Pris til Røde Kors i Odda

Odda Røde Kors har fått Samfunnssikkerhetsprisen for 2016 for dei mange krevjande redningsaksjonane ved Trolltunga i fjor. Det melder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på sine heimesider, då det er DSB som deler ut prisen. DSB skriv at dei mange aksjonane ved Trolltunga i Odda i 2016 og tidlegare år, er døme på korleis kombinasjonen av dugnadsvilje, innsatslyst og medmenneskelege haldningar bidreg til å redda livet til fastbuande og turistar som av ulike grunnar har behov for hjelp når dei er ute i naturen. Prisen vart overrekt i Oslo tysdag under DSB sin årlege samfunnstryggleikskonferanse.