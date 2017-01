Raust tilskot gav pusterom for museet

Med 10,5 millionar kroner i ekstra tilskot, kunne Hardanger­ og Voss museum­ unngå brann­sløkking og bølgjeblekktak.

Via budsjettlekkasjar i oktober 2015 fekk museumsdirektør Randi Bårtvedt vita at det var på veg store ekstratilskot som sysselsetjingsmidlar for 2016. Gleda var stor. I statsbudsjettet vart Hardanger og Voss museum tildelt 10,5 millionar kroner i eingongstilskot. Pengane skulle brukast på vedlikehald av gamle bygningar. Museet har hatt nok å ta av på det området, dei har ansvar for 130 store og små hus, dei fleste av høg alder.

Korleis skulle dette gjennomførast? Den nytilsette museumsleiaren ville gjerne ha råd om korleis oppdraget skulle løysast. Diskusjonar og planlegging kom i gang. To viktige omsyn måtte liggja til grunn: arbeidet måtte ha kvalitet, og det skulle gje syssel­setjingseffekt. Fleire skulle få arbeid. Med unntak av Granvin hadde ingen av kommunane Hardanger, og heller ikkje Voss, på den tida over landsgjennomsnittet i prosent arbeidsløyse.

I FULL GANG: Som eit puslespel med gamle og nokre nylaga brikker vart den gamle samanbygde løa og stova på Skarebakken reist på museet på Utne. Her frå arbeidet i september.

Pengane er brukt

Eitt år seinare har dei brukt kvar ei krone. Ikkje alle prosjekt har vorte fullførte, og museet har endå meir dei vil ha gjort. For 2017 har dei på ny fått ekstra tilskot, denne gongen fem millionar­ kroner. Også desse midlane skal brukast på vedlikehald av bygningar, på ein måte som gjev arbeid til fleire.

- Me kunne lett ha brukt like mykje som i 2016, også dette året, smiler Randi Bårtvedt. I utgangspunktet hadde dei vedlikehaldsarbeid for meir enn 20 millionar kroner som venta.

I mange år har museet meldt frå til departementet om tiltak som burde vore gjort, for å sikra bygningane for framtida. Alle visste at vedlikehaldet hadde vore forsømt. Anne Lise Brask Eriksen som er museet sin eigen bygningsvernkonsulent forklarar at det finst planar for ved­likehald av alle dei freda bygningane­ dei har.

Visste kva som mangla

- Me visste om kva som var mest akutt. Me visste om lekkasjane, om rotne bygningsdelar, om brannsikringa som skulle vore på plass, og om alle strakstiltaka som burde vore gjort, for å koma opp på eit godt vedlikehalds­nivå. Me veit kvar skoen trykkjer­, og over tid har me bygd eit nyttig nettverk. Dermed er det ikkje så rart at me også kunne verta ferdige­ i tide, seier ho.

Museet rigga seg for eit år med mykje arbeid. Mellom sine eigne folk fann dei prosjekthand­verkar og prosjektleiar. Inn kom vikarar og andre nye, to av dei med tidlegare jobbar i oljeindustrien. I alt vart det sysselsett sju ekstra personar på heil- eller deltid i vikariat, nokre av desse var tidlegare arbeidsledige.

Men store delar av arbeidet måtte det leigast inn firma og folk til å gjera.

- Me stiller krav til handverkarar me leiger inn, me vil ha dei flinkaste, seier prosjekthand­verkar Alexander Günther.

- Og det er som regel folk som har meir enn nok å gjera elles òg! Utfordringa var å få kvalifiserte folk på plass. Men arbeidsgjevarane fekk samtidig sjansen til å rekruttera nye medarbei­darar, minner han om.

Støttar lokalt næringsliv

Randi Bårtvedt er oppteken av at museet kan bidra til at regionen også har firma med spisskompetanse, og nemner målarfirmaet Meusburger i Odda som døme.

- Dei er spesialistar på anti­kvariske teknikkar, og har mykje arbeid frå før. Men oppdraga frå oss gjer at dei kan halda seg her i regionen.

Bygningsvernkonsulent Anne Lise Brask Eriksen trekkjer på si side fram den viktige kompetansen som dei gode turrmurarane sit med.

- Slike er det veldig rift om, så her måtte me venta lenge, seier ho.

Og for å leggja opp skikkeleg gamaldags nevertak, er det berre ein att med kunnskap om det, Steinar Mølster frå Voss. I fleire år har han vore tilknytt museet for slike oppdrag.

Museet har på si side medverka til at kompetanse på ulike spesial­område er halden ved like i fleire lokale firma, minner­ Eriksen om. Både gjennom å bruka dei, og ved å halda kurs for dei interesserte.

Kjem gjerne att

- Dei synest det er kjekt å ha oppdrag frå det offentlege, og me likar å bruka interesserte lokale­ folk, smiler museumsdirektøren. Ho fortel om lærlingen i eit firma som var med på eitt av prosjekta i fjor, som var raskt ute med å melda seg som interessert om det kom fleire sjansar. For dette var kjekt!

All aktiviteten det siste året vil letta vedlikehaldet framover, og Randi Bårtvedt ser fram til at planar på andre felt kan setjast ut i livet fortare no. I staden for «brannsløkking» og mellombels bruk av bølgjeblekktak på husa, kan dei få tid til forsking, opp­læring og kursing, og anna utoverretta verksemd.

- Eg vil takka både politikarar og departement for at me har fått auka verdien på kulturarven vår. Dette spreier glede, og me i museet kan sova litt betre, slår ho fast. Ho lovar full valuta for pengane, også for framtidige ekstratilskot, og meiner dei kan visa til god sysselsetjingseffekt.

Kvar hamna krisemilliardane?

Oljekrise. Permitteringar og oppseiingar har råka Sør- og Vestlandet hardt. Kvar vart det av dei nesten fem milliardane i den statlege tiltakspakka? Klassekampen og 14 lokalaviser har samarbeidd om å spora opp midlane som er betalt ut for å skaffa jobbar til dei som treng det. Hordaland ser nærare på kva tilskotet til Hardanger og Voss museum har vorte brukt til, og korleis arbeidsløysetala i Granvin har ført til ny farge på omsorgsbustadene i Mælandshagen. Les om dette også på www.krisepakke.no.