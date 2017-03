Sisteplass, men like blid

- Eg gjorde mitt beste. Då er det bra nok, seier Gerd Karine (13).

Gerd Karine Andresen (13) frå Vargar kjem inn på sisteplass etter 2x2 km med skibyte under Vestlandske skistemna i Herresåsen sundag.

HEIAGJENG I FARTA: Bodil Enes spurtar mot oppløpet medan sonen Marcus spurtar mot mål.

Bra nok

- Eg har vore litt sjuk i det siste, så eg merka det i hovudet og pusten. På klassisk-delen var det trått, men etter me bytte, tok eg innpå i skøyting. Det er eg veldig nøgd med!

- Korleis er det å koma aller sist?

- Litt kjedeleg så klart, men eg gjekk så bra eg kunne, og då er det bra nok, seier Gerd Karine og smiler.

- Me har no ofra livet for dette her. Idretten er livsstilen vår, seier Bodil Enes i ein roleg augne­blink.

GULLGUTEN: Marcus Enes-Seberg får gullklemmen av mamma Bodil. Så spring ho vidare til neste løpar som skal heiast fram.

Heiarop og kamera

«Skimammaen» frå Omvik­dalen i Kvinnherad har fare att og fram mellom start og oppløp, innom heiasvingen og attende til start etterpå. Med høge heia­rop og kamera i handa.

Ho har fire born som deltek i renn, og alle klubbmedlemmene skal òg heiast fram.

- Heia Marcus! Jaaaa!

TUNGT: Løparane låg strøydd i målområdet. - Det var tungt å gå, seier Gerd Karine.

Konkurranseborn

Marcus Enes-Seberg (12) går inn til gull i sin klasse. Mamma strålar og gjev han ein god klem.

- Alle ungane våre driv med idrett. Det er veldig kjekt å sjå at dei likar å trena og har det gøy. Så då stiller me opp, seier Bodil.

- Kva tenkjer du om å byrja konkurransar når dei er veldig unge?

- Eg tykkjer det er greitt så lenge dei sjølv finn glede i det. Men å stå med sekundteljar på 8-åringar, det gjer eg ikkje!