Då Hjallis kom på sjukevitjing

Seks år gammal låg Agnar Lundblad til sengs med broten fot medan helten Hjalmar «Hjallis» Andersen gjekk skeiseløp på idrettsplassen. Brått banka det på døra til guterommet.

- Mor mi kom inn og sa at eg hadde fått besøk. Og så kom sjølvaste Hjallis inn og sette seg på sengekanten, fortel Agnar Lundblad. Den gongen budde han i Haugamoen, og det var nabo Alf Borge som hadde ordna med det celebre besøket i 1954.

- Det var kjempestas, sjølvsagt. Men Hjallis snakka fort og på trøndersk - så eg forstod ikkje så mykje av det han sa. Den gongen var me ikkje så vane med andre dialektar som i dag. Men eg fekk boka han då nettopp hadde gjeve ut, og han signerte ei fin helsing til meg, fortel Lundblad. Boka, Harde løp, har han sjølvsagt enno, men ho byrjar å bli sliten etter mykje lesing.

SPORTSIDIOT: - At Hjallis skulle koma på besøk heime hjå meg, var stort, seier Agnar Lundblad om mimrar tilbake til 1954. Han har framleis boka han fekk av den populære skeiseløparen. Og mange utgåver av «Alt om skøyter».

Comeback

På denne tida var Hjallis utan tvil den største norske kjendisen, ein folkehelt av dei sjeldne. Han la opp etter tre OL-gull og sin tredje VM-tittel i 1952. Men etter eitt år gjorde han comeback.

Rykta om det storfine besøket på guterommet spreidde seg raskt. Då han var oppe på beina att og ute i gata, ville alle snakka om hendinga.

- Det var ei utruleg stor oppleving at Hjallis skulle vitja akkurat meg.

Året etter, i sin aller siste sesong som aktiv, var Hjallis tilbake på Voss - på andre dag under NM, som var flytta frå Bergen etter fyrste dag.

- Då var eg på plass og heia alt eg kunne.

HELSINGA: Hjallis signerte ei fin helsing til seksåringen på Voss.

Granvinsbanen

I sine unge år noterte han ivrig rundetider medan han høyrde skeiseløp på radioen. Det var berre eitt problem: Granvinsbanen.

- Me hadde ikkje FM-radio. Så når Granvinsbanen gjekk frå stasjonen, vart det berre skurring. Me høyrde ingenting, og gjekk glipp av nokre par før toget forsvann bak svingen på Mønshaugen.

Alle gutungane i nabolaget var skeiseinteresserte, og Agnar var med på vossameisterskap på skeiser ein gong.

Nytt Hjallis-møte

Agnar Lundblad og Hjalmar Andersen møttest igjen 14 år seinare.

- Det var under skeise-VM i 1968 i Göteborg. Eg studerte der då. Og Noreg tok dobbeltsiger med Fred Anton Maier og Magne Thomassen. Så var det samling i sjømannskyrkja etterpå. Og der var Hjallis. Me hadde ein hyggjeleg prat. Eg fortalde om møtet vårt, men han måtte vedgå at han ikkje hugsa det.

Sportsidiot

Lundblad kallar seg sjølv for ein stor sportsidiot.

- Om vinteren ser eg det meste. Skeiser, langrenn, hopp, alpint og skiskyting. Og fotball ser eg, om det ikkje er på betalings-tv.

Denne helga vil han fylgja nøye med på ski-VM i Lahti og på skeise-VM på Hamar.

- Det var utruleg kjekt då Håvard Holmefjord Lorentzen frå Fana nyleg tok VM-sylv på sprint. Då sat eg oppe til midnatt for å fylgja med.

Og denne helga skal han sjå både ski-VM og allround-VM på skeiser.

- Eg håpar Sverre Lunde Pedersen får medalje i Vikingskipet.

Saukjan

For mange er røysta til Agnar Lundblad godt kjend frå speakerbua på fotballbanene.

- Då snakkar eg ekstra breitt vossamål - slik at bergensarane skal få bryna seg litt, seier mannen som er kjent for utsegna frå speakerbua:

- Inn kom spelar nummer saukjan.

Også fotball var viktig i oppveksten på Haugamoen.

- Eg har gått på fotballkampane sidan det kosta femti øre for å sjå kampane.