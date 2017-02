Brakestad-syskena presterte på heimebane

Marius og Vilde Brakestad trivst best i angrepsposisjon når andre omgang startar. Fjerdeplass i slalåm i jr-NM er Marius godt nøgd med. Vilde slo til med tredjeplass i FIS-renn på heimebane.

Det passa Marius Brakestad perfekt å køyra inn til femte beste tida i fyrste omgang av slalåmrennet laurdag. Då låg han godt an, utan for mykje press.

- Eg synest det gjekk bra. Løypene passa meg. Det var litt vanskelege forhold, med mykje rullesnø på flaten og vanskeleg å få tak, så det vart litt rock'n roll somme stader. Men eg tykte eg takla det bra, sa Marius etter fyrste omgang.

At løypa var litt lengre enn dei er vane med, merka han ikkje mykje til. Og at er det eit lite stykke til teten før 2. omgang, er han ikkje redd for.

- Ingenting er avgjort. Eg ligg i angrepsposisjon, og det likar eg, sa Marius.

STOR FART: Marius Brakestad vart nummer seks i slalåmrennet i NM JR1 i Bavallen laurdag. I sundagens FIS-renn i storslalåm vart vossingen nummer fire.

Kjekt å prestera

Han klarte ikkje å avansera, men hamna på ein finfin 6. plass i FIS-rennet, og det heldt til 4. plass i jr-NM1. Marius fekk tida 1.38,94, og var 2.36 bak vinnaren Wilhelm Normannseth.

- Eg er svært nøgd med 6. plass i eit FIS-renn. Det er mange gode med, så det er kjekt å prestera då, særleg på heimebane, seier Marius.

- Så du er ikkje skuffa for at det ikkje vart pallplass?

- Det er alltid litt surt, men eg køyrde to gode omgangar, og er nøgd med det. Det var litt meir sving og krevjande kombinasjonar i løypa i 2. omgang, men det var ikkje så altfor vanskeleg, seier Brakestad.

STOR FART: Marius Brakestad vart nummer seks i slalåmrennet i NM JR1 i Bavallen laurdag. I sundagens FIS-renn i storslalåm vart voss- ingen nummer fire.

Raskare svingar

Også systera Vilde låg godt plassert i teten i FIS-rennet for JR2, med 4. plass etter 1. omgang i slalåm. Ho køyrde raskt nok i 2. omgang til å kapra 3. plassen i Bavallen laurdag.

- Når du ligg som nummer fire, køyrer du ikkje for å spara på noko i 2. omgang. Når du har ein god omgang og er litt heldig, kan du køyra deg opp på pallen, seier Vilde Brakestad. Ho likte godt slalåmløypa laurdag. Fyrste omgang hadde litt lengre svingar, medan det var kortare mellom dei i andre omgang. Då måtte ein vera raskare, og det passa Vilde bra.

Storslalåmrennet måndag var ikkje over då «Hordaland» gjekk i trykken, men Marius låg an til ein 12. plass i FIS-rennet og 7. plass i jr1-NM.

Vilde Brakestad køyrde ut i 2. omgang av storslalåm.

God støtte

- Er det litt konkurranse dykk imellom, om å få beste plasseringa?

- Nei, me er gode sysken og gode lagkameratar, meir enn konkurrentar. Me støttar kvarandre, seier Marius.

Det er Vilde einig i. Ho likar å måla seg mot broren når dei trenar, og dei hjelper kvarandre å bli betre. Foreldra er med som støttespelarar og løypemannskap. Jon Terje Brakestad er kjempenøgd med veret og løypene Voss kan tilby utøvarane som kom langvegsfrå.

Tilfreds Anna Bryn

- Ein er avhengig av slike tilhøve, i alle fall i FIS-renn. Når det er kunstsnø i botnen, har vore ein lang periode med mildvêr og fuktigheit, og så minusgrader slik at det har frose til - då vert det ein hard og god sole som toler mange løparar, seier Brakestad.

Også Anna Bryn, dagleg leiar i Voss Fjellheisar, skein om kapp med sola i helga. At Voss kan steppa inn og overta store meisterskap når andre stader manglar snøtilhøva, tykkjer ho er stas.