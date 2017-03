Riber i strupen på eige parti

Sveinung Riber, lokalpolitikar for Høgre på Voss, går sterkt i rette med sine eigne i saka om ny veg og bane til Voss.

- Erna Solberg er for svak, uttalte han til BA onsdag, etter hestehandelen med Venstre, der dei store pengane forsvann til intercitysatsinga rundt Oslo.

- Saka kan verta verre for regjeringa­ enn ulvesaka. Dette kan verta ulv-ulv, skriv han på Face­book, i ein kommentar til samferdselsstatsråd Ketil Solvik-Olsen.

- Vil vera tydeleg

- Du utfordrar dine eige. Kvifor går du så hardt ut?

- Dei som har fylgt med på det eg skriv, vil vita at eg har gjort det same i to år no. Både overfor fylkespolitikarar og dei inne i Oslo. Eg meiner det same, uansett kven eg snakkar med. Og eg er ikkje redd for å utfordra mine eigne.

- Får du mange reaksjonar frå partivener i Høgre?

- Det gjer eg, og stort sett får eg støtte. Eg seier nett det dei sjølve ikkje vågar gå offentleg ut med, er noko eg ofte høyrer. Og eg kjem til å halda fram med å vera tydeleg, sjølv om det skulle enda med at eg vert kasta ut av partiet. Men dét har ingen truga meg med, legg Riber raskt til.

- Kan kasta regjeringa

- Seinast tysdag kveld hadde eg Torill Eidsheim på tråden, medlem for Høgre i Transporkomiteen på Stortinget, og med henne var eg akkurat like tydeleg. Eg minna henne om at det er val til hausten, og at byggjestart for K5 skyvd ut til 2024 vil bety bråk heile vegen til vallokala. Og eg sa det i klartekst: dette kan vera saka som kastar regjeringa!

Riber meiner vidare at Solberg og Solvik-Olsen må slutta med tåkepratet rundt K5. Dersom nye utrekningar syner at veg­biten har stige med 4 milliardar og ny bane med 1 milliard, då må dei gå ut og forklara tala punktvis. - Me lyt ha alle fakta på bordet, gjer Riber klart.

- For me veit at det teknisk sett er råd å starta bygginga i 2021, og at det vidare er råd å ha ny veg og bane klar åtte år seinare. Heilt uakseptabelt då med byggjestart i 2024 og deretter 17 års byggjetid, der det også er full uvisse om kva som skjer mellom Stanghelle og Voss.

Personleg involvert

Sveinung Riber forklarer sitt sterke engasjement for saka med kvardagen som nærings­drivande på Voss, og som sterkt avhengig av gode og trygge kommunikasjonar med om­verda.

- I den samanheng har eg også opplevd å mista ein tilsett, under­vegs til eit arbeidsoppdrag. Slikt gjer inntrykk, og då vert det heilt underordna om det er mine eigne eg trakkar på tærne. Akkurat som eg då vert ekstra sinna over det eg opp­lever som eit regelrett lovnadsbrot!