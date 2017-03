Bømoen leir vert festivalcamp

Torsdag signerte partane avtalen som sikrar at Veko til sommaren får nytta Bømoen­ leir som festivalcamp og tumleplass.

- Heilt maksimalt for oss, synest Sofie Torlei Olsen, dagleg leiar for Ekstremsportveko.

- For oss er det viktig å ha aktivitet­ og inntekter frå leiren. Så me ser for oss eit langvarig samarbeid, seier Olav Lægreid, styreleiar i Bømoen AS.

Ekstemsportveko 2017 føregår som alltid i veke 26, med start sundag 25. juni og avslutning sundag 2. juli.

SIGNERT: Olav Lægreid (t.v.), Kåre Arvid Helland og Sofie Torlei Olsen signerte torsdag avtalen, som begge partar syntest like glade for å få på plass. Avtalen vart underteikna inne på dagleg leiar Helland sitt kontor.

Nær 300 senger

Med avtalen på plass, vil Ekstrem­sportveko kunna disponera overnattingsplassane som finst i eksisterande bygningar, og i tillegg nytta diverse grøntareal til campingplass. På parkeringsplassane vil dei like eins kunna tilby bubilcamping.

- Alt i alt har me nærare 300 sengeplassar i bygga våre, opplyser Kåre Arvid Helland, dagleg leiar i Bømoen AS.

- Og med areala me elles har å tilby til camping, skulle her vera plass til nesten kor mange som helst her ute, gjer han klart.

- Avtalen omfattar dessutan messer og kantiner, slik at dei overnattande også vil kunna få seg frukost, og under tak, om godvêret skulle svikta.

Nøyaktig opplegg for kantine og måltid er likevel ikkje fastlagt enno, då blekket på avtalen så vidt er turt.

Fotball og grilling

Sofie Torlei Olsen reknar med at ein stad mellom 600 og 800 vil nytta overnattingstilboda i Bømoen leir.

- Ekstra stas å få dette på plass nett i år, som me har den 20. utgåva av Ekstremsporveko. - Og mi siste som dagleg leiar, legg ho til.

- For tidlegare har me hatt festivalcamp på Smalahove­tunet, som jo er i lengste laget unna. Mange har i tillegg campa langs flystripa, noko som har vore sånn passeleg, då det ofte har vore problem å finna ein grøn flekk under telta. Mange har difor måtta campa på sand og grus, seier Torlei Olsen, som også peikar på eit anna stort fortrinn med den nysignerte avtalen:

- Festivalcamparane får òg fri tilgang til den militære hinderløypa her i Bømoen, medan basen for kajakksporten ligg rett nede ved elva her borte. I tillegg har Bømoen veleigna areal både for fotball, volleyball og grilling­. Så dette vil verkeleg lyfta Ekstrem­sportveko, seier Sofie Torlei Olsen.

Fast festivalcamp

- Korleis skal de fordela inn­tektene, når det heile er over?

- Inntektene skal fordelast heilt likt mellom Veko og Bømoen AS, opplyser Olav Lægreid.

- Akkurat dét prinsippet var raskt å koma fram til, supplerer Sofie Torlei Olsen.

Elles skal dette fyrste året nyttast­ til prøving og feiling, og så skal partane ha ei evaluering i etterkant. Enkeltpunkt i avtalen vil dermed kunna justerast for framtidige år.

- Men begge partar er innstilte på at me no har laga eit varig samarbeid, og at Bømoen leir heretter er Ekstremsportveko sin faste festivalcamp, samstemmer Lægreid og Torlei Olsen.