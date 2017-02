Ragnarok i cyberspace

Kva hender når ein vaskeekte vikinghøvding hamnar i holmgang mot ein spelegalen datanerd?

Fakta | Emberlight Eit VR-spelselskap som held til på Voss Tilsette: Bjarne Rene (dagleg leiar, programmering, speldesign), Bjørn Slettemark (kreativ leiar, 3D-grafikk, speldesign), Ravn Ivarson (programmering), Stian Dahlslett (art director, konseptteikningar, Patrik Jarlestam (lyd og musikk), Brad McAtee (skriving og speldesign). Held no på med utviklinga av VR-spelet «Eye of Odin». Spelet kjem ut i ei tidlegutgåve i april, og ei endeleg utgåve til hausten.

- Desse gutane som kjem her, er dei snille?

Vikinghøvdingen Georg Olafr Reydarson Hansen står midt i Ragnarok. Fenrisulven er i kjeder, og hordar med vikingar strøymer til for å freista å setja han fri. Det kjem skingrande lydar medan han slår rundt seg med våpena.

- Nei, nei! Dei er slemme! Drep dei! seier Bjarne Rene og ler.

THE GREEN ROOM: Greg Ellis Weller prøver seg i cyberspace. Spelutviklar Bjarne Rene instruerer og kommenterer.

Data-viking

På den andre sida av dei store VR-brillene som Georg har på hovudet, ute i den verkelege verda, er det ikkje ein einaste viking eller fenris­ulv å sjå. Georg står i midt i eit grønt rom, og veivar med armane ut i lause lufta. Han kjempar mot fiendar som ingen andre enn han kan sjå.

Georg, som er vikinghøvding i Njardar vikinglag, har stilt opp i full vikingmundur for å testa ut det nye VR-spelet «Eye of Odin» som no er under utvikling på Voss. Det er vossingen Bjarne Rene som står bak det nye spelet, i lag med Bjørn Slettemark, Ravn Ivarson og Stian Dahlslett. Saman har dei starta spelselskapet Emberlight AS, og i lokala på Vangen har dei jobba med spelet sidan september i fjor.

- I spelet tek du rolla som Odin, der du hamnar midt i Ragnarok. Fenrisulven står i kjeder, og oppgåva di er å ta livet av flest mogleg av vikingane som kjem for å sleppa ulven fri. For som historia i norrøn mytologi seier; når Fenrisulven vert sleppt laus, er det over, seier Bjarne.

VIKINGLAGET: Det er vossing Bjarne Rene som står bak det nye spelet, i lag med Bjørn Slettemark (t.h.), Ravn Ivarson (t.v.) og Stian Dahlslett (ikkje på biletet). Vikingane er Georg Olafr Reydarson Hansen (i midten) og Greg Ellis Weller.

Heilt gresk

Sett bort frå nokre få rundar med Nintendo på 90-talet, har ikkje Georg mykje røynsle med data- og TV-spel. For han er det det ekte vikinglivet som gjeld. No skal Georg og Bjarne konkurrera i kven som greier å drepa flest vikingar inne i spelet.

- Om du kastar med våpenet på denne måten, kan du bruka frysemagi for å frysa fast vikingane. Og om du gjer slik, kan du bruka kastemagi, forklarar Bjarne.

- Det høyrest jo heilt gresk ut. Kva skulle eg gjera no igjen? No har eg alt gløymt alt du har sagt, seier Georg.

Vikingane som skal sleppa laus Fenris­ulven vert hissigare og hissigare­, men Georg let seg ikkje stressa. Han tek små, rolege steg framover inne i det grøne rommet og held armane framfor seg. Eitt slag her og eitt kast der, og så er ulven plutseleg laus frå kjedene. Game over. Georg rakk å ta knekken på 76 vikingar før Ragnarok braut laus.

- Det er jo respektabelt, det! seier Bjarne. No er det hans tur. Han snur seg brått frå side til side, og veivar stort med armane som om han sablar ned nokon rett framfor seg. Sveitteperlene piplar fram i panna.

HOLMGANG: Kven greier å drepa flest vikingar av spelutviklar Bjarne Rene og vikinghøvding Georg Olafr Reydarson Hansen?

- Det er veldig viktig å vera aktiv i spelet. Det er det som er meininga, seier han før skjermen går i svart. Game over. 138 vikingar drepne.

- Hm. Ikkje min beste dag på jobben­, seier han og ler.

FENRISULVEN: Slik skal ulven sjå ut når spelet er ferdig. - Nett no ser han berre ut som ein liten kvalp, seier Bjørn Slettemark.

Leikeplass for vaksne

VR, som står for virtuell røynd eller «virtual reality» på engelsk, er eit konsept der spelaren får kjensla av å vera inne i sjølve data- eller TV-spelet. Alt du ser gjennom VR-brillene er den fiktive verda frå spelet, og når du går, går du også rundt i dette universet. Ved hjelp av ein kontroll i kvar hand kan du utføra oppgåvene inne i dataspelet, som i dette tilfellet er å ta livet av vikingar.

- Enkelt forklart er det som ein leik frå leikeplassen i barndommen. Reglane er enkle, og det meste skjer framfor eitt spesielt punkt. Skilnaden er berre at me har laga ein ganske­ rå leikeplass, seier Bjarne.

Både han, Bjørn og Ravn er over gjennomsnittet interessert i vikingtida og norrøn mytologi. Og dei trur også at konseptet kan appellera til mange spelinteresserte der ute.

- Det har vore eit oppsving i interessa­ kring vikingtida den siste tida, særleg etter at Marvel-filmane og TV-serien Vikings kom. Me burde verta flinkare til å utnytta denne kulturarven. Eg trur folk vil sjå meir av dette, seier Bjørn.

DEMONANE: Desse vert skumle å møta på inne i VR-brillane.

Trivst i Ragnarok

- Oi. Dette var rart! Dette er jo ikkje mine hender. Eller?

No er det viking Greg Ellis Weller­ sin tur til å testa spelet. Greg, som også er totalt viking-frelst, har på seg store og flagrande klede frå ei anna tid. Ein stor, brun skinnfell heng på ryggen, og i beltet har han ein pose med magiske runesteinar. Han siktar med kontrollane mot dei usynlege fiendane.

- Det er ei veldig spesiell opp­leving, men eg likar det. Eg trivst tydelegvis godt i Ragnarok! ler han.

Greg, som opphavleg er frå England, har alltid kjent seg som ein viking. Utan at han heilt kan forklara kvifor.

- Eg har alltid vore utruleg fascinert av norrøn mytologi, og har lest mange av sagaene. Eg kjenner ei sterk tilknyting mot denne tida. Og eg er heilt sikker på at eg må ha vore her i Noreg i eit tidlegare liv, seier han.

Viking-leksikon

For karane i spelselskapet er det ei stor ære å ha besøk av vaskeekte vikingar­. Og med stor ære, kjem også litt ærefrykt.

- Me vert jo livredde for å fortelja historia i spelet til nokon som kan så mykje om vikingtida. For me er jo absolutt ikkje ekspertar, seier Bjarne og ler.

Georg, som er eit vandrande leksikon for norrøn mytologi og vikingtida, kjem gjerne med lange avhandlingar om du set han på sporet av noko. Og det tek ikkje lange tida før han har forslag til endringar i spelet.

- Kva med å ta med Hugin og Munin i spelet? Dei kan koma å setja seg på skuldrene dine, og gje deg gode råd, seier han.

Etter å ha prøvd seg i den virtuelle verda, trur Georg absolutt at han kunne vorte hekta på spelet.

- Men eg trur eg hadde slite med å få tid til det. Det hadde derimot vore midt i blinken for barneborna mine! Kanskje dei hadde kome litt oftare på besøk om eg hadde skaffa meg noko slikt ...

Vil skremma folk

No jobbar Emberlight mot klokka for å få sleppt spelet som ei tidleg-utgåve i april. Planen er at den endelege­ versjonen skal vera klar i haust. Før det er det mykje arbeid som står att.

- Det dukkar stadig opp nye problemstillingar, og me oppdagar nye ting med spelet kvar dag. Det er det som er så spennande, seier Bjarne.

Den aller siste handa på verket vert sjølve grafikken. Nett no ser Fenrisulven berre ut som ein søt liten kvelp i forhold til korleis han vil verta når spelet er ferdig­. Bjarne og gjengen skal også kasta inn eit par glefsande demonar. For meininga er jo at «Eye of Odin» skal vera litt skummelt.

- Ja, ein skal jo kveppa litt når ulven glefsar deg i andletet. Og viking­ane, som for augneblinken berre ser ut som fotturistar, skal også sjå langt meir fiendtlege ut, seier Bjørn og ler.

Vikingen Greg seier seg einig i at spelet ikkje var så veldig skummelt. Enno.

- Eg var eigentleg mest redd for å snubla i mine eigne bein, seier han og ler.

Tek sjansen

VR-teknologien er framleis heilt i startgropa. Eit sett med VR-briller kan kosta opptil 10.000 kroner, og det er ein lang veg att før ein kan kalla det nye spelformatet for allemannseige. Det er nettopp derfor at karane i Emberlight vel å satsa akkurat no.

- VR er ikkje vorte stort nok for dei store aktørane enno. I dag er det berre ein halv million menneske­ i verda som har VR-utstyr, og dei store spelselskapa er avhengige av ein stor marknad for å satsa skikke­leg. Derfor er dette vårt vindauge. Vår sjanse til å satsa, no som det framleis går an å verta lagd merke til, seier Bjarne.

Totalbudsjettet fram til lansering av det ferdige spelet er på dryge 3,3 millionar kroner, der 540 000 kroner er offentleg støtte frå Norsk Filminstitutt og Mediefondet Zefyr.

- Fram til no har me brukt om lag 1,2 millionar kroner, slik at størstedelen av utviklingsbudsjettet ligg framfor oss, seier Bjarne.

Han er heilt sikker på at VR-teknologien vil verta ein stor del av kvardagen vår i framtida.

- Me skrapar framleis berre heilt på overflata av dette, og det er det som er så spennande. Ting kjem til å skje utruleg raskt. Om tre år tippar­ eg me ser attende på «Eye of Odin» og tenkjer; Herregud så banalt!