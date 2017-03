Anna suste inn til medalje

I den gamle OL-traseen på Hafjell suste Anna Bryn Mørkeset inn til bronse i utfor. Ho har fleire medaljesjansar att i hovudlandsrennet.

- Alt klaffa i utforkonkurransen. Det var ein skikkeleg god dag. Eg er veldig godt nøgd, og overraska, seier Anna Bryn Mørkeset (15). Alpinisten frå Voss er normalt sterkast i storslalåm som står på programmet laurdag.

- Utfor trenar eg nesten aldri på, det vert stort sett at me køyrer det når me er ute på konkurransar.

I utforbakken torsdag var ho 1.09 sekund bak gullvinnar Ine Haugland, Skade IL, og få tidelar bak sylvvinnar Malin Sofie Sund, Hakadal IL.

- Det er utruleg kjekt å få medalje i utfor i hovudlandsrennet. Det gjer godt å få betalt for all treninga, seier Anna Bryn Mørkeset.

Ho har køyrd mange gode renn opp gjennom åra, men dette er hennar fyrste medalje i NM for ungdom (landsfinale og hovudlandsrenn).

4. plass

Fredag morgon køyrde Anna Bryn Mørkeset nok ein gong eit glimrande renn. No var det Super-G på programmet. Her enda vossingen på 4. plass, 1.38 sekund bak vinnar Sofie Ann Olsen, Heming IL. Det var fire tidelar opp til medaljeplass.

Seinare på fredagen vart det køyrd slalåm som inngjekk i kombinasjonen med Super-G.

- Eg ligg godt an med tanke på ein medalje. Og eg satsar på å køyra meg opp frå 4. plassen, sa Anna Bryn Mørkeset. Denne konkurransen var ikkje avslutta då artikkelen vart skriven.

Hovudlandsrennet på Hafjell, der Lillehammer Skiklub er arrangør, held fram med storslalåm laurdag og slalåm sundag. Desse disiplinane passar vossingen normalt sett betre enn fartsøvingane.

- Det er nok i storslalåm at eg eigentleg har størst sjanse til å hevda meg i toppen. Så eg gler meg til køyra resten av renna her på Hafjell.

Stolt pappa

Lars Erik Mørkeset er på plass i Lillehammer for å fylgja opp dottera i bakken. Han er kjempeglad for medaljen. Og sjølv om utforsuksessen kom noko overraskande, var pappa førebudd på at det kunne gå vegen.

- Anna var nummer 4 på den offisielle gjennomkøyringa onsdag til utforen, så det var ikkje heilt uventa at ho kom på pallen torsdag.

Han fortel om glitrande forhold på Lillehammer.

- Ein sleit litt med eine gjennomkøyringa til utfortreninga tysdag pga. nysnø. Elles strålande forhold med frost om natta, så perfekte snøforhold. Dette er landets beste arrangørar, seier Lars Erik Mørkeset.

Fleire vossingar

Frå Voss er også Eirik Gjeraldstveit og Tonje Hånes Lund med i hovudlandsrennet. Gjeraldstveit køyrde inn til ein solid 18. plass i utfor. I Super-G vart han nr 37.

Hånes Lund køyrde inn til 41. plass i utfor og i Super-G vart ho nummer 40.