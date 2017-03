Sakral og heilag jazz

Resultatet når Voss Kantori, Voss Storband, Birkeland Kantori og Kyriaké slår seg saman? Mektig!

Laurdag kveld kunne dei tre kora og Voss Storband endeleg presentera det dei har jobba med heilt sidan i fjor haust: Duke Ellington sitt klassiske verk Sacred Concert. Dei tre konsertane vart skrivne av Ellington i tidsrommet 1966-1974, på oppmodingar om å laga musikk som kunne framførast i store kyrkjer i USA og England.

- Dette er religiøs og sakral jazzmusikk av ypparste klasse, seier Magnus Kløften som har hatt den musikalske leiinga for prosjektet.

GLIMRANDE SOLISTAR. Konserten som vart presentert i Voss kulturhus i helga var eit meisterleg verk, med 75 songarar i dei tre kora, eit fullskala storband og fleire solistar. Den trondheimsbaserte bergensaren Tone Åse var sopransolist, Elisabeth Lid Trøen frå Bergsdalen briljerte på saksofon, og Åsmund Weltzien som er lærar på Voss ungdomsskule gjorde solistjobben på piano. På konserten fekk publikum presentert alle dei tre konsertane til Ellington under eitt, arrangert av dei danske musikarane John Høybye og Peder Pedersen.

- Solistane me har fått med oss er rett og slett glimrande, frå øvste hylle. Det er veldig kjekt å ha så mange dyktige folk kring seg når ein jobbar med eit slikt prosjekt. Då får ein også eit svært godt produkt, seier Kløften.

VAKRE TONAR: Elisabeth Lid Trøen frå Bergsdalen briljerte på saksofon.

ØVING PÅ KVAR SIN KANT. Prosjektet med Sacred Concert munna ut i to konsertar. På sundagen fekk også publikum i Os kyrkje høyra resultatet, på heimplassen til dei to kora Birkeland Kantori og Kyriaké. Ut frå resultatet skulle ein kanskje tru at kora og storbandet og ikkje minst solistane hadde øvd mykje i lag, men Kløften kan fortelja at dette er langt frå sanninga.

- Me har øvd lite saman! Ei samling i februar på nokre timar, og elles på generalprøven. Men når alle er så innstilt på å gjera ein god jobb som dei var, går mykje av seg sjølv. Alle kordirigentane skal også ha honnør for den jobben dei har lagt ned i dette, seier han.

Dette er også den aller fyrste gongen at Voss Kantori og Voss Storband har slått seg saman.

- Og det frista absolutt til gjentaking!

MELODIØS JAZZ. Alida Reidunn Djuve og Wenche Løno var mellom dei som enda opp på konserten litt tilfeldig.

- Me bestemte oss ein halvtime før, det vart litt spontant! Og det angrar me absolutt ikkje på, seier Alida. Dei er begge fulle av lovord om musikken.

STORT KOR: 75 korsongarar frå Voss Kantori og Os-kora Birkeland Kantori og Kyriaké var samla på scena. Dette er berre nokre av dei.

- Foten var ikkje i ro eitt sekund! Og ein sat og lurte på kvar neste lyd ville koma frå. Rett og slett fin og melodiøs jazz, seier Wenche.

SENKAR SKULDRENE. Sjølve tanken med å gjera konserten til ein slik storskala, har lenge vore i tankane til Kløften.

- Ein slik konsert krev eit mykje større kor enn me har mannskap til her på Voss, me må ha større krefter for å rettferdiggjera eit slikt verk åleine. Me som har samarbeidd om dette har snakka om det i fleire år, og då er det ekstra godt å sjå at publikum er så tydeleg tilfreds med resultatet. No kan me senka skuldrene, seier han.