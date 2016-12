Sjefen i Sentrum

Det er vanskeleg å ikkje verta riven med av tempoet og humøret til Voss Sentrum-leiar Mona Vethe. Om nokon skulle klara å få alle med på laget, er det ho.

- Me hadde 42 medlemer då eg overtok som leiar i mars i fjor. No er me 50, og eg har fire nye som er klare til å verta medlemer over nyttår. Målet er å verta 60 i løpet av 2017, og så at me skal få med alle dei drygt 70 me har på lista!

Mona Vethe kastar det lange håret over skuldra, ser deg rakt i kvitauga med ein stor smil - og meiner kvart ordet.

FART OG PÅGANGSMOT har alltid kjenneteikna Mona. Som yngst i ein syskenflokk på fem - og med ei mor som var sjølve personifiseringa av Indremisjonskafeen i meir enn ein mannsalder - vart Mona tidleg van med at ho måtte stå på for å nå måla sine.

- Eg hadde sikkert fordelar av å vera yngst, men eg trur ikkje eg var bortskjemd eller trassig. Eg var blid, nøgd og aktiv - nett slik eg likar å tru at eg framleis er - og eg likte å arbeida for det eg hadde lyst på. Heime hjå oss på Gjernes var det alltid liv og glede. Mykje folk, hundar og kattar.

Syskena Anne - eller «Dadda» - og Oddvar, som er 19 og 18 år eldre, lærte Mona å verta glad i alpin skikøyring.

TREKLØVER: Mamma Anna Vethe Jansen, med døtrene Bodil (6) til høgre og Mona (3), klare til 17.-maifeiring i 1974. FOTO: PRIVAT

- Eg starta med alpint som seksåring, og kanskje var det skikøyringa eg sakna mest dei åra eg ikkje budde på Voss.

I tillegg til alpint, dreiv unge Mona både med karate, fotball og dans.

- Og så var eg innom drill i skulemusikken ei lita stund, men det er syster Bodil som er regjerande familie- meister i den disiplinen!

MED FERSKT FØRARKORT brann 18 år gamle og rastlause Mona etter å koma seg ut i verda. Då var ho ferdig på Vatles handelsskule og hadde jobba eit par år i restauranten på Park Hotel.

- Jobben som servitør på Park vart eit springbrett, så då reiste eg ut. Fyrst nokre år i Sverige, og etter ein tur heimom bar det til Hellas. Det kanskje mest spennande året mitt nokosinne hadde eg på Svalbard - som barsjef og servitør. Så vart det eit par år i Stavanger, før vegen gjekk til Bergen og studium på BI. I alt budde eg 11 år i Bergen, nokre av desse jobba eg i Fjordline. Det vart eit nytt springbrett, til salsarbeid innan reiselivsnæringa.

Frå Bergen vart Mona henta til Ulvik og salssjef- jobben på Brakanes Hotel av hotelleigar Per Ove Pedersen.

I 2007 dukka det opp ein jobb på Voss - ut av det blå.

- Eg hadde inga røynsle frå butikkdrift, men søkte jobben som dagleg leiar for Kari Traa-butikken som skulle opna. Det var ingenting som tilsa at eg skulle få jobben, men eg trur dei likte både mennesket og salsmennesket Mona - så eg vart tilsett. Det vart mitt fallskjermhopp - og dei fyrste åra i fritt fall. Heldigvis hadde eg Torgunn Hegland som hjelp og rettleiar. Det vart utruleg spenn-ande og kjekke år, du veit det var gamle Skigutane-gjengen, så me hadde mykje moro. Vossingane er veldig glade i Kari Traa, og heilt frå starten av var dei positive. Samstundes har kvaliteten på produkta vorte betre og betre, og etter at Active Brands kom inn og overtok Kari Traa og Skigutane, har me vorte skikkeleg store - også utanlands. Eg trur den jordnære galskapen Kari Traa representerer appellerer til folk flest. Og det at ho er eit godt førebilete. Folk er leie av syltynne modellar og dill-dall damer med høge hælar. Me er mange høge og kraftige damer her i landet, det er slik me er skapte - og då lyt me ha kle deretter!

I dag har Mona tre fast tilsette og tre-fire ekstra- hjelper i butikken.

- Me jobbar godt i lag, du greier ingenting som sjef om du ikkje har medarbeidarane med deg. Eg er sjef på den måten at eg har ansvaret, men elles er me på same nivå alle.

SOM FERSKING i butikkbransjen, kom Mona Vethe inn i styret for Voss Sentrum - og vart verande der i to år.

Så var eg ute i seks år, før Bjørn Senderud var den som dytta på for at eg skulle koma inn att - som leiar - i fjor. Bjørn og eg brenn for Vangen, og me hadde snakka lenge om ting me hadde lyst å setja i gang med. Me måtte engasjera medlemene og få dei med oss. Medlemene har rett til å ha forventningar til oss i styret, men me har også rett til å venta oss noko av dei. Venta at alle stiller opp for fellesskapen og er med på det som skjer. For det er viktig at det faktisk skjer ting på Vangen, at medlemene kan sjå endringar og at noko vert gjort. I haust hadde me ein kjempesuksess med Smalahovesleppet, og no har me nett fått i stand Vinter- gato. Me satsar på å vidareutvikla jolegateopninga, og me fekk også no i haust We Norwegians på plass i eit lokale der dei er synlege. I løpet av kort tid skal det siste gråpapiret vera vekke frå vindaugo på Vangen. Når det skjer ting i regi av Voss sentrum, er resultatet at fleire vil vera medlemer.

Eit utvida samarbeid med Vossa Jazz og ei satsing på eit vårslepp er to andre hjørnesteinar i Mona si verksemd.

Medlemene i Voss Sentrum er ei svært samansett gruppe. Derfor er styret no i gang med å drøfta ulike modellar for organisering og finansiering av Voss Sentrum.

- Me må òg ta ein gjennomgang av vedtektene. Ein del av dei er forelda og må bytast ut med nye og meir tenlege vedtekter.

MJUKE TRAFIKANTAR står høgt i kurs hjå Mona Vethe.

- Det er på tide at arbeidet med siste del av Vossapakko startar opp no på nyåret. Alt som handlar om å leggja til rette for mjuke trafikantar er viktig. Me har spurt kommunen om planar for grøntområde og leike- område, og me har sagt klart frå at dersom kommunen kan gje oss eit budsjett, skal me gjerne ta på oss arbeidet med å ta kontakt med leverandørar av utstyr, sjå på prisar og alternativ - alt det praktiske. Men no har me ikkje høyrt noko meir. Ordføraren seier til meg: Mona, no må du pusta med magen og ta det litt med ro. Du må gje oss litt tid! Men eg er ikkje tolmodig!

Utviklinga av Uttrågata kjem Mona også til å kasta seg over i 2017.

- Me har eigentleg eit fantastisk samansett og variert tilbod på Vangen, meir enn mange trur, men eg vil svært gjerne ha endå fleire lokale produsentar og lever-andørar på plass. Eg er i kontakt med moglege verksemder. Det er stort sett berre lokala der Elkjøp var og der Jakob Bø hadde antikvitetsbutikken sin som no står ledige.

NÅR HO SER i krystallkula og tenkjer høgt om framtida til Voss Sentrum, er det to ting som opptek leiar Mona Vethe meir enn noko anna. Og begge punkta inneheld orda «hundre prosent».

- Me må finna ein måte å finansiera ei 100 prosent stilling for leiaren av Voss Sentrum. Eg ser at når du er i full jobb, og så skal jobba som leiar av Voss Sentrum på toppen, så vert det ikkje godt nok. Det er klart; når eg held på med dette, er det fordi eg likar det, og fordi den gode responsen frå publikum og frå medlemene gjev meg energi og ekstra motivasjon og pågangsvilje. Men det går ikkje an å driva på slik i lengda - utan at det går ut over noko. Derfor må me ha ein leiar som er tilsett på heiltid, og som kan bruka all kreativitet og energi på å utvikla Vangen.

Den andre hundreprosenten handlar om medlemsmassen.

- Alle skal med! Både handel, servicenæring, teneste-yting av typen lækjarar og advokatar og frie yrke av alle slag vil tena på å vera med i utviklinga av Vangen til eit positivt og triveleg sentrum for oss alle.

MONA er litt lei seg for at ho har hatt det så travelt både i haust og no i jolehandelen at ho ikkje har fått vore nok ute og snakka med medlemene og med folk flest som ferdast på Vangen, men inntrykket ho sit att med er at dei fleste er i godt humør og at det stort sett har gått bra i jolehandelen.

- Inntrykket er at kurven stig jamt, og det er nett slik me vil ha det. Får du store toppar, veit du òg at faren for at alt kan stupa vert større. Den jamne solide veksten, der det meste er føreseieleg, er mykje sunnare.

Også sin eigen butikk er Mona godt nøgd med. Sjølv om Kari Traa-butikken har godt sal stort sett heile året, har det også der vore litt ekstra travelt no i jolehandelen. Men midt i januar stengjer Mona dørene nokre dagar. Då skal nemleg heile butikken byggjast om og pussast opp for å markera 10-årsfeiringa 20. januar.

DEI NÆRASTE DAGANE kan Mona Vethe tillata seg å senka skuldrene og pusta godt ut.

- Eg elskar å vera aktiv, men eg er òg knallgod på å slappa av. Ei veke på solseng, med ei god krimbok av Jo Nesbø, Lars Kepler eller andre, er heilt topp. Me har ofte brukt å reisa vekk i jola, men i år vert me heime. Eg er ikkje spesielt jolete av meg, men det er klart at det må lagast litt jol når ein har born og ungdomar i huset. Eg er også sterkt knytt til mamma og syskena mine Anne, Oddvar, Kurt og Bodil, så jol vert det. Matlaging er nok det eg er best på av huslege syslar, men sju slag vert det ikkje.

Kanskje vert det òg vêr og føre til ein skitur eller to i Myrkdalen, der sambuar Harald regjerer.

- Eg likar å vera saman med han eg bur i lag med, så då vert det sjølvsagt mest Myrkdalen, men eg må opp i Bavallen òg av og til for å helsa på gamle kjende. Og ja, eg har hoppa tandemhopp i fallskjerm, eg har rafta og eg har vore i vindtunellen - men nokon ekstremsportutøvar er eg ikkje.

Det finst nok dei som meiner at ei som tek mål av seg til å samla Voss Sentrum til eitt rike, er nettopp det. Og som i ekstremsporten, handlar det meste om grundige førebuingar. Der er Mona på heimebane.