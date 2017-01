Silje mot straumen

Utemt, fritt og byksande vatn har alltid vore eventyr og leik for Silje Skorve Paulsen. Men no har det vorte blodig alvor.

Fakta | Silje Skorve Paulsen YRKE: Sjølvstendig næringsdrivande dataingeniør ALDER: 35 år BUR: Lekve, Voss SIVIL STATUS: Gift, to born AKTUELL: Kritisk til kraftverksplanar for Raundalselva og Vossavassdraget

I 2017 skal Voss finna ei løysing på flaumproblema i Vossavassdraget. Flaumtunellar, med eller utan kraftverk er den store diskusjonen, og elvesportsentusiast Silje Skorve Paulsen har kasta seg uredd ut i det rørte vatnet.

Ho kjempar på folkemøta, på debatt-sidene i Hordaland, og på sosiale media for å ta vare på dei verna elvane som gjer Voss til Voss.

- Meir enn padling. Nokre ser det som urimeleg at flaumar skal få herja fritt med bygdene, for at ei lita gruppe elvepadlarar skal ha nok vatn å leika seg i. 35-åringen, med VM-bronse i rafting, er frustrert over at ho gong etter gong må insistera på at ho ikkje berre kjempar for elvefolket sine interesser.

- Dette er større enn padling og rafting. Vassdraget er for det fyrste verdifullt areal for plantar og dyr, noko me menn-eske treng for å leva. Elvesporten som har vakse fram på Voss er viktig for bygda, ikkje minst med tanke på nærings- utviklinga knytt til opplevingar i fri natur. Voss er jo bygda for dei sterke opplevingane! Kommunen sjølv marknads- fører seg nettopp som det. Men eg ser naturlegvis også at flaumsikring må til, og eg er for det, berre så det er sagt. Det hastar med å sikra mot skadeflaumane som me kan forventa i næraste framtid. Eg berre stussar over at ein verkar til å ha konkludert på førehand med at vasskraft er ein obligatorisk del av flaumsikringa. Kraftutbygging-debatten er eit blindspor som fører til at dei tiltaka som hastar no vil ta lengre tid, seier Silje. Lufta kring henne dirrar.

FRIE FOSSAR: I 1987 var Silje på tur med Voss Naturvernlag. Her står ho ved Breifossen ovanfor Afdal. Private foto

Data-flogvitet, som er fødd og opp- vaksen på Voss, er heilfrelst elvepadlar, men respekten for urørt natur har vakse seg større.

- Me må heva blikket og å ta inn over oss kva som skjer med kloden me bur på, den einaste me har å bu på, og samstundes finna berekraftige løysingar som hindrar flaumar i å verta så øydeleggjande. Meir vasskraft på Voss, er ikkje berekraftig.

Ro og spenning. Fasinasjonen for rennande vatn kom til Silje tidleg i livet. Far Ole Kristian har fiska etter laks i kvar einaste centiliter i Vossavassdraget i ein mannsalder og to. Han tok med seg borna sine på mange elveturar, og kimen vart sådd alt då ho var eit knøtt.

Som tolvåring på 1990-talet fekk Silje sommarjobb som guide på rideleir på Mjølfjell. Dei gjekk tallause turar langs elva til Slondalen og Upsete, der Raundalselva er smaragdgrøn.

Ho visste det ikkje då, for på den tida var ho «hestegalen», men vatnet som rann fritt mellom elvesteinane, fann etter kvart vegen inn i sjela hennar.

Då ho vart 16 år måtte hesten hennar gje tapt for alder og år. Silje, som trong noko å brenna for på fritida, prøvde både handball og turn. Det klaffa liksom ikkje heilt.

HEIDRA AV PADLEVENER: 2. august 2014 gifta Silje seg med Lars-Georg, på ein idyllisk stad ved elva på Reime. - Denne fine padlegjengen var med oss under seremonien og heldt eit spontant surfeshow på bølgja nedanfor etterpå, til full jubel og applaus frå familie og vener, fortel Silje. FOTO: Benjamin Hjort

Ikkje før ho melde seg på eit padlekurs. Duppande nedover elva vart ho seld til vatnet, til kreftene, oppslukt av kjensla av å bada i natur, og av lukka som ligg i berre å gli ut i vatnet, susa nedover, meistra kreftene, spela på lag med dei og kjenna på ei rein glede, medan alle sorger og suter ligg att på land.

Slik er vatn for Silje Skorve Paulsen. Det same vatnet som øser henne opp, kan få henne heilt roleg.

- Eg kan sitja lenge og berre sjå vatnet renna. Det er som å stirra inn i eit bål, det er noko evig ved det, noko som roar deg ned. Det er meditasjon, fortel ho.

- Er du avhengig?

- Eg trur alle som driv med vassport er avhengige, anten det er padling, fisking eller surfing.

Det var dette 16-åringen ville driva med. Etter vidaregåande vart det IT-studiar i Bergen, men ho reiste heim til Voss kvar helg for å driva med rafting og elvepadling. Sommarjobb ved raftingsenteret gjorde at ho vart kjent med elvesportsfolk frå heile verda. Ho ville hoppa av utdanninga, og verta rafteguide.

- Men pappa tok ein alvorsprat med meg, og fekk meg til å fullføra bachelor-studiane. Det var nok klokt.

SOMMAR PÅ VANGSVATNET: Silje i 1989, på bading med familien ved bryggja som låg nedanfor Park.

EDDERKOPP-VAKT I UGANDA. - Då det var gjort, reiste eg saman med venninna mi, Gry Bystøl, til Uganda. Me budde ein månad på jordgolv under blekktak, medan me padla kvar dag på Nilen. Me såg slangar. Ein diger edderkopp hadde spunne nettet sitt utanfor huset vårt, og passa på oss. Det var eit lærerikt opphald, og ei heftig elv å padla i, fortel ho.

Turen gjekk vidare til New Zealand og meir sutlaust elveliv i 2004. Her vart dei stadig meir innlema i den internasjonale padlefamilien. Dei skaffa seg ein brukt varebil, som stoppa på dei underlegaste stadene, og dei levde ut draumen som frie elvesportsfolk i ein sliten varebil i to månader.

Den katastrofale tsunamien i Asia i romjola 2004, gjorde at dei droppa planane om å dra vidare til Thailand, og i staden reiste heim. Her fylgde eit år med diverse strøjobbar, men også ein tur til VM i rafting i Ecuador, der Silje og laget hennar sikra Noreg bronsemedalje.

NOKO NYTTIG. - Det var omtrent på denne tida eg kom til at det var på tide å gjera noko nyttig.

ALLTID RÅD Å FINNA EI ELV: Her er Silje på tur på Hardangervidda saman med systera Hilde (til venstre) i 1989. FOTO: Privat

- Nyttig?

- Ja, fridomen var fantastisk, men eg trur alle har eit innebygd behov for å gjera nytte for seg. I alle fall kjende eg på det, fortel Silje.

Så i 2006 vart ho tilsett som IT-konsulent i selskapet Odin Systemer. I mai 2008 fekk ho ny jobb for vêrvarslings-selskapet StormGeo. Her fekk ho ansvar for å setja bort noko av verksemda til India. Ho var hovudutviklar med eit team frå India, og reiste difor dit for å starta opp prosjektet saman med teamet.

Arbeidet gjekk bra og karrieren gjekk bra. Ho kjøpte husvære på Laksevåg, og medan andre pendla til jobb, så padla Silje. Over Puddefjorden kvar dag, til Nøstet og nye digitale oppgåver.

- Litt trafikk var det jo på sjøen, og éin gong fekk eg streng beskjed av ein snøggbåt om å ro meg til land. Dei brukte ropert og greier, fortel ho.

TRE VEKER PÅ FRITYROLJE. Gjennom møte med engasjerte folk rundt i verda, erfaringar i Asia, og ikkje minst arbeidet med ottefulle meteorologar i Storm, demra erkjenninga for Silje om at me må finna alternative energikjelder for framtida. Me må gå ned i forbruk og me må ta mindre plass.

Erkjenninga ligg til grunn for engasjementet i flaumsikringssaka på Voss, og difor seier ho det handlar om meir enn padling i fritt vatn.

Tankane har ikkje kome over natta. Dei har, som elva, runne inn undervegs. Nokre av dei heilt bokstaveleg tala under- vegs, for i 2009 mønstra ho på ein gammal ombygd brannbil i USA, og var med på ein mildt sagt alternativ tur som gjekk frå Montana til Idaho, opp gjennom British Columbia til Vancouver og så ned til Seattle.

Brannbilen gjekk på frityrolje, og kapteinen var Seth Warren, ein amerikanar med sans for alternative energikjelder, som ein gong forbarma seg over Silje og Gry, og lærte dei korleis ein kunne padla dei enorme Nil-straumane i Uganda.

- Det var ein lærerik, underleg, eventyrleg og spennande biltur! Bilen hadde vindturbin og solceller på taket og eit slags kraftverk som var kopla til hjula, for å henta ut energi frå rotasjonen deira. Det var eit styr, ein skikkeleg hippietur, men vel verdt det. Turen var med å opna augo mine!

FAMILIELUKKA KJEM. Etter tre veker på frityrtur, rakk Silje heim til siste dagen i Ekstremsportveko heime på Voss. Det var flaks, for her møtte ho att ein kar ho hadde hatt i kikarten ei tid. Arendalitten Lars-Georg Paulsen, som til alt overmål også elska elvesport og jobba med IT, vart med henne vidare. Han flytta over til Bergen, og det tok berre kort tid før vesle Emil melde seg.

- Livet endra seg heilt då, seier ho, med litt slør i blikket.

Etter at ho fekk småborn er det til dømes ikkje like lett å kasta seg ut i frådande fossar, anten i heimeelvane, eller som den gongen på Costa Rica, då fleire ting gjekk gale, forholdsreglar vart kasta over bord, og Silje vart fanga i ein «trommel» i elva, som kasta henne rundt og rundt utan at ho kom seg ut. Ho tenkte at «dette er slutten».

- Det var ein vekkjar! Eg har alltid vore på den sikre sida, berre ikkje denne eine gongen. Det var jungel, me kjente ikkje elva, det tok til å skumta og me hadde dårleg tid. Eg tok en sjanse. Medan eg vart slengd rundt av elva, hugsar eg at eg tenkte på mamma. Men i ein klar augne-blink greidde eg å koma ned mot botnen, og fekk fylgja ein straum ut og berga livet. Der og då tenkte eg ikkje så mykje meir over dramaet, men i etterkant har eg forstått alvoret. No tek eg aldri slike sjansar.

Seks mål familieidyll. Den vesle familien kjøpte seg hus i Arna, og budde der i to år. Så kom veslebroren Birk.

- Det var veldig fint, eg var nyforelska heile tida, fortel ho. Så valde dei å flytta heim til Voss.

- Naturen og padlemiljøet trekte oss heimover. Men etter kvart fann eg ut at familien betyr meir enn eg kanskje trudde då me flytta. No er eg ikkje i tvil, tilgang til natur er nok framleis avgjerande, men familien betyr svært mykje. Heldigvis er naturen avgjerande for dei også, seier Silje.

Silje jobbar i dag med eige føretak, mannen pendlar til Bergen og Emil (5) og Birk (3) storkosar seg på Voss. Familien har busett seg på den seks mål store familietomta på Lekve. Frå før bur far og mor til Silje, og systera Hilde med familien her.

Dei bur vegg i vegg, og steller i kjøkken-hagen saman. Silje har ein draum om å få grøne fingrar, men erfarer at ingen kjem til fjells på ein flat veg.

- Fyrste gongen eg sådde nokre frø i steinhard leirjord, kom det rett og slett ingenting opp. Men eg har fått dreisen på graskar, og laga masse suppe! Det er heller ikkje fritt for at me har litt ambisjonar i høve komande vår. Me har fått kompostbinge!

- VOSS TRENG URØRT NATUR. Ho har laga sin eigen arbeidsplass på Voss, «Datahove AS», og verksemda går greitt nok til at ho kan løna seg sjølv. Ho lagar nettsider, og hjelper elles folk med det meste innan IT.

Når ein driv eiga verksemd, har ein privilegiet å bestemma meir over arbeids- tida si.

- Særleg om morgonane. Då kan eg og gutane mine ta det med ro, og ha mange fine stunder saman. Eg er jo veldig heldig som har høve til å leva slik, seier ho.

Her er Silje Skorve Paulsen no. Engasjert småbarnsmor som ikkje har tenkt å teia i diskusjonane kring naturvern, kraftutbyggingar og løysingar for Voss i framtida.

- Naturen fekk deg heim att. Kan ei utbygging av Raundalselva få deg til å flytta frå Voss?

- Det har me faktisk snakka om, og me er ikkje åleine om slike tankar. Mange har kome til Voss for naturen sin del, og for moglegheiter som finst her. Kva skal dei gjera, om dette forsvinn? Eg har band til Voss, og familie her. Truleg vil eg verta verande, men det er vanskeleg å seia det heilt sikkert. Løysingar for eit heilt samfunn må kvila på kompromiss, og nok ein gong: eg er for flaumvern. Eg er for flaumtunellar, om det er det som skal til. Men eg håpar me kan få greidd ut fleire alternative løysingar enn berre kraftutbygging. Det er nok kraftutbygging her på Voss. Den frie naturen, derimot, slik me er så heldige å ha han her, servert på eit fat, gratis og gåverik, vert det ikkje laga meir av. Me må ta vare på han! Han er det nye gullet, og kan gje vel så gode inntekter til å betala ned eit kostbart flaumvern, om me berre forvaltar han på rette viset, seier elvevenen Silje Skorve Paulsen.