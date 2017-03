Seselja (19) er pescetarianar

- Eg har betre samvit, seier ho.

Artikkelen er levert av elevar frå medielinja på Voss husflidskule.

Seselja Lydvo (19) starta den nye livsstilen sin ved å bli vegetarianar, og etter eitt år utan noko kjøt, valde ho å inkludera fisk og skaldyr på menyen.

- Det var litt meir praktisk sidan alle dei andre i heimen et kjøt, men òg fordi eg likar fisk ganske godt.

For Seselja var det ikkje vanskeleg å velja vekk kjøt. Ho meiner det er større skilnad på å eta både fisk og kjøt, enn berre fisk. Ho tenkjer det er på grunn av at kjøt ofte har metta feitt som gjer at risikoen for hjarte- og karsjukdommar blir større, og at fisk har umetta feitt som er sunnare.

- Etter kvart var det ikkje berre for å prøva det ut, eg merka at det vart irrelevant å eta noko som har levd. Ja, eg et fisk, men å eta noko som har gått på fire bein, floge over hovudet mitt eller laga lydar vart berre meir og meir feil, seier Seselja.

Ho vurderer å gå tilbake til å bli vegetarianar, etter kvart har ho merka at det kjennest feil å eta fisk, sidan dei òg lever.

Å vera pescetarianar har både fordelar og ulemper. I byrjinga var pålegg ei utfordring for Seselja, og mykje av pålegget var ost. Etter kvart fann ho ut at det finst så mykje meir å velja mellom, og ho vart meir kreativ med matlaginga.

FARGERIKT SMØRBRØD: Seselja lagar seg eit smørbrød til lunsj, som er sett saman av polarbrød, kremost, paprika, avokado, reker og krydder.

Som vegetar var det ei utfordring når ho skulle ut å eta på restaurant, som vart enklare etter ho bestemte seg for å eta fisk. Ho synest at restaurantar og butikkar burde tilby fleire alternativ.

- Butikkar burde få inn fleire alternative produkt som er venlege mot dei som går på slike diettar, meiner Seselja.

Ei anna utfordring ho møter i kvardagen er folk som er imot eit kosthald utan kjøt. Spesielt på Voss føler ho at det er mange som er skeptiske, og samtidig er det vanskelegare å få tak i alternative produkt her enn i storbyar. Seselja føler at ho får mykje ut av å vera pescetarianar, mellom anna eit reinare samvit, meir energi og lågare risiko for ulike sjukdommar og kreft.

- Eg føler meg betre både psykisk og fysisk.

SMAKFULL MIDDAG: Selina er i gang med å laga kyllinggryte utan kylling, inntil har ho salat, ris og falske kyllingnuggets.

Livet som veganar

Selina Lie Rein (17) er i prosessen til å verta veganar, og det vil seia at ho korkje et eller nyttar seg av nokon dyreprodukt. Sommaren 2015 bestemte ho seg for å kutta ut alt raudt kjøt. I november 2015 bestemte ho seg for å bli vegetarianar og kutta ut alt kjøt. No er ho i overgangen frå å vera vegetarianar til å bli veganar.

- Eg oppdaga denne livsstilen fordi eg er svært opptatt av dyr og deira rettar, seier Selina.

I starten tykte Selina det var krevjande både når det kom til sosiale samanhengar og når ho skulle finna ut kva produkt ho kunne nytta seg av.

- Det var litt utfordrande i byrjinga, når eg skulle på restaurant fordi eg ville ikkje vera så kresen. Og det var litt rart å skulle seia nei til så masse mat, fortel Selina.

Etter ein del research og støtte frå venner vart prosessen mykje enklare. Ho fann mykje god mat som ho framleis kunne eta og det fanst mange erstatningar for både kjøt, mjølk, ost og yoghurt. Sjølv tykkjer ikkje Selina at det er så mange ulemper med å vera veganar, og ho tykkjer det er kjekt å snakka med folk om veganisme og læra nye ting.

NØGD MED MÅLTIDET: Selina tykte at maten var veldig god.

- Eg sparar mykje tid!

Selina fortel at det å vera veganar ikkje er tidkrevjande. I motsetning til familien som ikkje er veganarar, brukar ho kortare tid når ho skal laga seg mat. Når ho skal handla går det fort, sidan ho har lært seg kva produkt ho kan nytta seg av.

- Eg fekk meir energi og føler meg betre etter at eg vart veganar.

I fjor var Selina inne på ein legesjekk for å finna ut om ho hadde vitaminmangel, det hadde ho ikkje. Når ho er ferdig med overgangen skal ho byrja å ta B12 vitamin for å unngå trøytte og å vera sikker på at ho ikkje manglar nokon vitamin.

- Dette er noko eg kjem til å halda fram med heile livet, seier Selina.

AUKANDE INTERESSE: Linda Bukve har merka stor forandring innan kosthald. - Eg trur ikkje det finst eitt kosthald som funkar bra for alle, men det er kjempebra å eksperimentera og finna ut det som gjer at du fungerer best mogleg, seier ho.

Kosthald er trend

Å utforska og leggja om kosthald verkar vera ein trend i tida. Hjå Sunkost på Vangen har dei merka stor forandring, og butikkeigar Linda Bukve seier dei sel mykje varer både til veganarar og vegetarianarar.

Bukve har jobba innan helsekost i 20 år, i løpet av dei åra har ho merka endringar i kosthaldet til kundane. Ho er kjempepositiv til at folk har ei reflektert haldning til kosthald, ho tykkjer det er veldig viktig.

- Då eg tok til å jobba med helsekost, var det ei selektiv gruppe som var og handla der, fortel ho. Ofte når menn handla, så var det med lapp frå kona. I dag meiner ho folk har eit meir medvite og kunnskapsbasert forhold til mat. Dette har dei merka på sal av varene.

Varer som ikkje gjekk så mykje før, går det meir av no. Det kjem fleire ulike erstatningsprodukt for forskjellige kosthald. Det er flest unge som utforskar alternative kosthald, men Linda merkar at det blir fleire vaksne òg. Mange ynskjer å betra helsa og auka energien sin, og Linda tenkjer at det er hovudgrunnen til at folk vel eit anna kosthald.

- Eg trur ikkje det finst eitt kosthald som funkar bra for alle, men det er kjempebra å eksperimentera og finna ut det som gjer at du fungerer best mogleg, meiner ho.

Viss ein kuttar ut store matgrupper, må ein vera medviten på at ein får i seg det ein treng, og særleg på vitamin. B-vitamin må ein spesielt ha fokus på om ein kuttar ut kjøt.

Fordelar er at ein blir meir medviten, så ein sannsynlegvis vil få i seg meir næring. Vanlegvis tek mange helsa for gitt, fordi når ein er ung, så toler ein mykje meir.

I helsekostbutikken merkar dei at produkta det går mest av, er erstatningsprodukt som ost og mjølkeprodukt, som kan vera vanskeleg å få tak i.

Og Linda Bukve understrekar at ikkje alle må gje seg i kast med drastiske endringar i kosthaldet på eiga hand.

- Viss ein har ein sjukdom eller ein ubalanse, er det veldig viktig å snakka med legen.