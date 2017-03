Skjervheim tok kongepokal i Stryn

Lars Erik Skjervheim tok sin andre kongepokal då han vann NM i Stryn med helga.

- Det er fantastisk morosamt å vinna NM, spesielt i desse flotte omgjevnadene i Stryn. Det er ei oppleving berre å konkurrera her. Alle som er gira på sporten var med i NM, og 140 stilte til start. Det vitnar om ei veksande interesse for idretten. At fleire ser verdien i dette, gjer det ekstra­ gjævt. Når me har æra av å kunna vinna kongepokal, så stiller jo folk ekstra førebudde - så her måtte det litt ekstra konsentrasjon til for å vera med, seier Lars Erik Skjervheim til NTB.

Klampen i botnen

Skjervheim vart nummer to i sjølve konkurransen i Stryn Rando. Han var vel to minutt bak den spanske vinnaren Kilian Jornet. Men i kampen om NM-gullet vann vossingen framføre Rune Morten Johansen, medan bronsen gjekk til Håkon Klerud Johannessen. I kvinneklassen gjekk Malene Haukøy til topps.

- Eg hadde æra av å halda Kilian­ med selskap ei lita stund - før han bestemte seg for å setja klampen i botnen. Då var det berre å sela på og setja opp dampen­ også for meg, skriv Skjervheim på Facebook.

Stryn Rando

Rando 3000 er ein konkurranse der det handlar om å gå raskast over sju fjelltoppar, til saman 3000 høgdemeter, på randonee­ski. Grunna forholda i år vart det korta ned til tre toppar­ og kring 2200 høgdemeter. Konkurransen­ vart arrangert for fyrste gong i fjor, og har start og mål ved Stryn vinterskisenter.