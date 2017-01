Sette fokus på verdien av urørt natur

Korleis skal urørt natur verdsetjast? Og kva er verdien­ av ro og fred i skogen­?

Dette var innfallsporten både i Kåre Flatlandsmo (Voss Naturvernlag) sitt innlegg, og for så vidt i heile siste bolken av høyringa i kulturhuset torsdag, der brukarinteresser og andre aktørar langs vassdraget presenterte seg.

Flatlandsmo la sjølv fram eit reknestykke som synte langt større lønsemd i urørt natur enn i kraftutbygging, ikkje minst slik kraftprisen no utviklar seg.

LAKS FRAMLEIS: Vil me framleis kunna oppleva episodar som dette, med store inngrep i vassdraget, undra Oddbjørn Helland på høyringsmøtet. Åtte år gamle Kristian Boge Tveit har akkurat landa ein laks på 8,5 kilo, og får smilande hjelp hjå ordførar Hans-Erik Ringkjøb ved fotograferinga.

Sprellande laks

- Og korleis kan me vurdera ei oppleving som denne, der Kristian­ Boge Tveit på 8-årsdagen sin landar ein laks på 8,5 kilo? - undra Oddbjørn Helland frå Vossavassdraget forvaltningslag. Han viste i den samanhengen fram eit bilete av hendinga, frå sist sommar, der ordførar Hans-Erik Ringkjøb hjelpte til med å lyfta vedunderet opp for fotografen.

Helland minna vidare om at vossolaksen historisk sett var vide kjend som den største i landet, med snittvekt på godt over 10 kilo. Men kring 1990 kollapsa stamma, grunna fleire samanfallande inngrep langs elva kombinert med diverse ytre omstende. - Me treng ikkje endå fleire inngrep, var hans bodskap.

Tenk på laksen

Ole Kristian Skorve frå Voss Jeger og Fiskarlag var klar på at kraftutbygging generelt var av laksen sine fremste fiendar. Ikkje minst fordi tiltaket lagar kaldare vatn sommarstid og varmare vatn om vinteren.

- Vossolaksen balanserer alt i dag på ei grense.

Nye store inngrep vil lett kunna bety slutten på han, åtvara Skorve, som i staden tok til orde for lange flaumtunellar og uttapping av vatn or dei store innsjøane frå Vangsvatnet og nedover før flaumane - kombinert med oppmudring av botnen ved Straume for å dempa problema lengst ute i Bolstadfjorden.

- Ikkje fritt fram

Synnøve Kvamme, frå Naturvernforbundet i Hordaland, peika på den manglande klimaforståinga som ligg til grunn når me trur me kan tukla med naturen utan at det får konsekvensar. Både i form av global oppvarming, og endå verre: reduksjon av artsmangfaldet.

I den samanheng viste ho til høgst mangelfulle undersøkingar ved tidlegare kraftutbyggingar. I Øystesevassdraget vart til dømes berre tre av 14 raudlisteartar funne i konsekvensutgreiinga.

Heilskapleg flaumvern

Kvamme syntest elles debatten kring flaumsenkingssaka på Voss var paradoksal:

- For her verkar det som at konsekvensane med øydelagd natur skal bøtast med å øydeleggja endå meir natur!

Ørjan Sælensminde, frå Forum for Natur og Friluftsliv, hadde ein bodskap til alle som trur det er fritt fram for utbygging av elvar med vernevedtak etter Stortinget sitt klarsignal for kraftverk i Opo (Odda).

- Både Arbeidarpartiet og Senter­partiet var i debatten klare på at dette var ei enkeltsak, som ikkje skaper presedens for andre vassdrag. Andre parti, som Venstre, SV og KrF var imot vedtaket. Det heilt grunnleggjande i saka her på Voss må difor vera kva løysing som varetek eit heilskapleg flaumvern, ikkje kva løysing som har størst kraftpotensial.

- Heseblesande løp

- Dei fleste større elvar på Voss og i grannekommunane har alt i dag småkraftverk, anten fiks ferdige eller under planlegging. For meg framstår dette som ei rasering av naturen, sa Toril Hunnålvatn frå Voss Utferdslag. Ho viste òg eit kart for å underbyggja poenget og konstaterte: Me har att Raundalen, som einaste perla. Hunnålvatn reagerte elles på tempoet i saka. - Lat det ikkje bli eit heseblesande løp mot flaumvern med kraftut­bygging. Å ta avgjerd i ei så stor og komplisert sak alt i februar, er direkte uansvarleg, var hennar vurdering.

Silje Paulsen frå Voss Kajakklubb etterlyste på same måte meir tid. - Og me treng no uavhengige fagfolk inn i saka. For kanskje finst det heilt andre måtar å løysa saka på, tiltak som både kan redda elva og sikra eit varig flaumvern?

Sterke opplevingar

Også eit knippe kommersielle aktørar hadde ordet. Joar Wæhle frå Ekstremsportveko opplyste at elvesporten utgjer 50 prosent av festivalen, som årleg omset for ca. 16 mill kr. - Nykkelen til suksessen festivalen har hatt, ligg nettopp det breie og varierte tilbodet. Forsvinn elvesporten, vil Ekstremsportveko stå att som ei middels bra tilskiping, sa Wæhle.

- Og me treng føreseielege vilkår. Me treng vita korleis det er på Voss om fem år, om ti år, og i heile tatt.

Mottoet

Margrete Alm, tidlegare dagleg leiar i Ekstremsportveko, no talskvinne for Varig vern av Raundalselva, viste til korleis sjølv det offisielle Voss har brukt Veko og ekstremsporten som merkelapp og identitetsbyggjar for profilen utover mot verda. Ikkje minst gjennom mottoet: «Voss - bygd for sterke opplevingar».

- Ferierande spør seg i dag stadig mindre kvar dei skal reisa, men kva dei vil oppleva i ferien. Og i den samanheng er det breie tilbodet på Voss blitt ei stadig sterkare trekkraft, sa ho. - Voss er blitt ein base, ein stad for fleire overnattingar, til glede for det lokale næringslivet. Og potensialet er framleis enormt. Difor lyt me få eit flaumvern som ikkje samstundes riv bort grunnlaget for utviklinga, lydde hennar tilråding.

Voss sin signatur

Julian Stocker frå Sveits tala på vegner av føretak skipa av ut­lendingar på Voss. Både han sjølv og sju andre lokale gründarar var komne til Voss nettopp for å boltra seg i tilboda naturen gjev.

- Og Raundalselva, det er Voss sin signatur. Utan den, vil det vera vanskeleg å forsvara at Voss er verdas beste stad å bu, gjorde han klart.

Ein sunnmøring mindre?

Ein annan gründer, Frode Solbakk i Voss Active, kjem frå Sunnmøre, og er opphavsmann både for Voss Rafting og Voss klatrepark.

- Med ei årsomsetning på 15 millionar, genererer me ut frå normtal 46,5 mill kr totalt for næringslivet på Voss. - Forsvinn Raundalselva, vil me truleg berre kunna driva klatreparken i framtida. Så kjære kommunestyre: ta omsyn til dei negative kostnadene tiltaka vil få. De risikerer­ å sitja att med ein kraftstasjon, ei trist elv, eit rasert reiseliv - og kanskje ikkje noko flaumvern likevel. Fordi tunellen mot Granvin viste seg å verta for dyr.

- Men ok. De er samstundes kvitt ein sunnmøring!