Seks innslag vidare i Eidfjord

I alt 16 innslag stod på programmet på Ungdommens Kulturmønstring for Eidfjord, Granvin og Ulvik sundag.

Seks av innslaga vart valt ut til fylkesmønstringa i Bergen i slutten av april. Dei avspeglar at det var ei overvekt av grupper og solistar innan pop og rock, på mønstringa i Eidfjord.

Dei som vart valt ut var rockegruppa Gitarica frå Ulvik, der Finn-Felix Grosser, Heming Lunestad Syse, Ivar Syse, Oskar Wanning Gjerde og Paul Norwin Schmidt spelar rock`n`roll av det røffe slaget. Vidare er Marta Hanna-Karen Øydvin frå Ulvik med, ho syng og spelar piano. Frå Granvin vart bandet Unfair valt ut, her spelar Anna Trå, Eyrun Sævarsdottir, Kasia Sikorska, Malin Lekven, Marte Kristoffersen og Marte Oppheimsvangen. Kasia Sikorska vart også valt ut etter soloinnslaget sitt, der ho song I will survive.

Solistar og grupper

Frå Eidfjord kom systrene Aulinda og Adelina Shumolli vidare til fylkesmønstringa, etter songinnslaget dei framførte. Songen Someone like you av Adele førte til at også gruppa Vidorra kom vidare til fylkesmønstringa. I denne gruppa er 16-åringane Frida Pedersen, Helene Monsen, Kaye Villacarillo og Matilde Limstrand med.

- Gruppa Vidorra vil likevel ikkje verta sendt til fylkesmønstringa, for dei er i utlandet på skuletur når fylkesmønstringa vert halden, opplyser kulturskulerektor Bjørne Møen i Eidfjord.

I «juryen» denne gongen var Ingeborg Wijland, Anne Marie Øydvin, Håvard Sæbø og Eivind Lorentzen Djønne med.

Til festival i Bergen

Kulturskulerektor samanfattar ei vellukka mønstring i Eidfjord, der over 120 hadde møtt fram som publikum. Dei tre nabokommunane har i mange år samarbeidd om UKM, der dei unge får sjansen til å treffast og å måla krefter mot kvarandre. Publikum fekk også tilgang til servering, på kafeen som 10. klassen i Eidfjord dreiv.

Dei som vert valde ut til fylkesmønstringa kan gle seg til tre dagar i Bergen med både workshops og aktivitetar i tillegg til framføring av innslaga sine.

- Dette er stas. Det vert meir som ein festival, forklarar Bjørne Møen, om den nye organiseringa av fylkesmønstringa.