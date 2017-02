Skibilete på topp i januar

Vinnaren av vinterfoto-konkurransen for januar vart Erik Østlie.

Østlie tok vinnarbiletet i Voss Resort på sitt beste den 13. januar, med Gunvor Wæhle avbilda i farta på ski.

- Det var då det var ein del snø. Berre to dagar etterpå snudde det, fortel han.

Østlie driv med fotografering som hobby, og fortel at han tek mykje vinterbilete.

- Eg var marknadssjef for Destinasjon Voss før, og då skjønte eg at det er viktig å ta bilete for å ha eit oppgradert arkiv heile vegen. Eg var interessert i foto før også, men då tok eg det til eit nytt nivå, seier han.

Takk skal du ha

Me tak­kar for alle bi­drag som har vor­te sendt oss den sis­te tida.

Vinterfoto-konkurransen gjeld for månadene desember, januar og februar.

Me håpar dykk vil halda fram med å senda oss bilete!

Slik sender du inn

Me kjem til å plukka ut eit vinnarbilete for kvar av dei tre månadane.

Kvar vinnar får ein liten premie frå oss i Hordaland.