Fenne spring nye vegar mot toppen

Thomas Fenne luftar hunden din for å få råd til å gå verdscuprenn.

- Målet mitt er å gå verdscup neste sesong. For å nå det målet må eg ha råd til å trena meir og få nok kvile, seier Thomas Fenne.

Vossingen har blitt 27 år og det byrjar å hasta om fjorårets NM-vinnar på sprint skal nå målet om å gå verdscup i skiskyting. No håpar han at flest mogleg skal vera med å hjelpa han fram mot målet. Gjennom nettstaden www.ibelieveinyou.no håpar han å få inn nok støtte til å få eit godt opplegg fram mot neste sesong.

Thomas Fenne har alt nådd målet om 30.000 kroner, og håpar på eit endå betre resultat.

- Eg er godt nøgd så langt, men eg vågar å håpa på meir. Eg kan få trena godt for pengane eg får inn, seier Fenne.

I sesongoppladinga har han hatt éi treningsøkt tidleg på morgonen før han har gått på fulltidsjobb, og etter arbeidstid har han igjen vore på trening.

- Eg klarar å få trena nok. Men ein skal også ha tid til å kvila. Og ein skal ha overskot til å gjera ting rett, seier Fenne.

Hundar og handyman

På nettsida kan dei som ynskjer å gje skiskyttaren økonomisk støtte enkelt gjera dette. Gjev du 100 kroner får du takk på sms, gjev du 400 kroner kan du ta med deg heile familien på motbakkeløp til Opelandstølen.

- For fem hundre kroner kan eg ta med meg hunden din på ein av mine langturar, seier Thomas Fenne. Han er også ein handyman - og gjev du tusen kroner dreg han gjerne i gang motorsaga om du treng opprydding i hagen. Og på nettsida kan ein sjå mange andre tenester skiskyttaren tilbyr - opp til 10.000 kroner. Då får ein sponsorplass på konkurransedress, hue og børse, og sosiale media. Og du får vera med på motbakkeløp, intervalløktene og anna.

- Sjølvsagt skal eg gjera alt det eg lovar. Men det er også nokre som har støtta meg, som seier dei ikkje treng noko teneste igjen for støtta, seier Fenne. Om kven som har gjeve pengar til no, seier han:

- Det er vel rundt 20 som har støtta prosjektet så langt. Det er stort sett privatfolk - familie, vener og kjente.

Arrangerer motbakkeløp

Eitt av tiltaka 27-åringen gjer, er at han til våren skal arrangera eit eige motbakkeløp.

- Det skal gå frå Bjørgum idrettspark til Opelandstølen. Motbakketrening har vore veldig god trening for meg, seier Thomas Fenne. Han skal finna ein ledig dato i mai til å gjennomføra løpet, som skal passa både for idrettsutøvarar og småbarnsfamiliar.

NM-gull

Thomas Fenne er fødd inn i skiskyttarmiljøet - som son av Gisle Fenne og Helga Øvsthus. Han markerte seg tidleg som eit godt skiskyttartalent. På juniornivå tok han gull i junior-NM og kvalifiserte seg to gonger til junior-VM. På sitt beste var han soleklart den raskaste i løypa i juniorklassen. Steget opp til seniorklassen vart tungt for skiskyttaren frå Fenno.

- Eg tok steget fort. Den fyrste sesongen var bra. Men sidan har det vore mykje motgang i form av stadig sjukdom. Det var fyrst i fjor at eg kjende at eg kroppen starta å respondera på treninga igjen, seier Thomas Fenne.

I fjor var han tilbake i slag. Han gjekk nokre skikkeleg gode renn i Noreg, men fekk ikkje prøva seg internasjonalt. Høgdepunktet for sesongen kom då han leverte Fenne-spesial på standplass og gjekk lynkjapt i sporet på NM-sprinten. Vossingen kunne jubla over NM-gull. Og han trur han kan ta steget vidare ut i verda.

- Eg veit kva som skal til. Og eg veit at eg har det i meg.

I sesongførebuinga har han hatt ein vond ankel, og har måtta trena alternativt.

- Eg tek sikte på å få forma no på nyåret. Slik at eg kan kvalifisera meg til IBU-cup, som er nivået under verdscup. Dersom eg klarar verdscup i år er det ein bonus, målet er til å ta steget opp til verdscup neste sesong.

Om Ibelieveinyou

Prosjektet Ibelieveinyou er rekna som eit hjelpemiddel for utøvarar og lag like under eliten - dei som står utanfor landslag og som ikkje står fyrst i sponsorkøen. Ideen oppstod i Sveits i 2013, og i Noreg har OL-meister i kombinert Fred Børre Lundberg innført prosjektet.

- I believe in you er ein plattform for idrettsutøvarar, lag og dugnadsprosjekt. Her kan du oppretta eit prosjekt for å finansiera måla dine - og få oppfylging frå oss heile vegen fram til det me håpar vert eit vellukka prosjekt. Dei fleste i idretts-Noreg kan nok kjenna seg igjen i å gå frå hus til hus for å selja flakslodd, kalendrar eller toalettpapir for å skaffa pengar til klubben. Dette, basarar og loppemarknad har vore flotte inntektskjelder for norsk idrett i mange år. Med denne plattforma ynskjer me å vidareføra denne ånda på internett, heiter det på nettsida til prosjektet.