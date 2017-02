«Her kan du finna varme og eta nista di»

Ute i skogen, midt i løype- nettet til Voss ski- og tursenter, er det bygt ei hytte til glede og varme for turgåarane.

- Eg har vel jobba 20 dagar med dette, seier Arvid Haug, som har teikna hytta og leia dugnadsjobben med bygginga. Sjølve bygginga gjekk føre seg i garasjen i Voss Ski- og tursenter. Så vart hytte for litt sidan slept ut til området ved Lomtjørni.

- Men eg fekk god hjelp av dugnadsgjengen. Eg hadde ikkje gjort dette åleine. Når me byggjer i lag, så har med det kjekt saman, seier Haug.

12 KVADRAT. Lomtjørni ligg eit par kilometer frå Herresleitet. Hytta er 12 kvadrat. Innvendig er det benker, bord og vedomn. Dugnadsgjengen Arvid Hauge, Aksel Selberg, Reidar Berge og Olav Farestveit feira torsdag opning av hytta med varmmat og kaffi saman med dagleg leiar i Voss ski- og tursenter Gro Marit Istad Kristiansen og Martin Hindenes frå sponsoren Voss Sparebank.

- Det er god plass til oss her rundt bordet. Og i hytta er det i alle fall sitjeplassar til 15 vaksne.

Gro Marit Istad Kristiansen er glad for innsatsen til dugnadsgjengen, og ho er sikker på at mange turgåarar vil få glede av hytta.

- Denne gjengen har jobba godt. Det er bra me har slike folk som tek i eit tak.

GOD PLASS: Dagleg leiar i Voss ski- og tursenter Gro Marit Istad Kristiansen saman med Reidar Berge, Olav Farestveit, Martin Hindenes, Aksel Selberg og Arvid Haug.

I hytta ligg det teppe og det skal koma fyrstehjelpsutstyr på plass.

- Det hender det skjer uhell og ulukker ute i løypene, då er det godt å ha utstyr tilgjengeleg. Men fyrst og fremst er dette ein stad der ein kan finna varme og eta nista si.

Voss ski- og tursenter har ikkje planar om å nytta hytta til arrangement eller liknande med det fyrste.

- Men me ser for oss at både skular- og barnehagar vil nytta hytta flittig. Hytta vil stå ulåst heile tida. Og mange barnefamiliar vil nok spesielt finna glede av hytta når dei er på tur ein kald vinterdag. Det ligg ikkje ved ute i hytta, så dette må folk ha med seg sjølv, seier Olav Farestveit.

«LOMMO». Offisielt har ikkje hytta fått noko namn enno. Voss ski- og tursenter har hatt ein liten namnekonkurranse på Facebook. - Me har fått inn mange framlegg. Personleg synest eg «Lommo» er det beste framlegget. Det passar til hytta på fleire måtar, både til staden og til ein varmestad.

Prislappen på hytta er rundt 120.000 kroner til material. Alt arbeidet er gjort på dugnad.

Fyrer: Gro Marit Istad Kristiansen fyrer med ved. - Folk må ha med seg ved sjølve, seier ho.

Dugnadsgjengen ser ikkje bort frå at det vert aktuelt å byggja fleire hytter langs løypenettet.

- Får me sponsorpengar, så skal me byggja fleire, seier Reidar Berge.