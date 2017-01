Ringkjøb går for BKK-prosjektet

- Eg har heile tida sagt at me lyt jakta på prosjektet som har størst flaum­dempande effekt. Og slik saka no står er dette heilt klart framlegget frå BKK, Voss Energi og Norconsult.

- Eg kjem difor til å gå for løysinga deira, der me får flaumvern i kombinasjon med kraftut­bygging, seier ordførar Hans-Erik Ringkjøb til Hordaland fredag morgon, etter å ha sove på saka.

Retning 16. februar

Han summerer opp høyringa torsdag som god og grundig, og ikkje minst avklarande. - Me er nøydde å gjera noko, og me har dårleg tid. Både fordi det snart kan koma nye flaumar på nivå med den i 2014, og fordi me har dårleg tid om kraftutbygginga skal kunna skje med grønt sertifikat­.

- Men er det verkeleg så dårleg tid i saka at avgjerd lyt takast alt 16. februar? Mange åtvara sterkt mot eit så heseblesande tempo i ei så kompleks sak.

- Eg meiner ikkje nødvendigvis at me skal gjera endeleg vedtak i saka alt neste månad. Men eg meiner kommunestyret då bør gjera eit retningsgjevande vedtak, og skissera prosessen vidare i saka, seier Ringkjøb til Hordaland.

40 prosent for mykje?

Sjølv om høyringa i kulturhuset bar preg av å vera folkemøte, var det faktisk eit reint kommunestyremøte. Dermed var det også berre kommunen sine 43 folkevalde som hadde høve å stilla spørsmål til dei 15 inviterte.

Arnfinn Gjerdåker (SV) viste til innlegg i lokalavisa som peika på at 40 prosent klimapåslag var urealistisk høgt, då mildare klima òg vil flytta skoggrensa oppover i fjella, og dermed ville skogen kanskje absorbera halvparten av den ekstra nedbøren. Kanskje vert då heile debatten ført på feil grunnlag?

Sveinung Klyve (MDG) fann det påfallande at kraftutbyggjarane ikkje fortalde kva minste­vassføring dei la opp til i den eventuelt utbygde Raundalselva.

Jarle Østerbø frå Norconsult svara her at 40 prosent påslag er eit gjennomsnittstal, og at det på andre sida av fjellet, i Hallingdal, er null prosent klimapåslag. Her, på denne sida av fjella, kan det like gjerne verta 60 prosent, var hans ikkje heilt lystige svar. Med omsyn til minstevassføring, så var dette eit tema som fyrst vil verta problematisert i konsesjonshandsaminga, opplyste han.

Elvevern mot flaumvern

Mest aktiv av dei 43 folkevalde var Hans-Jørgen Boge (KrF), som utfordra alle innleiarar til å svara ja eller nei på hans enkle spørsmål. Nemleg: om dei vil vera mot inngrep i Raundalselva også om alle fagrapportar konkluderer med at dette er einaste måten å sikra flaumvern vidare nedover i vassdraget. Anita Jordalen (Sp) ynskte på same måte svar på om omsynet til ei urørt Raundalselv er viktigare enn eit flaumvern av Vangen.

Ingen av dei fekk det korte svaret dei etterlyste. Nærast eit konkret svar var kanskje Joar Wæhle frå Ekstremsportveko, som i utgangspunktet gjorde det klart at spørsmålet låg utanfor hans kompetanseområde.

- Men når det er sagt, så meiner eg heilt klart at det er stader nedover vassdraget der folk ikkje burde ha budd!