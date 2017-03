«Reservelaget» stal showet

Når du ikkje er den beste på kroppsflyging, må du finna andre måtar å stikka deg fram på.

- Me er «underdogs». Me forventar sisteplass. Alt anna er ein bonus, seier Jens Førsund.

Saman med Simon Løvdal, Mats Halland og Helge Karbø utgjer han det ferske kroppsflygarlaget «Reservelaget». Dei er alle elevar på Voss folkehøgskule, og i helga deltok dei på sitt aller fyrste NM på Voss Vind.

- Me har kanskje ikkje trent nok, men det gjer ikkje så mykje. Det er stas å vera med uansett, seier dei.

PROPAGANDA: Reserve-laget gjorde sitt for å imponera dommarane under NM. Desse plakatane hang til skue både på toalettet og inne i vindtunellen.

«Barisbilete» på do

For fyrste gong stilte heile fem lag med elevar frå Voss folkehøgskule på konkurransen, dei fleste frå luftsportslinja eller luftsportvalfag. «Reservelaget» gjorde sitt for å skilja seg ut. I heile lokalet til Voss Vind hadde gutane pryda veggene med «barisbilete» av seg sjølve. Både på toalettet, og inne i «venterommet» til vindtunellen.

- Me viser hud for å psyka ut dei andre laga, seier Jens og blunkar lurt.

Reservelaget var også dei einaste under konkurransen som hadde sitt eige «soundtrack».

- Den fyrste runden inne i tunellen fekk me dei til å spela «Bestemors flyvevise» frå Hakkebakkeskogen. Den tykte me høvde godt, seier Jens.

«FØRSTELAGET»: - Me er ikkje med for å vinna. Berre for å ha det kjekt, seier Silje Maya Andersen, Torhild Hovland, Solveig Løkken og Ada Bjorøy. Også dei stilte lag frå Voss folkehøgskule.

Vossingane tok alt gullet

80 utøvarar deltok på noregsmeisterskapen som gjekk både laurdag og sundag. Instruktør i Voss Kroppsfykarlag, Trude Sviggum, vil skryta av folkehøgskuleelevane som stilte opp på konkurransen.

- Det var rett og slett imponerande at så mange av dei deltok. Dei skapte også ekstra god stemning, seier ho og ler.

Denne gongen vart det konkurrert i to ulike greiner. I den eine, fireformasjonsflyging, ligg ein fire og fire på magen inne i tunellen medan ein gjer ulike formasjonar. I den andre, vertikal formasjonsflyging, skal formasjonane gjerast ståande rett opp og ned eller på hovudet. Lokale vossalag tok gull i begge disiplinane.

- I fireformasjonsflyging tok det unge laget «Rekruttjentene» gull i den eine klassen, medan Kamikazekameratane frå fallskjermklubben tok gull i den andre litt meir utfordrande klassen. I vertikal formasjonsflyging var det laget til Kari Traa, «Team Butterfly», som gjekk heilt til topps, seier Sviggum.

På sisteplass med eit smil

Ho vil også skryta av instruktørane på Voss Vind som for fyrste gong stilte med eit lag i fireformasjonsflyging.

- Dei driv vanlegvis på med greina «freefly», så dette var noko heilt nytt for dei. Dei stilte i den tøffaste klassen og kom på sisteplass, men var like entusiastiske. Det var skikkeleg sporty gjort, seier ho.

Dei fleste laga som deltok var frå Voss, men nokre flygarar tok også turen frå Bergen og Tønsberg.

- Kring 20 av deltakarane var tilreisande. Me ynskjer sjølvsagt at endå fleire vil koma, men det er ikkje alle fallskjermklubbane som satsar like hardt på kroppsflyging, seier Sviggum.

Klar for EM neste år

Neste konkurranse i vindtunnelen blir i nettopp «freefly», og denne noregsmeisterskapen går av stabelen under Ekstremsportveko.

- Og om eitt år, i april 2018, arrangerer me EM her i vindtunellen på Voss. Det vert eit stort arrangement med kring 250 utøvarar, seier Sviggum.