PwC: Kommunale kjøkken gjev tredobla pris

Dersom Voss kommune skal laga middagsmat til dei eldre i eigen regi, vil snittprisen pr porsjon verta rundt tredobla.

Slik lyder konklusjonen frå konsulentbyrået­ PwC, som torsdag vart formidla til medlemene i Utvalet for levekår, og med både ordførar og eldrerådsleiar på tilhøyrarbenken.

NOVERANDE MATORDNING: 38 kroner pr porsjon er snittet for middagen Matvarehuset i Bergen leverer til institusjonane på Voss. Med eigne kjøkken, vil prisen kunna enda på heile 139 kroner og 35 øre pr måltid, ifylge PwC sin ferske rapport. Arkivfoto: Vidar Herre

Dyrt å byggja

Forklaringa ligg delvis i dyrare­ råvarer, men aller mest i det ekstra personellet ordninga­ vil krevja. I tillegg kjem investeringar­ på 15-30 millionar kroner for å etablera kommunale kjøkken.

Ut frå PwC sine overslag vil det kosta 16 millionar å etablera eitt kommunalt sentralkjøkken, som leverer mat til alle aktuelle institusjonar og heimebuande eldre på Voss.

Dersom det skal byggjast separate­ kjøkken, vil kostnaden verta 15 millionar på Voss sjukeheim, 8,5 mill på Vetleflaten og 7,4 mill på Vossestrand. Totalt 30,9 millionar­. Rapporten vart presentert av Morten J. Areklett, partnar i PwC.

Frå 38 til 140 kr

Voss kommune får i dag levert middagsmat til institusjonane for ein snittpris på 38 kroner pr måltid frå Matvarehuset i Bergen­. Noverande avtale gjeld ut 2017.

Dersom ein tilsvarande middag skal lagast på eitt kommunalt sentralkjøkken, ville prisen passera 100 kroner pr eining, ifylgje Areklett. Om eldre­institusjonane skal ha kvart sitt produksjonskjøkken, vil prisen bli 130 kroner pr middag om kjøkkenet er i drift fem dagar i veka, og serverer kok-kjøl-mat i helgane. Skulle kjøkkenet vera i drift sju dagar i veka, vil prisen verta tett innpå 140 kroner, ut frå Areklett sitt reknestykke.

Tilsvarande vil middags­maten til eldre heimebuande, som Matvarehuset i dag leverer for 45 kroner pr måltid, kosta kommunen 160 kroner med eige produksjonskjøkken fem dagar for veka - og nær 220 kroner pr måltid om kjøkkenet òg skal drivast i helgane.

- Verdilaus rapport

- Dette har eg inga tru på, signaliserte­ Lars Mossefinn (Ap) då rapporten var presentert.

- Tvert imot synest eg rapporten framstår som eit bestillingsverk for Matvarehuset i Bergen. Rapporten er fylgjeleg verdilaus til vår bruk. Så her lyt me henta inn alternativ informasjon sjølve, var Mossefinn si vurdering.

- Eg veit sjølv at ei rekkje andre kommunar i Noreg har gått tilbake til eigne kjøkken, og har gjort gode erfaringar med det. Før me går vidare i saka, bør me difor henta inn slike suksesshistorier, så me har eit truverdig grunnlag for vedtaket me skal gjera, sa Mossefinn.

- Eg veit i tillegg at det også finst eit eige NM i institusjonskjøkken. Her er i heile tatt veldig mykje informasjon som ikkje kjem fram i rapporten!

Like dyrt hjå andre?

Også ordførar Hans Erik Ringkjøb var oppteken av kva røynsler­ andre kommunar har gjort i saka. - Har dei fått like høge kostnader som dette? Den type kunnskap lyt me avgjort ha på plass, før me gjer vedtak, meinte også han.

- Det ein kan seia, er jo at Voss har hatt ei anna ordning tidlegare, der kommunen fekk maten levert frå kjøkkenet på Voss sjukehus. Men der vart kostnaden for høg, ut frå kommunen sine eigne vurderingar, repliserte Morten Areklett. - Og det er eit faktum, la han til.

Kvaliteten på den leverte middags­maten var òg eit tema. Areklett viste i den samanheng til kommunen si eiga brukarundersøking, der maten jamt over kom godt ut.

Kommunal matvert?

- Eg ser det vert opplyst at 98 brukarar har delteke i denne undersøkinga, konstaterte Svein Erik Burud (H). - Men kven er desse, er dei sjukeheimspasientar eller er dei heimebuande?

- Dei 98 spurde var alle saman eldre på institusjonar, opplyste Elin Øvstedal, rådgjevar ved kommunalavdelinga for helse og omsorg.

- Då bør me òg få gjennomført ei undersøking av korleis eldre heimebuande opplever maten dei får, meinte Burud.

- For så vidt eg forstår er sjølve oppvarminga i heimen mykje av utfordringa med maten som vert levert.

Også Marie Stalheim (SV) var oppteken av kvalitet. - Ernæring er viktig, men utsjånaden er òg heilt avgjerande for matgleda, sa ho.

På dette punktet gav ho elles honnør til Morten Areklett for eitt av forslaga han lanserte i rapporten, nemleg at det vart oppretta ny stilling som matvert i Voss kommune, ein person som skal ha ansvaret for at maten vert tilrettelagd og servert på ein delikat måte. Også fleire andre omfamna nett dette innspelet.

Avgjerd 20. april

Karethe Lunde (Ap) lurte på i kva grad dei tilsette på avdelingane var intervjua i samband med rapporten, dei som faktisk har jobben med å laga til maten på institusjonane.

Tillitsvalde og verneombod var intervjua, men vanlege tilsette i lita grad, opplyste Øvstedal.

- Då lyt me opplagt få gjennomført ein intervjurunde med for eksempel ti av dei, innan me skal ha saka til førehaving, sa utvalsleiar Stein Helge Mandelid (Ap).

Etter ei kort rådslåing med ordførar Ringkjøb, kunngjorde Mandelid elles at Utvalet for leve­kår skal ha matleveringa opp som sak på sitt neste møte torsdag 6. april. Deretter går saka til endeleg avgjerd i Voss kommunestyre torsdag 20. april.