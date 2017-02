Pikselpiraten

Jobben skal vera lystprega, meiner sjølvstudert foto­røvar Sverre Hjørnevik. Men det var ikkje berre lysteleg då han ­fylgde Aksel Lund Svindal ned stupbratte fjell­sider i Alaska, fullstendig svingstong av krystallsjuke.

Sverre Hjørnevik Alder: 41 år Sivilstatus: Gift med Elisabeth Thaule Hjørnevik, far til Maja (5) og Filip (2). Adresse: Kyte Yrke: Internasjonal og prisløna frilans­fotograf med base på Voss Aktuell: Vinteren er høgsesong for foto­grafen som leverer bilete til sports­magasin, bilbransje og reiseliv. Elskar vintersport og fjellandskap.

Medan Sverre Hjørnevik står heime og pakkar for 14 dagar med filmselskapet Warren Miller i Alaska, får han førespurnad om å bli med på nye 14 dagar med Super­vention 2, nokre mil lenger nord i Alaska. Rett før han skal møta Aksel Lund Svindal, har Sverre bak seg tolv dagar med krevjande toppturar, og overnatting i telt på isbre i tjue minus. Siste natta vaknar Sverre og er frykteleg sjuk. Alt går trill rundt, han kastar opp og klamrar seg fast i senga.

- Eg visste ikkje kva som feila meg, men trudde eg skulle stryka med. Eg vart flogen til ein tettstad der pensjonistar­ på eit fyrstehjelpssenter prøvde å ta seg av meg. Etter kvart fekk eg tak i fastlege Jarle Tveit på telefon som sa at det truleg var krystallsjuke. Ufarleg, men veldig ubehageleg. Etter nokre dagar var eg litt betre, men framleis temmeleg svingstong då eg møtte Aksel Lund Svindal. Me hadde tolv dagar arbeid framføre oss, men heldigvis var det uvêr fyrst og deretter fekk karane influensa, så eg fekk kvila nokre dagar før det bar til fjells. Heile tida medan eg tok bilete til filmen hadde eg krystallsjuke. Skikøyringa ned att frå fjelltoppane er av dei mest krevjande skiturane eg har hatt.

NOSTALGI OG NERDETING. Tilbake på Voss venta kona med to små born, sliten­ sjølv, med forventing om at mannen endeleg skulle trø til heime. Men han var 10-12 kilo magrare enn då han drog, og fullstendig på felgen. Han måtte seia nei til mange jobboppdrag, og fyrst halvanna år seinare er han fullstendig kvitt svimmelheit og nakkesmerter.

I dag skin sola på Lønahorgi. Det kan Sverre Hjørnevik sjå frå heimekontoret på Kyte. Rommet er ljost og moderne, men med plass til litt nostalgi i hyllene: Det fyrste kameraet, pokalen «årets unge fotograf-92» i Voss Fotoklubb, og dei bittesmå blå barneskoa han trødde i Raundalen. Han var 4-5 år då familien flytta til Kyte. Her sprang små­gutane på ski om vinteren og tråla skog og fjell sommarstid. Første teltturen åleine var i 12-13 årsalderen. Alt då var Sverre fasinert­ av fotografering, mykje på grunn av dei noko eldre kameratane Lars Krempig og Arne Mala.

- Foto var ein litt nerdeting eg dreiv med, men samstundes var eg aktiv i Voss Freestyleklubb. Eg gjorde mykje forskjellig. Alt frå å skata på Vangen til freestyle, fotball, langrenn og foto. I 15-20 års­alderen tok eg mange foto­turar åleine, og på klubbmøta i Voss Fotoklubb fekk eg anerkjenning for det eg gjorde. Herheim Foto var mi «kyrkje»­. Der gjekk kriteboka varm, og far min var hyppig innom og betalte for dei mange framkallingane.

UNG ROMANTIKK. Gjennom ungdomstida hadde Sverre stundom kika litt på ei jente frå Vossestrand. Seinare fekk han vita at ho også hadde kika litt på han. Ho heitte Elisabeth Thaule, og hadde ekstra­jobb på O.K. Loven, der Sverre ofte køyrde forbi i bil - sånn heilt tilfeldig. Men det var fyrst seinare, etter militærtenesta, at Sverre kom i prat med Elisabeth, ein kveld på ein benk ved Langebrua der ho sat med veninner då han og kompisar kom forbi.

- Nokre dagar seinare manna eg meg opp og ringte prestegarden på Oppheim. Det var sjølvsagt presten som svara. Er Elisabeth heime, spurte eg. Nei, ho er på kino. Kven er det som ringjer? Du kan helsa frå Sverre, svara han og klaska på.

Saman med ein kamerat drog han på kino, han også. Der såg han Elisabeth - men ho sat attmed ein annan. Ein kamerat, viste det seg, men det visste han ikkje då. Uansett, Sverre hadde ikkje tenkt å gje seg no. Så han sette seg rett attmed. Og før filmen var slutt, så heldt dei kvarandre i handa. Kva film dei såg? Det anar han framleis ikkje.

Men snart gjekk dei fjellturar saman. Tre år seinare var dei gifte. Etter kvart kom Maja og Filip. No bur familien i nyoppussa hus på Kyte. Elisabeth jobbar som sjukepleiar, borna går i barnehage, og Sverre er frilansfotograf med verda som leikegrind. Eller arbeidsplass, vil han sjølv seia. For jobben er ikkje så enkel som å rusla i fjellet og ta nokre fotoknips. Han er sjeldan åleine på jobb, oftast saman med idrettsutøvar, filmeteam, skribentar eller reklamefolk.

- Det er sjølvsagt ein fantastisk jobb, men det er langt frå å kvila på laurbær. På oppdrag er me opp i 5-6 tida om morgonen­, og tilbake i 22-23 tida på kvelden er det å tid å ta backup på pc, lada batteri og førebu neste dag. Det er på fritida eg verkeleg kosar meg og slappar av på tur.

POLITI OG FORSVAR. Som ungdom tenkte han aldri at foto kunne bli leveveg. I staden søkte han Politihøgskulen, litt tilfeldig, fordi kameratar gjorde det. På andre forsøk kom han inn, etter først å ha teke grunnfag idrett. På idrettsfag oppdaga han at han faktisk hadde skuledugleik. Tidlegare hadde skulefag aldri interessert. Politihøgskulen var rett hylle, og Sverre stortreivst i sin fyrste jobb som ordenspoliti i gatene i Oslo. Her var action nok for ein vilter bygdegut: alt frå ville biljakter og sparking av dører i narkohusvære til etterforsking av ran og fylleslagsmål. Du visste aldri kva arbeidsdagen ville bringa.

- Klart eg kunne vera redd, men det var mest spennande. Eg var glad i å køyra politibil, og i to år køyrde eg politimotorsykkel i eskorte for kongelege og presidentar.

Sverre har også vore eitt år i Bosnia med Forsvaret. Som soldat og politimann vart han van til våpen, og den operative delen av både militæret og politiet var noko Sverre likte godt. Også våpenteneste.

- Det er kanskje ein del av den type jobb som kan skapa mykje usikkerheit, noko som gjorde at eg likte å vera god og trygg på akkurat det. VAR PÅ GRÅTEN. Kameraet var lenge lagt på hylla, også som hobby. I staden var Sverre blitt datanerd. Men på ein tur til Japan kjøpte han eit digitalt Nikon spegelreflekskamera.

- Kombinasjonen data og digitalkamera gjorde at det tok heilt av! På skiferie med kameratar i USA tok eg nokre bilete som eg saman med litt tekst selde til FriFlyt-magasinet, og fekk betalt. Då skjøna eg at ein kunne tena pengar på dette.

Elisabeth og Sverre flytta til Bergen. Sverre jobba i framleis i politiet, men brukte stadig meir tid på fotografering. Til sist hadde han deltidsstilling som politi nokre kveldar og netter i månaden.

- Sjefen vart etter kvart mektig lei av Hjørneviken som var så mykje vekke. Han troppa opp på kontoret mitt og sa: No må du attende i full jobb! Det gjekk kaldt nedetter ryggen på meg. Eg skjøna at eg måtte ta eit val, og var på gråten då eg kom heim, for eg trudde ikkje eg kunne leva av fotografering. Då var det mi gravide kone såg kor frustert eg var, og ho sa: No prøver du!

- Modig kone du har. Det ville bety utrygg økonomi og du mindre heime. Likevel oppmoda ho deg om å prøva?

- Ja, eg tek av meg hatten for henne. Eg trur ikkje eg kunne levd med så mange andre. I 2015 var eg jo ein månad i Alaska­, ho var åleine med to små, den eine nyfødd. No har me funne meir balansen. Eg prøver å unngå jobb i helgar, og eg er sjeldan meir enn 3-4 dagar vekke om gongen. I periodar er eg mykje heime, og kan ha rolege morgonar med ungane før dei skal i barnehage og eg tek til med kontorarbeid. Å vera frilansfotograf er ikkje berre å ta fine bilete. Halve jobben er business, med plan­legging og kundemøte.

LITT FOR SNILL. Sverre søkte nemleg permisjon den gongen, forlet sentrumsgater, kontor og krim, og strauk til fjells med kamera. Det fyrste året gjekk fint, og politibetjenten leverte frå seg tenestebevis og uniform, og såg seg ikkje attende.

- Det var litt vanskeleg, for ein seier frå seg trygge ting, som fastløn, pensjonsavtale og slikt. Men etter kvart var det ikkje same gleda i politiarbeid. Politiet har knappe ressursar, men eg undrar meg over prioriteringane. Kveldar og helgar på Voss, når det er mykje ungdom ute, er det lite du ser til politiet. Men skal du ut i bil klokka to på dagen, står dei med kontroll av setebelte. Eg trur ikkje det er slik politifolk vil ha det, men dei er låst fast i eit system. Budsjett og statistikk tel litt for mykje.

Som politimann møtte han både hardbarka kjeltringar og vanlege folk som hadde vore uheldige eller uaktsame. Tvilen­ skal koma folk til gode, meiner Hjørnevik, som vedgår å kanskje ha vore litt for snill. Han har lett for å forstå kvifor­ folk hamnar i vanskar. Og han saknar delar av jobben i politiet. Det operative arbeidet, etterforskinga og ikkje minst gode kollegaer. Stolt over å ha vore i politiet vil han alltid vera.

LITEN BANDITT. - Du var sikkert ein god politi. Kunne du blitt ein bra røvar også?

- Til sjuande og sist trur eg alle kunne blitt røvarar. Det er nokså tilfeldig, eigentleg­. Dei som kjenner meg frå oppveksten vil nok seia at eg tidvis var ein røvar. Eg dreiv nok og tøffa meg litt.

Dei store gutane på Kyte hadde kåk i skogen, medan dei litt yngre, som Sverre­, fann eit gamalt kvernhus dei tok i bruk.

- Med oransje oljemåling skreiv me store, stygge ord på veggen. Her hadde me det fint eit års tid, heilt til kona på garden skulle visa amerikabesøket det gamle huset. Dei fekk sjokk, og det vart ringjerunde i byggjefeltet. Far min forstod at eg var involvert, og me måtte gjera opp for oss. Far og eg stod i fjorten dagar og luta veggene. Neste sommar då amerikabesøket kom tilbake, vart eg kalla opp til garden, og Torborg sa til meg: Du kan vera stolt over innsatsen. Kvernhuset er finare enn nokon gong!

FYLG GLEDA. Han kom frå det med æra i behald, den gongen. Men mest er han imponert over storsinnet til Torborg på Lemme. Men også over lærdommen frå faren: at det er lov å gjera feil. Men gjer du feil, lyt du også ordna opp etter deg. Å vera snill er viktig for Sverre. Streng, men snill og tolerant. Det har han også lært hjå far sin.

- Å vera snill burde vera viktig for alle. Unge folk i dag er mykje snillare med kvarandre og flinkare å akseptera at folk er annleis, enn då eg var ung. Sunnare enn oss, er dei også. Det vert spennande å sjå når våre eigne vert ungdomar. Snart kjem det vel bilar i tunet her, seier Sverre og gliser.

Han gler seg over farsrolla, og mest gler han seg til alle dei kjekke opplevingane dei skal ha saman, både heime og ute på tur.

- Leiken er viktig for meg. Også i jobbsamanheng skal ein tillata seg å tulla og fjasa litt. Det betyr ikkje at ein ikkje tek jobben seriøst. Å driva med ting som er lystprega, er viktig. Eg trur mange har godt av å tenkja gjennom kva dei trivst med. Av og til må alle gjera ting som er kjedeleg, det er sjølvsagt. Men eg trur det er lurt å oppsøkja det ein trivst med litt oftare. Det går an å prøva nye ting, ta det steg for steg. Nokre ting ein gjer, er det ikkje sikkert ein lukkast med, men då har ein i alle fall prøvd. Og ein lærer av det.

STERKE KONTRASTAR. Til dags dato har han ikkje teke eit einaste bilete han er 100 prosent nøgd med. 99 kanskje, men det er alltid noko som kan gjerast betre. Som fotograf er Sverre Hjørnevik sjølvlært, men profesjonell. Han har vunne prestisjefylte prisar, som action-kategorien­ i King of Dolomites og NM-sylv i reklamefoto. Bileta hans prydar magasinframsider­ og store reportasjar både i Noreg og internasjonalt. Og han legg ikkje skjul på at det er stas å sjå eigne motiv på trykk.

- Det var jo litt spesielt å koma til premieren av Supervention, og sjå mitt bilete pryda heile framsida av Colosseum.

Jobben har teke Hjørnevik til alle krikar­ og krokar av verda, til svimlande fjelltoppar, fossande juv og eksotiske formasjonar og landskap. Og oftast med menneske i motivet, som sportsutøvarar eller vanlege turfolk.

- Eg tek sjeldan reine naturfoto. Natur er best når du ser den i forhold til menneske eller dyr. Eg likar sterke kontrastar, og brukar gjerne motljoset, slik at bileta blir silhuettaktig og nesten grafiske­. Me er bortskjemde i vårt land med naturopplevingar, så ein treng ikkje reisa langt for å finna motiv.

På nettsida profilerer han seg som International adventure and commercial photograper, og han fotograferer for merkenamn som Norrøna, Mitsubishi og Widerøe, og har i tillegg lokale oppdragsgjevarar som Flåm Utvikling, Myrkdalen Fjellandsby og Åsnes. Men ikkje alle jobbar handlar om opplevingar og inntening. I haust hadde Hjørne­vik fotoutstilling der heile inntekta gjekk til Barnekreft-foreningen. Han har sosialt engasjement, og meiningar om korleis samfunnet bør vera og naturen­ forvaltast, men som frilansar vil han helst vera mest mogleg nøytral.

SMÅ MARGINAR. - Bilete som viser skikøyrarar som nærast kappkøyrer med snøskred, inneber vel ein del risiko. For ikkje lenge sidan omkom fotograf og friluftsmann Benjamin Hjort i snøskred. Korleis tenkjer du kring det du sjølv held på med, og aktivitetane du promoterer gjennom bileta?

- Eg kjende godt Benjamin, og tenkjer på han kvar gong eg går forbi biletet av han i gangen. Sjølv har eg også opplevd å bli teken av skred, men det var på tur med vener, ikkje på jobb. Me feilvurderte snøtilhøva på ein tur til Finbunuten, ein tur me hadde gått hundrevis av gonger. Heldigvis gjekk det bra med oss. Me vart sitjande oppå snøen, medan me såg på kvarandre i skammas ljos. Det vart ein viktig vekkjar. I åra etter har eg vore meir medviten. Det er til tider farleg. Du balanserer på marginar. Dess oftare du oppsøkjer fjellet vinterstid, og kanskje likar å køyra bratt på ski, så flyttar du deg nærare den gongen det kan skje noko. Men som alle andre, så ynskjer eg å koma heim att etter jobb.