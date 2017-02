Marius skal køyra om NM-medalje i heimebakken

Marius Brakestad køyrer om medalje i junior-NM i Bavallen.

- NM på heimebane har vore det store målet for denne sesongen. Eg køyrer sjølvsagt for å vinna, men eg er nøgd om eg tek medalje, seier Marius Brakestad.

Laurdag startar FIS Vestlandscup med slalåm. I denne konkurransen er det innlagt junior 1-NM. Sundag går vanleg FIS-renn slalåm, medan det måndag og tysdag er storslalåmrenn. Her er det innlagt junior 1-NM måndagen.

- I det siste har eg vore best i slalåm, så det er der medaljesjansen er størst. Men eg kan slå til også i storslalåm, seier Marius Brakestad.

Alt på Voss

FIS Vestlandscup går vanlegvis to dagar i Jølster og to dagar på Voss. Men grunna snømangel i Jølster, går alle renna i år på Voss.

- Det er klart det ligg mykje arbeid i å arrangera renn fire dagar på rad. Men då det vart klart at det ikkje kunne arrangerast renn i Jølster, var det heilt klart at me skulle overta renn deira, seier leiar i Voss Alpin, Olav Lødemel. Han meiner det er viktig for skibygda Voss å ha årleg FIS-renn i alpint.

- For alpinmiljøet på Voss er dette ein flott måte å visa oss fram på. Noko som er viktig for Voss Alpin, Voss Resort og toppidrettslina på Voss Gymnas, seier Lødemel.

I alt er det om lag 60 kvinner og 80 menn som stiller til start kvar av dagane. Mellom desse er det fleire vossingar, som Vilde Brakestad og Susanne Myking, og fleire elevar ved Voss Gymnas.

Gode forhold

Rennleiar Knut Kettermann kan gle seg over gode forhold for løparane. Sjølv om det ikkje er ein snørik vinter, er forholda gode i Bavallen. Marius Brakestad skryter over tilhøva. Han har trena i bakken dei siste dagane.

- Det er knallhardt. Akkurat slik me vil ha det. Her er gode løyper og det blir god fart, seier Marius Brakestad.