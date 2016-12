Oppheim var utan dekning i to døgn

Mobilnettet til Telenor var nede i 48 timar på Oppheim etter stormen «Urd». - Skanda­løst, meiner Alf Ragnar Devik.

Under stormen «Urd» sine herjingar­ mista Oppheim telefondekninga i heile 48 timar.

- Det er heilt sikkert ein saman­heng med stormen her, men det er likevel ikkje bra nok. For det er i slike krisesituasjoner me verkeleg har bruk for nettet, seier Alf Ragnar Devik, som bur på Oppheim.

- Kva med eit naudstilfelle?

Devik er oppgitt over at dekninga til Telenor var vekke så lenge på heile Oppheim.

- Eg tenkjer på om me skulle­ ha bruk for telefonen i eit naudstilfelle. Korkje vanleg telefon eller naudnummeret fungerte­. Kva skulle me gjort om det byrja å brenna? Me hadde ikkje fått tak i nokon. Det er skandaløst at ikkje Telenor­ eller kommunen/staten har ein viss beredskap når slikt skjer, meiner Devik.

- Kven har ansvaret?

Han undrar vidare på kven som har ansvar i ein slik situasjon, og meiner ein var betre rusta i slike tilfelle før.

- Me snakkar så flott om beredskapen, men me klarer ikkje å ringa naudnummeret når det er storm. For 20 år sidan kunne ein ringja frå ein fasttelefon. No er det nærast ingen som har fasttelefon lenger, så det hadde vore vanskeleg å finna ein stad å ringja frå under stormen. No er det vorte butikk i alt, så ein bryr seg ikkje om å halda nettet ved like, seier Devik.

Han trur det hadde vore betre om ansvaret låg på kommunalt og/eller statleg plan.

- Vert aldri heilt sikkert

Caroline Lunde, informasjonssjef for samfunn og tryggleik i Telenor, forstår at Devik er frustrert­.

- Det er lett å skjønna at det er frustrerande å vera utan telefon­dekning så lenge. Me prøver å sikra telefonnettet vårt så godt som mogleg, men det vert aldri heilt sikkert, seier Lunde.

Ho fortel at det er fleire ting ein kan gjera dersom mobil­dekninga er nede.

Ulike moglegheiter

- Ein kan ta ut SIM-kortet, slik at ein nyttar alt tilgjengeleg nett dersom ein treng å ringja naudnummeret. På Oppheim ser eg at det ikkje er same infrastrukturen, og det beste der er då å bruka fasttelefon å ringja med. I tillegg kan ein bruka internett for å kontakta kjente, som vidare­ kan ringja naudnummeret. Eg kan ikkje sjå at det har vore nokon feil på fasttelefoni eller på breibandet på Voss, fortel Lunde.

Vidare oppmodar informasjonssjefen om å rådføra seg med naboar.

- Det er greit å orientera seg med kjente i området og vita kven som har fasttelefon. Slik veit ein kvar ein kan gå om ein naudsituasjon skulle oppstå når telefonnettet er nede, seier Lunde.

Naudnett nede

Naudnettet, det nye digitale sambandet for politi, brann­vesen, helsetenesta og andre viktige samfunnsfunksjonar, var nede i Vaksdal under Urd.

I løpet av ettermiddagen og kvelden 2. joledag og natt til 3. joledag opplevde 10 av totalt 190 basestasjonar i Hordaland utfall på naudnettet. Dette gjaldt fem kommunar i Hordaland, mellom anna Vaksdal.

Lokale straumutfall ser ut til å vera hovudårsaka til utfalla som oppstod under ekstremvêret Urd, og dei aller fleste stasjonane er komne opp att etter kvart som straumen er komen tilbake.