Rosemålarkvinna som enda sitt liv i fattigdom

Det er i år 150 år sidan Helena Dagestad vart fødd. Ho er ikkje den best kjende kunstnaren frå Voss, men ho sette spor etter seg:

I ein femtiårsperiode var ho den einaste som levde av rosemåling her i bygdene.

Fakta | Helene Dagestad Fødd i 1867, døydde i 1947. Jentenamnet hennar var Bu, ho kom frå Busnes, om lag der Hardangerbrua kjem i land. Var gift med Magnus Dagestad, men dei vart skilde. Ho livnærte seg av rosemåling, men var lenge ein gløymt kunstnar.

Helena Bu gifta seg med Magnus Dage­stad i 1888. Dei var begge kunstnarar - ho var rosemålar, han var treskjerar. Dei samarbeidde etter kvart mykje, mest om møbelproduksjon. Frå 1905 var han styrar på ein treskjerarskule, medan ho var lærar i måling. Dei trekte seg ut av skulen, som vart nedlagt i 1916. Fire år seinare vart han styrar på den nyoppretta Norsk kunsthandverksskule, men her vart aldri Helena lærar - dei skilde seg det same året.

Han hadde heile tida vore den dominerande i forholdet deira. Han var den best kjende, han var den som tok ordet i avisdebattar, og slik vart det også etter skilsmålet. Han vart framleis både sett og høyrt. Helena flytta til Vossestrand, og dei siste tiåra av livet hennar var eit liv i fattigdom. Som kunstnar var ho likevel på høgd med han. Han var nok viktigare, han hadde mange læregutar og elevar, han var ein aktiv skribent, og han teikna ei rekkje hus som framleis står i dag, men som utøvande kunstnar var dei begge svært gode.

Han sa seinare at dei skildest som vener. Det var likevel ikkje mykje kontakt mellom dei. Han var den synlege, og han gifta seg oppatt to gonger. Helena­ var tilnærma usynleg, og budde åleine resten av livet.

FOTO: Johan von der Fehr

OPPVEKST. Ho vaks opp på plasset Busnes­, like ved der Hardangerbrua kjem i land på sørsida i dag. Det låg i dåverande Kinsarvik kommune, og i kommunesenteret budde Lars Kinsarvik, som hadde store kunstnarlege evner. Han hadde gått i målarlære i Stavanger og vore elev på ein teikneskule i Bergen, men etter kvart vart det treskjering som vart kunstforma han uttrykte seg best i.

Han vidareutvikla drakestilen, og hadde frå 1870-åra læregutar hjå seg. Helena var nær veninne av Martha, dotter til Kinsarvik, og var mykje i Kinsarvikheimen. Her må ho ha vorte påverka av det skapande miljøet, og har truleg prøvd seg som målar her.

Det var onkelen hennar, Knut Røynstrand, som gav henne ei grunnutdanning i rosemåling. Seinare var ho med på målarkurs i Øystese og Bergen, og var òg ei tid i Hallingdal for å studera denne kunsten der.

GIFTARMÅL. Ho møtte mannen sin i Kinsarvik-skulen. Han gjekk i lære hjå Kinsarvik 1884-88, og dei gifta seg i 1888. Etter ei tid på Busnes og Ulvik flytta­ dei til Bergen. Der gjekk han i teiknelære, før dei i ti år dreiv verkstad saman med strendingen Erlend Sundsvoll.

HJÅ FOTOGRAFEN: Helena og Magnus Dagestad saman med eit anna par, fotografert hjå Søstrene von der Fehr rundt 1890. Alle fotoa er henta frå samlingane til Voss folkemuseum

I 1900 er dei registrerte som busette på Gjernes. Dei arbeidde godt i lag, han skar og ho måla eller fargela. Det året hadde dei ei utstilling i Ungdomshallen, og utstillinga fekk mykje skryt i Hordaland. Utstillinga hadde tidlegare vore vist på Kunst­industrimuseet i Bergen, og nokre av arbeida skulle seinare visast fram på Parisutstillinga.

I denne tida laga dei mellom anna eit stort møblement til Luster sanatorium. På Dagestadmuseet finst det nokre møblar frå denne leveransen, og dei er, typisk nok, måla i ein djup grønfarge. Denne fargen var typisk for Helena, og ho brukte han òg som botnfarge i rosemålinga.

LÆRARINNE. I 1905 var mannen hennar styrar ved Vestlandske Kunstindustrimuseums snikkar- og treskjerarskule på Voss. Det var eit friskt tiltak, som heile tida sleit økonomisk. Helena var lærar ved skulen, men gav seg i 1910. I eit brev til Johan Høgh, som var direktør ved Vestlandske Kunstindustrimuseum, og som hadde teke initiativet til skulen, skreiv styraren at økonomien var dårleg, og at han nyleg hadde selt heile eigedomen. Han legg til «Dessuten får jeg i år udlegg til malerlærer da Helena som jeg tidligere har sagt Dem er sluttet og må slutte på Grund af Upasselighed.»

KUNSTVERK: Dette fatet må reknast som noko av det vakraste Helena Dagestad måla. FOTO: Kjell Herheim

«Upasselighed» - tyder det at ho var lite eigna som lærar? Kanskje. At ho var ein svært dugande rosemålar er greitt, men kanskje ho ikkje var nokon god pedagog? Ho var ikkje utdanna lærar, men fleire hadde gått i lære hjå henne før skulen vart skipa, så heilt uvan med å læra vekk kan ho ikkje ha vore.

VOSSESTRAND. Helena og mannen var svært ulike - ho var ein langt rolegare person enn han var. Han gjekk av som styrar i 1912, og skulen vart nedlagd fire år seinare. Og då han i 1920 vart styrar på Norsk kunsthandverksskule, hadde dei altså gått frå kvarandre.

Det siste året Helena var gift, var ho og mannen lenge frå kvarandre. Han var på studieferd i Sverige, medan ho heldt seg nærare heimbygda. I 1919 var ho ei tid i Myrkdalen, for å studera gamal rosemåling. I ein kort samtale med Hordaland - kanskje det einaste intervjuet ho nokon gong gjorde - fortel ho at ho hadde hatt utbyte av turen.

«Der var ikkje so lite att å finna av retteleg god rosemålarkunst deruppe, helst paa gamle kistor», sa ho. Ho let vel over folket i dalen, og hadde tenkt seg attende for å teikna av meir.

DREIV SKULE: Eit elevkull ved Vestlandske Kunstindustrimuseums Snedker- og Treskjærerskole, 1910, på Gjernes. Helena og Magnus Dagestad sit nede til høgre. Den vesle jenta som sit ved sida av Magnus er Margete Bu (1904-30). Helena var grandtanta hennar.

Ho kom attende til Myrkdalen året etter, men då var det ikkje berre for å teikna av meir. Ho og mannen skilde altså lag. Medan han vart styrar på den nye Norsk kunsthandverksskule, søkte ho til kunstnarmiljøet ho var vorte kjend med i Myrkdalen. Ho budde fyrst ei tid på Hirth, fyrst hjå treskjeraren Styrk Hirth. I denne tida hadde ho òg nær kontakt med spelemannen Sjur Helgeland. Seinare budde ho nokre år på Nesheim, der ho var mykje med i gardsarbeidet, før ho flytta til Hjellen­, der treskjeraren Gulleik Brekkhus hadde eit bruk. Her fekk ho sett opp eit lite hus, og budde her resten av livet.

FLØYELSMJUK MOSE. Det finst få artiklar­ om Helena Dagestad, men i 1927 fortel Jenny Arnesen om då ho vitja Helena­. Det er ei flott skildring, som stod i avisa Unglyden.

Arnesen fortel om korleis Helena fann seg til rette mellom andre kunstnarar, og kor stor ho var som kunstnar: «Helena­ hev mødesamt leita seg attende til det gamle gode, og lagt nytt attåt. Grøn­fargen hennar, den som fyrr var for krass etter min smak, liknar no meir på fløyelsmjuk grønmose, og det hev lukkast henne å skapa noko livfullt og sermerkt ut av ein lét som brunlét, ein av dei verste fargar å blåsa liv i.»

Då dette vart skrive hadde Helena verkstad på trevarefabrikken til Engjaland-brørne. Dei var sønene til treskjeraren Gudleik Brekkhus.

DÅRLEG ØKONOMI. Trongen til å skapa noko var altså framleis sterk, men den dårlege økonomien hennar hemma ho. Ho hadde ikkje råd til å kjøpa skikkeleg måling, og hadde heller ikkje gode emne å måla på. Ho dekorerte gjerne flasker, og måla òg på andre småting.

Av alt det ho hadde laga saman med mannen sin fekk ho berre med seg éin ting: Ei stor veggfrise, der eit dikt av Per Sivle var skore inn. Denne tok ho lenge vare på, men til slutt måtte ho selja denne òg. Vossestrand ungdomslag laga til ei utlodding, og frisa vart vunne av ein slektning av Helena.

Etter kvart fekk ho pengar frå fattigkassa, men det var heller ikkje mykje å leva av. Ho kom etter kvart på gamleheimen på Vinje, før ho flytta til slektningar på Gjernes igjen. Her vart ho sjuk, og døydde i februar 1947, etter eit kort opphald på sjukehuset i Haugamoen.

HELENA OG MANNEN. Så langt i artikkelen­ er berre mannen hennar nemnt med namn éin gong. I tida dei to arbeidde saman, var det som regel ho som var den namnlause. Når Hordaland i 1900 skreiv om utstillinga som skulle koma i Ungdomshallen, skreiv dei om «Magnus Dagestad og hustru»». Når dei éi veke seinare melde utstillinga skreiv dei «Træskjærer Dagestad og frue». Han var den einaste av dei to som reiste til Paris. I 1913 skreiv Aftenposten ein artikkel om Dagestad; Helena vert ikkje nemnt.

Dette er ikkje einaste grunnen til at Helena lenge var ein gløymt kunstnar, men det spelte heilt sikkert inn. I 1980-åra fekk vart ho henta fram att, gjennom ein artikkel Ole Didrik Lærum og Styrkår Hirth skreiv i Gamalt frå Voss i 1986, og gjennom ei utstilling på Dagestadmuseet året etter. I samlingane på Dagestadmuseet er det i dag fleire gjenstandar som er måla av Helena.

Kjelder: Ole Didrik Lærum: Magnus Dagestad (1989), Gamalt frå Voss, Unglyden, Hordaland, Dagestadmuseet. Takk til Ole Didrik Lærum og Peder Ringdal for god hjelp med denne artikkelen.