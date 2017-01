Skal henta «Kammors-Anders» fram frå gløymsla

40 år etter sin død, får «syngjaren» Anders A. Jordalen sin eigen konsert i Vangskyrkja.

Kammors-Anders eller Gamle Kammorsen, som han òg vart kalla, hadde sin heilt særeigne måte å syngja på.

- Han står eigentleg i ei særstilling, særleg når det gjeld salmane han song. Anders sin måte å syngja på var full av utbroderingar, ornamentikk. Anders var føresongar i kyrkja på Oppheim, og det høyrde du tydeleg når han song. Dette var ein mann der songen var ein integrert del av kvardagen, ikkje ein som song ein hende gong, seier Berit Opheim. Ho skal syngja salmar etter Kammors-Anders på konserten sundag kveld.

SÆREIGEN: Anders A. «Kammors-Anders» Jordalen var ein mykje brukt songar, som hadde sin heilt eigne måte å utbrodera salmane på.

Tingingsverk

Konserten sundag er komen til på initiativ av distriktsmusikarane. Med stønad frå Kjønnegard-stiftinga på Vossestrand, har dei tinga Jo Asgeir Lie til å arrangera nokre av salmane Anders A. Jordalen song. Det har han gjort med utgangspunkt i lydopptak av fem salmar, der Anders syng på sitt særeigne vis. Konserten vert ei urframføring av musikken, og i tillegg til at Berit Opheim skal syngja, medverkar fiolinisten Helga Hjetland, fløytisten Øystein Haga og pianisten Inger-Kristine Riber. Hjetland og Haga er begge distriktsmusikarar.

I tillegg til songane, vert det også reint instrumentale mellomspel. Konserten har fått tittelen Fem salmar i gammal syngjartradisjon etter Anders A. Jordalen 1884-1977.

SYNG: Berit Opheim skal tolka nokre av salmane etter «syngjaren» Anders A. Jordalen.

Syngjarar

Anders A. Jordalen voks opp i ein kristen heim, på eit lite bruk i Jordalen. Foreldra var det ein kalla «syngjarar», og dei var aktive i indremisjonsrørsla. Denne arven tok Anders over, og omreisande emissærar budde i og heldt møte i kammerset hjå Anders og kona Anna. Anders var leiar for indremisjonsrørsla i Jordalen i mange år.

Anders var ein drivande arbeidsmann, og han var særleg kjend for å vera flink med hendene. Ingfrid og Gudmund Selland har fortalt at det fanst mengder av gjenstandar Anders hadde skore ut, mellom anna fleire flotte ølkjenger og bandfeste til kyrne. Det skal framleis finnast ting som er tekne vare på.

Som attåtnæring dreiv Anders med hesteskyss for turistane, mellom Gudvangen og Stalheim. Anders vart mykje nytta som songar i gravferder, på likvaker og ved andre kyrkjelege samkomer.

Dei siste åra

Då han var 74 år, flytta Anders og Anna til Selland, der dei tok over eit bruk på odel. Her budde ekteparet saman med sønene i Nigarden, før dei i 1966 flytta inn i nytt hus - i Midtbakkane - saman med eine

sonen, som òg heitte Anders, og kona hans Astrid.

Songen held Kammors-Anders fram med langt opp i åra. Var han på ei minnestund etter ein han kjende, reiste han seg ofte, sa nokre ord om den avlidne og song eit par salmar. Jeg råde vil alle, og Så vil nu vi sige hverandre farvel var mellom dei han song oftast.

Med og utan tonefylgje

Dei salmane Berit Opheim skal syngja på konserten sundag er Å, hvor stort lyder budskapet til Gud pilgrim kjær, Å, du fredlausa, sorgtunga sjel, Jeg ser deg, o Guds lam å stå, Lær meg å kjenne dine veie, og Herrens venner ingen sinde.

- I tillegg skal eg syngja eit par à capella, mellom anna Mitt hjerte alltid vanker, slik Anders Jordalen song han, seier Berit.

Dei reint instrumentale nummera har namna Den vegen eg såg, Etterspel og Eit minne.

Åsgeir Brunborg, som sit i soknerådet sitt kyrkjemusikalske utval, tykkjer det er gildt at me har så mange kulturberarar og -formidlarar kring den gamle kyrkjestaden Vangskyrkja. Han seier utvalet har planar for ei auka satsing på kyrkjemusikalske hendingar i tida frametter.

Det er Voss sokneråd som skipar til konserten.