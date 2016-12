Reformasjonen, Luther og Skandinavia

Reformasjonen var ei diger omskaking i europeisk historie som fekk omfattande fylgjer for det moderne samfunnet.

For snart 500 år sidan, 31. oktober 1517, kunngjorde Martin Luther dei berømte 95 tesane sine som vert rekna for den einskildhendinga som sette det store reformasjonshjulet i gang.

Reformasjonen var ein prosess som gjekk over fleire år, som hadde mange og ulike fasettar, og som hadde mange førarar. Den raude hovudtråden er opprør og oppgjer med etablerte hovudsanningar i samfunnet, i utgangspunktet teologiske og kyrkjelege, men som etter kvart vart eit opprør og eit oppgjer med dei mange etablerte sanningane langt utanfor teologien og kyrkja.

EIN VIKTIG EINSKILDAKTØR i reformasjonsprosessen var Martin Luther - ein rebell og opprørar innom den etablerte kyrkja i samtida, som i Luther si samtid var det me i dag kallar den katolske kyrkja. Luther var ein sentral person i oppstarten av og i den første fasen av reformasjonen.

Samfunnet på Luther si tid er nokså framandt for oss i dag - materielt, sosialt, kulturelt, religiøst og mentalt - og det er dessutan vanskeleg å måla empirisk korleis personen Luther og den tidlege reformasjonsrørsla har sett sitt preg på oss og samfunnet vårt i dag. Men påverknaden har vore enorm. Luther stod med eit bein i mellomalderen og eit i den nye tida.

Sett i eit større allment historisk perspektiv er det nok to større prosessar i europeisk historie som pregar oss meir i dag enn andre, nemleg reformasjonen på 1500-talet og opplysningstida på 1700-talet. Gjennom desse to prosessane vart grunnlaget for den moderne europeiske verda lagd - politisk, materielt, sosialt, religiøst og mentalt. Reformasjonen var med å skapa ei fridomsrørsle som gjennomsyra Nord-Vest-Europa dei neste 500 åra, og i særleg grad Skandinavia. På mange måtar var reformasjonen den spede byrjinga til det moderne samfunnet som skulle resultera i mangfald, toleranse, demokrati og opplysning.

TO HUNDRE ÅR etter reformasjonen - på 1700-talet - dukka ei ny fridomsrørsle opp: Opplysningstida, ei rørsle som var vel så mangfaldig som reformasjonen på 1500-talet. Franske fritenkjarar hadde ei førarrolle innom opplysningstida, og dei overtok ein heil del av innhaldet i reformasjonen.

Førande leiarar i den franske opplysningsrørsla hadde eit nært tilhøve til den fransk-sveitiske kyrkjereformatoren Jean Calvin, og to profilerte opplysningsmenn som Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) og François-Marie Arouet (1694-1778) hadde god kunnskap om og erfaring med den reformerte praksisen i Genève. Særleg hadde Jean-Baptiste le Rond d'Alembert (1717-1783) - ein av hovudredaktørane saman med Denis Diderot av den franske encyklopedien (leksikonet) Encyclopédie, verdas fyrste moderne leksikon - eit svært positivt syn på dei reformatoriske tankane som Luther hadde fremja i si tid. Opplysningsleiarane var opptekne av den politiske overmakta til kyrkja, og ville få i stand ei frigjering frå den autoritære maktposisjonen som kyrkja hadde hatt frå før reformasjonen.

Dei store politiske endringane som fann stad i den vestlege verda i kjølvatnet av opplysningstida - som til dømes den amerikanske revolusjonen og den amerikanske grunnlova av 1787, den franske revolusjonen og den franske grunnlova av 1791, og ikkje minst vår eigen vesle revolusjon i 1814 som resulterte i 17. mai-grunnlova på Eidsvoll - har alle reformatoriske røter. Men dette er ofte meir indirekte, enn direkte. I eit globalt og europeisk perspektiv er nok den lutherske reformasjonen i utgangspunktet hovudsakleg ei tysk og skandinavisk hending, og Luther er ein av mange reformatorar som etter fleire etterfylgjande krigar og konfliktar kom til å få varige verknader av opprøra sine. Heller ikkje Luther hadde tenkt at aktivitetane som han hadde sett i verk, skulle føra til revolusjonære brot. Som alle andre var også Luther barn av si tid og sterkt prega av «tidsånda», «die Zeitgeist», som i overgangen mellom 1400- og 1500-talet var mykje prega av kyrkje-religiøse og teologiske spørsmål.

I dag er det lett ha eit større og vidare historisk perspektiv på hovudmotstandarane til Luther, enn det samtida og vår nære fortid kunne ha. Det gjeld både vurderinga av den unge keisaren Karl 5. som møtte den unge teologen og professoren Luther til kamp fyrste gongen i Worms i 1521, og synet på pave Leo X. som var den bitraste motstandaren hans. Leo X. er vorten hengd ut som ein av dei aller verste pavane til alle tider, ikkje berre på grunn av mostanden mot Luther, men òg av moralske årsaker. Karl 5. hadde eigenleg komplekse og uoverkomelege politiske utfordingar å løysa både heime og ute, og Leo X. gjorde Roma og Vatikanet til kristedomens kulturelle sentrum.

FOR NOREG OG SKANDINAVIA har reformasjonen spela ei mykje større rolle enn for dei fleste andre landa i verda. Ingen andre land har ein så sterk luthersk tradisjon som det me har. Heller ikkje Tyskland har det. Difor er det kanskje viktigare for oss å få meir inngåande kunnskap om og innsikt i reformasjonen enn dei andre for å kunna forstå det moderne Skandinavia betre. Grunnen til dette er at reformasjonen i Danmark-Noreg og i Sverige vart gjennomført etter pålegg ovanfrå, frå kongane - den danske Christian 3. og den svenske Gustav Vasa, og vidareført av etterkomarane deira. Den moderne såkalla «skandinaviske modellen» har sterke reformatoriske røter.

I verdssamanheng har me i Skandinavia skilt oss ut på mange måtar - sosialt, kulturelt, materielt, økonomisk, politisk, demokratisk, mentalt og moralsk - og mykje av dette har røtene sine i dei store omkalfatringane som starta med Luther & Co på 1500-talet. Det skandinaviske demokratiet, sosiallovgjevinga, arbeidsmoralen, likeverdsideologien og -praksisen, tillita til staten, skuleordningane og respekten for einskildindividet - og mykje meir - har sine røter i reformasjonen, men ofte meir indirekte enn direkte.

Utan Luther og Luther-bibelen hadde den språklege situasjonen i Danmark og Noreg kunna ha vore heilt annleis i dag. I denne samanhengen kan me skissera eit kontrafaktisk tilhøve - det vil seia korleis historia kunne ha sett ut om det hadde gått annleis med ei historisk hending - og då er det to tilhøve som spelar ei sentral rolle.

FOR DET FYRSTE kom det med Luther-bibelen i 1534 eit gjennomslag for det høgtyske språket. Fram til då hadde det lågtyske språket vore maktspråket, det «pene» språket og statusspråket - med eit sentrum i Lübeck. Det lågtyske språket var godt kjent både i Danmark og i Noreg. Lågtysk var mellom anna språket til dei mektige hanseatane, som stod sterkt på Bryggen i Bergen, og lågtysk vart mykje brukt rundt omkring i Danmark, ikkje minst i København. Faktisk var det slik at lågtysk stod i ferd å kunna verta skriftspråk i Danmark, og dermed også i Noreg. Hadde ikkje lågtysk etter kvart blitt slått ut av det høgtyske språket i Tyskland, kunne lågtysk skriftspråk i Danmark-Noreg fort ha vorte ein realitet.

For det andre la Luther sterk vekt på at folket sjølv skulle kunna lesa og tolka Bibelen, og då måtte den omsetjast til nasjonalspråket i ei folkespråkleg drakt. Luther-bibelen er ikkje berre ei omsetjing til høgtysk, den er også ei moderne omsetjing til eit språk som står folkespråket mykje nærare enn dei tidlegare omsetjingane til nasjonalspråket hadde vore. Dermed vart det opna opp for nasjonale bibelomsetjingar, som til dansk, svensk og islandsk - men ikkje til norsk. Med dette var det sett ein effektiv stoppar for ein sterk tysk skriftspråkleg innverknad på dansk skriftspråk, slik det lågtyske språket hadde hatt. Dermed vart skriftspråket i Danmark-Noreg verande dansk og ikkje tysk.

Luther levde og arbeidde - og reformasjonen fann stad - i ei europeisk brytingstid. Det var ikkje berre Luther som snudde opp-ned på etablerte sanningar og praksisar. Innom astronomien lanserte Nicolaus Kopernikus det heliosentriske verdsbiletet med sola i sentrum, som avløysar for det geosentriske verdsbiletet med jorda som sentrum. I kunsten fann målarar, skulptørar og arkitektar attende til klassisk førebilete i den greske og romerske antikken. Historikarar, filologar og filosofar tok til å studera antikke skrifter for å vinna ny innsikt og kunnskap. Slik sett går også Luther si bibelomsetjing rett inn ein større renessansetradisjon med interesse for eldre skrifter, skriftutgåver og nasjonalspråklege omsetjingar.

SJØLV OM DETTE er den tolvte artikkelen om Luther og den tidlege reformasjonen, er det berre nokre få reformasjonsemne eg har kunna ta opp. Mange emne har eg ikkje vore innom i det heile, og dei fleste har eg sjølvsagt berre handsama med ein harelabb. Føremålet har vore å setja nokre av dei mest sentrale temaa og nokre av dei lengste utviklingslinene i sentrum.

Artikkelserien har handla om Luther og rolla hans i den fyrste fasen av reformasjonen. Perspektivet mitt har vore allmennkulturelt der eg prøver å setja Luther og den tidlege reformasjonen inn i ein større kulturhistorisk samanheng. Sjølv om den historiske ramma er personen Martin Luther og samtida hans, har målet vore å på peika på nokre av dei konsekvensane Luther og den rolla han spela på 1500-talet fekk for dei seinare hundreåra og for samtida vår i dag.

Den litterære ramma mi har vore ei slags reiseskildring der eg med ujamne mellomrom flettar inn kommentarar knytte til fleire av dei sentrale stadene der Luther ferdast og der han oppheldt seg. I perioden 2014-2016 har eg besøkt dei fleste av dei sentrale stadene der Luther var aktivt verksam. Eg har hatt vel 10 turar til Tyskland i samband med desse Luther-studiane, og til saman har eg besøkt ei mengd store og små 'Luther-städte' i dei tyske delstane Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bayern, Hessen, Rhein-Pfalz og Baden-Württemberg. Av dei meir sentrale stadene eg har vitja er mellom anna Wittenberg, Erfurt, Augsburg, Eisleben, Mansfeld, Coburg m/Veste Coburg, Worms, Schmalkalden, Eisenach m/Wartburg, Marburg, Torgau og Altenburg. Det vart også ein tur til Roma i Luther sine fotspor - for å få eit større perspektiv på emnet.

Artikkelen i dag er nr 12 av 12 i ein serie om 500-årsjubileet for reformasjonen.