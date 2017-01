Ventar storinnrykk

Etter ein utfordrande sesong til no, ser fjellheisane fram til ei helg med gode vêrprognosar.

Det har ikkje vore all verda til no for Voss Resort, med mykje vêr og vind.

- Det vart fint i melsdagane, men så blas snøen på toppen vekk att, noko som har vore gjennomgangstonen til no, seier Anna Bryn, dagleg leiar for Voss Resort Fjellheisar.

KREATIVE. Før det byrja å snøa natt til torsdag, var det kreative løysingar som måtte til for å få snø ut i løypene.

- Me drog ein traktor opp med trakkemaskin, så den kunne skuffa snø frå holar og slikt, ut på område der snøen var blåse vekk, forklarer ho.

- Og no har det snøa så mykje at me berre måtte lata han stå att på toppen. Det er eit litt rart syn med ein traktor 880 meter over havet, seier ho og ler.

På det meste har Ekspressheisen, Tråstølsheisen og trekka på Slettafjellet vore i gang, til no i sesongen.

- I dag fekk me opna Hangurs-trekket for fyrste gong i år, og laurdag planlegg me å opna Horgaletten.

LUNKENT BESØK. Det byrja nesten godt; Bryn seier dei aldri har vore så nær å opna i november månad som i år.

- Historisk sett åpnar me alltid anlegget rundt joletider, men vêret gjorde at det ikkje har vore like fullt så ynskeleg denne jola, seier ho.

SMILER SOM SOLA: Dagleg leiar i Voss Resort, Anna Bryn, er spent føer ei helg med mykje snø og gode vêrutsikter.

I hyttefeltet har det heller ikkje rast på med besøk, men turistar har teke seg av noko av dette.

- Ein nederlandsk turoperatør sytte for at me har hatt besøk av nederlendarar som fylte opp ein del av hyttane.

VERT TRAVELT. No ser ho fram mot ei helg ho ventar blir travel. Vêrmeldinga synar at det vert fint vêr i helga, og dagleg leiar lovar silkeføre.

- Denne snøen blir, det er eg sikker på. For det er meldt kulde, medan me held fram å produsera meir snø, seier ho.

For dei som likar hopp og sprell på vinterføre, informerer ho om at delar av parken på Tråstølen og Slettafjellet er klare.

NØGDE GJESTER. I bakken møter Hordaland på kompisane Morten Egge og Jan-Thomas Liseth, begge frå Bergen. Sidan Eikedalen var stengd, tok dei sjansen på Voss Resort framføre Myrkdalen. - Når det er slik som dette på Voss, så får ein ikkje betre skiforhold, seier Egge.

Vossingane Ole Fretheim og Torkel Brekke gler seg også over dei gode forholda.

- Dette er heilt fantastisk, nydelege forhold og kjekke vener, seier Brekke.

LITE FOR SKISKULEN. Colin Shears, skiinstruktør for Voss Resort, seier dei ser fram til helga etter ein litt treg periode.

- Så langt har det ikkje vore altfor mykje å gjera, men me venter mykje folk til helga, seier Shears.

- Slik forholda er no, så er det heilt i toppen av kva ein kan få, seier kanadiaren, som er inne i sin tredje sesong i Bavallen.

For dei som ynskjer det, er det i helga også planlagt fleire aktivitetar i anlegget.

- Me arrangarer barneskirenn og pudderkurs, i tillegg til at «Session» kjem opp og skipar til «railjam», opplyser Bryn.

- No skal du leita godt for å finna steinar i løypane, det er silkeføre, avsluttar ho.