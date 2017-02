Reagerer på pågåande dørseljarar

GRANVIN/ULVIK: Brannsjef Egil Holven har den siste tida fått fleire meldingar frå folk som reagerer på dørseljarar som sel brannvarslings- og alarmsystem, og som seier at dei samarbeider med det lokale brannvernet. - Me har ikkje hatt kontakt med desse, og har heller ikkje nokon avtale med slike firma, seier Holven. Han kjenner til at seljarane har vore i bustadfelt i dei to kommunane. Somme har reagert på at dei var i overkant pågåande, og brannsjefen rår folk til å kontakta politiet om dei opplever ubehag ved denne aktiviteten. - Det heile verkar noko useriøst, meiner Holven, og nemner at dei tilbyr tenester som inneber utrykking frå vaktselskap som har næraste mannskap i Bergen. Holven vil rå dei som gjer avtale med seljarane om å forsikra seg om at dei veit kva tenestene deira inneber.