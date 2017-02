- Topp rennforhold i Bavallen!

150 løparar var i aksjon under FIS-renna i Bavallen.

Rennleiar Knut Kettermann ser tilbake på fleire vel gjennomførte renn, som vart arrangert frå laurdag til og med tysdag.

- Renna laurdag og sundag skulle eigentleg funne stad i Jølster, men grunna snømangel der, steppa Voss Alpin inn og overtok dei to renna, seier Kettermann som er nestleiar i Voss Alpin.

Den korte tida gjorde at arrangørane måtte konsentrera seg om den sportslege gjennomføringa, og ikkje kunne jobba mykje med rammene rundt arrangementet som premieutdelingar og slikt.

- Det var inga lett oppgåve, men det gjer det lettare når ein har så flinke frivillige medarbeidarar som oss. Og bakken Voss Resort stilte med var i verdscup-klasse, seier han.

Med renn gjennom fire dagar, der to dagar var vekedagar, har det vore ei utfordring å vera tilstrekkeleg bemanna.

- Me har fått veldig god hjelp av ein klasse frå folkehøgskulen som var bakkemannskap. Elles syner dette kor god kompetanse på å arrangera internasjonale renn ein finn i klubben vår.

FANTASTISK OPPLEGG: - Veldig kul trasé, seier Jesper Saltvik Pedersen som er nummer ni på verdsrankinga.

Løypekrav i verdsklasse

Alt i alt vart det gjennomført fire FIS-renn i helga. Ein type renn som er steget over dei aldersbestemde renna på regionalnivå.

- Det har vore lange dagar, med ti-tolv timar arbeid kvar dag. Me hadde 150 løparar, med to omgangar kvar dag, som skal ha mest mogleg like forhold for fyrste og siste startnummer.

Voss Alpint har arrangert FIS-renn så lenge rennleiaren kan hugsa. Ifylgje Kettermann var FIS-representanten som var til stades i Bavallen i helga svært nøgd.

- Tilbakemeldinga frå dei laga som var på Voss var at det kanskje var eit av dei beste FIS-renna som hadde vore i Norge, med tanke på vêret me hadde hatt. Når ein høyrer slikt og ser resultatet, så er det verdt alt det harde arbeidet.

To lokale alpinistar

På deltakarlista var det berre to vossingar å finna, syskenparet Marius og Vilde Brakestad. Begge gjorde det bra i slalåm-delen av renna, der Vilde sitt høgdepunkt var ein 2. plass sundagen.

- Det har vore veldig gode forhold. Voss er liksom kjent for alltid å ha dårleg vêr under renn, seier Vilde.

- Ja, eg vil seia Voss viste seg frå si beste side, også med gjennomføringa av rennet, skyt Marius inn.

Totalt var det seks løparar tilknytt Voss Alpint i sving i helga, med løparar frå Bergen og Kvam som går på alpinlinja til Voss gymnas. I tillegg var Anna Bryn Mørkeset testløpar.

FIS-deltakinga frå Voss er i ein bylgjedal for tida, ifylgje Kettermann.

- Det går opp og ned dette, og akkurat no har det gått litt nedover. Fram til fjorårssesongen hadde me ein veldig sterk 1997-generasjon, som gav oss sjeldant mange løparar. Men i åra som kjem har me fleire vossingar som kjem til å ta steget opp til FIS-nivået. Rekruttering har vore stabil dei siste åra med kring 30 aktive born. I aldersbestemte klassar, som byrjar frå 10 år og oppover, har me rundt 30 løparar, eit tal som har halde seg stabilt i lengre tid no. Det er ei mengde som er råd å handtera med tanke på treningar.

Para-alpint

Nytt av året er at det også vart konkurrert i klassen «syns- og bevegelsehemmingar». Der deltok mellom anna Jesper Saltvik Pedersen, nummer ni på verdsrankinga for sin klasse.

- Eg synest det har vore eit fantastisk opplegg her. Her fekk me køyra samme løypa som dei andre klassane, og det var ein veldig kul trasé, seier 17-åringen.

- Og det er bra gjort å få til å ha eit slikt renn, for det er ikkje mykje snø utanom løypene, seier Pedersen, som etter renna skulle vidare til Sør-Korea og vera prøvekøyrar i løypene til Paralympics.