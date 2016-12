Ringnaldo herja på banen

Ein temperamentsfull Hans-Erik Ringkjøb brente sjansane. Men målgjevande pasningar og ein skåringssikker son, redda dagen for Voss sin ordførar.

- Det er ikkje så viktig å vinna, men det er desto kjekkare, seier Hans-Erik Ringkjøb medan han tøyer ut i garderoben etter at Kamikaze Kickers har slått FC Ølympicks heile 6-0 i laget sin fyrste kamp i årets romjulscup i Voss Idrettshall.

Kamikaze Kickers spelar i mosjonsklassen, og har vore med mange år i Romjulscupen i idrettshallen. Dei tre siste åra har laget spelt finale, to av desse har enda med siger.

- Me håpar på finale i år, også.

GARDEROBEJUBEL: Jon Håkon Anthun, Hans-Erik Ringkjøb, Hans-Kristian Ringkjøb, Nils Kåre Sleen, Kjell Arne Fløde, Henning Gjerald og Vemund Hansen jublar over siger for Kamikaze Kickers i fyrste kamp.

Taparar vart vinnarar

Jon Håkon Anthun var med å starta laget for mange år sidan.

- Fyrst var namnet The Loosers og me var ein gymnasgjeng, men seinare flytta spelarane på seg. Og me skifta namn til Kamikaze Kickers - eit namn som passa fotballen vår godt, fortel Anthun. Hans-Erik Ringkjøb kom med på laget for om lag ti år sidan. Og sonen, som har spela både for Fbk Voss og bergensklubben Djerv, har vore med dei siste og mest suksessfylte åra i laget si cuphistorie.

- Hans-Erik er ein solid fotballspelar, men han skulle ha skåra fleire mål. Og det beste han har gjort for laget er at han er far til Hans-Kristian, kommenterer gjengen i garderoben.

Dei siste åra har Hans-Kristian fått toppskårarpokalen i mosjons- klassen.

- Og Henning Gjerald vert som regel beste spelar i klassen - det må du få med i avisa, seier ordføraren.

Draktene til laget skiljer seg ut. Kamikaze-gjengen spelar med startnummer frå verdscupen i skiskyting.

- Draktene er det tidlegare skiskyttar Tor Halvor Bjørnstad som har gjeve oss, forklarar Anthun.

MISSA SJANSEN: «Ringnaldo «fortvilar etter nok ein misbrukt målsjanse.

Sterk start

Mot unge FC Ølympics onsdag var Kamikaze spelemessig overlegne frå start av. Det spelarane gav bort ved å springa mindre enn motstandarane, tok dei att i langt betre pasningsspel. Hans-Erik Ringkjøb markerte seg tidleg i oppgjeret, men det var likevel ein annan Ringkjøb som kom i sentrum. Hans-Kristian Ringkjøb skåra både 1-0 og 2-0, og viste seg som ein mykje meir målfarleg spelar enn opphavet. For mens Hans-Kristian skåra i alt fire mål i kampen, brente Hans-Erik den eine sjansen etter den andre. Og han viste seg som ein temperamentsfull spelar, nesten litt søramerikansk i stilen.

- F ... (resten vart sensurert på desken. Red. merknad), ropa han så det small i veggene i idrettshallen då pasningsspelet ikkje sat som det skulle.

Men brannsupporteren med ordførarkjedet viste seg som ein solid lagspelar. Og då Henning Gjerald sette inn 3-0, var det ordføraren som hadde målgjevande. Det same skjedde då Hans-Kristian Ringkjøb sette inn 4-0. Hans-Kristian skåra også 5-0-målet, medan Nils Kåre Sleen fastsette sluttresultatet til 6-0.

FOTO: Ørjan Brattetveit

Fotballglede

Stemninga er god i garderoben etter at sigeren er i boks. Hans-Erik Ringkjøb tøyer ut i berr overkropp, og er berre sånn mellomnøgd med å bli fotografert slik. Men gleda av å spela fotball gjer at han berre smiler.

- Eg er utruleg glad i å spela fotball. Og denne cupen er kjempekjekk å vera med på. Det har vorte ein joletradisjon for meg. Kamikaze-gjengen er samla berre til Romjulscupen, men ordføraren spelar innefotball med kompisar ein gong i veka.

Om innsatsen i opningskampen, seier han:

- Eg skulle jo ha skåra, men eg hadde såpass med målgjevande pasningar at det må telja som eitt mål, seier ordføraren.

Neste kamp er mot Dale Old Boys. Den kampen fryktar spelarane.

- Det er berre dei som har slått oss dei siste åra, seier Kamikaze-gjengen.

Tufte i sentrum

Bulken IL skipar i år til Romjulscupen for 27. gong. Dei fleste av desse har Frode Tufte vore turneringsleiar. Så også i år.

- Eg tek eitt år om gongen, er det ikkje det dei seier i sportsintervju? kommenterer Tufte. Han gler seg over at 51 lag er i aksjon i cupen i år, det er nest best i cupen si historie.

- Eg gjer dette for klubben min. Det er gode inntekter for Bulken. I år håpar eg på 50.000 kroner i overskot. Men det er irriterande at me må betala 20.000 i husleige for å arrangera cupen. Det er hårreisande, spør du meg, seier Tufte.

Romjulscupen starta 3. joledag, då var det klassane småjenter, smågutar og gutar som var i aksjon. For jentene var det Voss som vann over Bulken. Her var det berre to lag med, så dei spela to kampar mot kvarandre, og Voss vann 4-2 og 2-1. Frida Stana vart toppskårar og Bjørg Tveit vart kåra til beste spelar i turneringa.

Jubel for Bruspulver

I småguteklassen gjekk Voss 1 igjennom turneringa utan poengtap. I finalen slo dei Voss 3. Toppskårar i småguteklassen (fødd 2003-04) vart Toran Kaldestad med heile 18 mål. Han vart også kåra til beste spelar i turneringa.

McLovin var knapp favoritt i finalen i guteklassen etter å ha overbevist tidlegare i turneringa, men i finalen var Bruspulver best. Toppskårar vart Johannes Horvei og beste spelar vart Vegard Melve Roti.

Seinare på dagen slo Kamikaze Kickers erkerivalen frå Dale 6-3, og ordføraren noterte seg på skåringslista éin gong.

Finalesluttspelet i mosjonsklassen vart avgjort onsdag kveld, etter at artikkelen vart skriven. Dei aktive spelarane kjempar om heider og ære i sine klassar torsdag.