Brakestad-syskena med gode resultat i Oslo

Alpinsyskenparet Marius og Vilde Brakestad hevda seg godt i FIS-rennet i Wyllerløypa i Oslo i helga. Vilde kom på pallen i slalåmrennet sundag.

Vossingane heldt farten med dei beste i Wyllerløypa i Oslo i helga, då det vart halde FIS-renn i slalåm og storslalåm der.

Vilde (20) fekk ein femteplass i storslalåm og ein bronseplass i slalåmrennet, noko som må kunna seiast å vera ein sterk prestasjon i selskap med mange gode løparar.

Årsbeste for Vilde

- Femteplass i storslalåm er eg ikkje nøgd med. Eg var ikkje rå nok i hovudet til å ta nok sjansar i den lette løypa, og det straffa seg. Når ein køyrer for runde linjer og ikkje meir rett på for å finna kortaste sporet, så taper ein mykje tid. Ho som vann, fann langt betre ut av det. Eg var i same bakken for to veker sidan, og då gjekk det mykje betre, men laurdag så klaffa det berre ikkje, fortel Vilde.

Sundagens slalåmrenn, derimot, er noko av det beste ho har gjort denne sesongen.

- Ja, det trur eg, faktisk. Eg låg på andreplass etter fyrste omgang. Det vart ein omgang er veldig godt nøgd med. I andre omgang vart det litt rot, og eg enda på tredjeplass. Men det var også ein god omgang, så dette var kanskje det beste rennet mitt i år, fortel Vilde.

Godt nøgd med sesongen

- Det gjekk best i slalåm sundagen. Eg greidde å få beina til å gå og fann flyten, så det er eg nøgd med, fortel Marius (16), som vart nummer sju i slalåmrennet.

Som fyrsteårsløpar i FIS-klassen, tevla han også i Junior 1-serien, og her tok han 3. plass.

Dermed sanka han med seg kjærkomne FIS-punkt vidare.

- Storslalåmrennet laurdag gjekk ikkje fullt så bra. Det var ei lett og heller flat løype, så det gjaldt å halda farten oppe, svinga minst mogleg og finna kortaste sporet. Det var nok litt for mykje svinging for min del, fortel Marius, som vart nummer 20.

Han seier seg godt nøgd med sesongen så langt. Dei neste renna for Marius går i Sälen i Sverige i palmehelga, i Ål like over påske, før dei avsluttar sesongen i Hemsedal.