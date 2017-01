Skal jobba hardt for regjeringsskifte

Meiningsmålingane ser ut til å gje Linda Monsen Merkesdal frå Voss Ap plass på Stortinget etter valet. No er ho klar for jobben som må gjerast.

Siste veka har Linda vore på såkalla kandidatsamling i Oslo. Der var ho saman med over hundre andre kandidatar frå heile landet, partisekretærar og folk frå toppleiinga i partiet.

- Kandidatsamlinga gjev oss ei innføring i Arbeidarpartiet sitt program og dei sakene me skal fronta i valkampen. I tillegg handlar det om lagbygging, og det er sjølvsagt kjekt å få helsa på Jonas og andre av toppane i partiet, seier Linda.

Nyttig røynsle

Linda Monsen Merkesdal er heilt fersk som politikar på dette nivået, og derfor tykkjer ho ei slik samling er ekstra nyttig.

- Det nyttigaste for meg var nok å få meir kjøt på beina når det gjeld sjølve politikken og dei sakene me skal stå på for i valkampen. Elles er det nyttig for ein fersking som meg å få eit større nettverk og å verta betre kjend med dei politikarane som alt sit på Hordalandsbenken.

Linda har tru på at ho frå hausten av kan kalla seg stortings-representant.

- Ja, ut frå dei fleste meiningsmålingane har eg stor tru på at det vert stortingsplass, men det er ein jobb som skal gjerast for at det skal gå slik. Eg er klar for hard innsats, for å reida rundt og gjera den jobben som trengst for å sikra landet ei ny regjering. Eit slikt skifte vil det koma mykje godt ut av.

Ungdom og arbeid

Viss Linda Monsen Merkesdal får plass på det nye Stortinget, vil ungdom, integrering og utvikling av nye arbeidsplassar vera sentrale område å engasjera seg i.

- Eg har jobba med ungdom i mange år, så det er vel ikkje så rart at ungomane sin situasjon opptek meg særleg. Eg står heilt og fullt inne for Arbeidarpartiet sin politikk på feltet, det handlar om fellesskapen og om å gje dei unge moglegheiter. Med det store fråfallet me ser i vidaregåande, er ikkje minst lærlingeplassar og arbeidsplassar for unge eit eit sentralt felt for meg å jobba med.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre omtalar den mogleg stortingsrepresentanten frå Voss slik:

- Linda Monsen Merkesdal vil vera ei viktig røyst for heile Hordaland og for regionen sin Hardanger/Voss. Ho har eit stort engasjement for ungdom med utfordringar og for at me tek godt i mot dei som skal integrerast hjå oss.