olive tykkjer han ser litt hyggjeleg og litt rar ut.

- Han har ljosgrått hår, og mørke­blå jakke. Og alltid raudt slips. Sjølv om han ser litt snill ut, så høyrest han ikkje så hyggjeleg ut når han snakkar. Eg trur ikkje han er slem, men kanskje litt frekk, seier ho.

Ho studerer det eine biletet endå litt nærmare.

- Men ... kor lenge har han øvd seg på å smila, eigentleg? Det smilet der var veldig rart og flatt.

Ho gjer grimasar og etterliknar biletet.

- Det er berre munnen som smiler, og ikkje augo. Det er ikkje bra, seier Olive.

SKIKKELEG URETTFERDIG. Noko av det som gjorde Olive mest irritert, er at Trump vil at dei i Mexico skal betala for den store muren som han vil byggja.

- Det er jo skikkeleg urettferdig! For det er jo ikkje dei som bur i Mexico­ som vil ha muren, seier ho.

- Ein gong lærte me om urettferd på skulen. Då gav læraren berre rosiner­ til Tobias, og ingen andre.

Når Olive er lei seg på grunn av ting som er urettferdig, stort eller smått, plar mamma å seia noko til henne.

- Då seier eg at verda er litt urettferdig av og til, ikkje sant? seier mamma Karethe.

- Men det er også viktig å tenkja på at du kan gjera ein skilnad. Sjølv om du berre er åtte år.

ME MÅ STOGGA HAN. Ein annan ting som Olive engasjerer seg for, er miljøet. Då ho var lita gjekk ho i tøybleier, og når ho er med mamma i butikken, handlar dei frukt utan plastposar på.

- Isen smeltar på Nordpolen. Også las eg om ein kval som hadde mange plastposar i magen. Posane kom heilt frå England. Me får også fleire flaumar. Eg hugsar godt når flaumen kom, for då skulle eg i utebursdag. Det vart avlyst, seier ho.

Olive trur det er fleire ting me kan gjera for å hjelpa til.

- Me må stogga Trump. Men me kan også gjera litt sjølve. Om ein stor familie er på tur, så kan ein minna kvarandre på å ikkje leggja att bos ute i naturen, seier ho.

LANG VEG FOR LITE BREV. Olive går inn på rommet sitt og finn fram ein globus.

- Der er han, seier ho og peiker på Washington D.C.

Brevet til Olive skal reisa langt, heile vegen over Atlanterhavet.

- Det vert vel sendt med sånn postfly? Eg trur det tek maks ei veke, seier ho.

Kva driv eigentleg ein president med om dagane? Olive trur Trump sit mykje på kontor.

- Eg trur han brukar dagane på å planleggja. Og å få tilbakemeldingar på kva han skal gjera, seier ho bestemt.

HÅPAR PÅ SVAR. Mamma og Olive reiser ned på postkontoret på Coop'en. No skjer det. Olive går framme, med bestemte skritt mot skranken.

- Dette skal til USA, seier ho og legg brevet på vekta.

- Det vert 21 kroner!

Olive går ut att og finn postkassa som heng på veggen. Men postkassa er altfor høg, så høg at ho kan stå under! Ho prøver å hoppa, men det går ikkje. Mamma Karethe må heisa henne opp. Olive slepper brevet ned i sprekken med eit stort smil.

- Trur du Trump kjem til å lesa brevet ditt?

- Ja, det trur eg. Eg har tenkt mykje på det, og eg trur kanskje han blir litt sint av det eg skriv. Eg håpar uansett på svar!