Nedrykk for Voss, opprykk for Dale

Set du nok pengar på at Voss rykkjer opp, kan Bjarte Bergstrøm & Co gjera deg rik. Dale er derimot opprykksfavoritt.

Speleselskapet NordicBet rangerer Voss nedst av alle i 4. divisjon avdeling 2. Vinnaroddsen på Voss er 17. Åsane 2 er favoritt med 4 i odds.

- Eg synest talet er lågt, seier trenar Bjarte Bergstrøm. Han har ingen tru på at Voss skal ta steget opp i 3. divisjon.

- Målet vårt er å etablera oss i 4. divisjon, som i år er ein heilt ny divisjon etter omlegginga. Me må nok erkjenna at me er mellom dei laga som må jobba knallhardt for å overleva. Eg er overtydd om at me skal halda plassen, men opprykk ville eg sett godt over 20 i odds på, seier Bergstrøm, som ikkje vil rå folk til å satsa store pengar på laget i år.

FAVORITT: Tonny Tysnes og Dale er NordicBet sin favoritt i 6. divisjon. FOTO: DALE IL

Sterk 4. divisjon

Mikael Mellqvist, som er PR-manager i Betsson Group, forklarar slik kvifor selskapet har liten tru på Voss.

- Dette er ei veldig jamn avdeling som er mykje sterkare enn dei 4. divisjonane Hordaland tidlegare har hatt. Det er fem lag som kjem ned frå 3. divisjon, medan dei fem laga som spela i 4. divisjon i fjor, var topplag i likskap med Voss. Alle hamna på 1.-5. plass. Eg trur Loddefjord og Vadmyra har hakket større kapasitet, medan nyopprykte Ny Krohnborg gjorde reint bord i 5. divisjon og blir ein spennande nykomar. Men i denne superjamne avdelinga kunne Voss like godt vore på 5.-6. plass.

Slik er vinnaroddsa i avdelinga: Åsane 2 4.00, Odda 4.80, Arna-Bjørnar 6.00, Øystese 7.00, Sandviken 8.00, Loddefjord 9.00, Nest-Sotra 2 11.00, Nordhordland 12.00. Sund 12.00, Vadmyra 12.00, Ny-Krohnborg 14.00 og Voss 17.00.

Ungt og ujamt

Bjarte Bergstrøm sine elevar har variert stort i treningskampane så langt i vinter. Med helga spela laget mot Sogndal 2. Skage Storheim og Adrian Lindstad sende Voss opp i 2-0-leiing, men det enda med 2-5 mot eit godt Sogndal-lag.

- Me har eit svært ungt lag. Me må verta jamnare i prestasjonane. Me har mykje å jobba med fram til seriestart. Men eg har tru på at laget skal setja seg og at spelarane skal kunne overraska denne sesongen, seier Bergstrøm. Fyrste offisielle kampen er kvalifiseringskampen til NM, heime mot Nordhordland mot slutten av mars.

Tysnes er optimist

Tonny Tysnes likar at Nordicbet har tru på blåtrøyene på Geitabakken. Spelselskapet held Dale som favoritt i 6. divisjon avdeling 1. Vinnaroddsen er på 4. NHH2 fylgjer opp med 5, medan Lindås og Voss 2 er på 6. Vaksdal har 7 på oddsen.

- Ja, dette har eg fått med meg. Og målet vårt er opprykk - noko eg veit me er meir enn gode nok til. Så eg er ikkje overraska over at me blir tippa på topp. Likevel meiner eg ikkje at dette vert noko enkel oppgåve. Eg trur me får selskap av NHH2 og Trane om å gjera opp om topp tre, seier den spelande trenaren. Han meiner laget er i god rute før sesongstart.

- Me slo Løvstakken, som hamna på 2. plass i vår avdeling i fjor, med 3-0 fredag. Og tysdag avanserte me frå kvartfinalen i Vinterserien med 5-3 over eit solid Ask/Erdal lag, seier Tonny Tysnes.

Om Dale seier Mellqvist:

- Sjølv om Dale hamna på 10. plass i 5. divisjon i fjor, gjorde dei ein respektabel figur. 8 sigrar, 2 uavgjort og 12 tap, og sju poeng frå 4. plassen. Avdelinga i år ser rimeleg svak ut, utan andre klare topplag. Dale er frykteleg sterke heime, og presterer laget det heilt anstendig bort, bør dei klara topp tre.

Vinnaroddsa i avdelinga er slik: Dale 4.00, NHH 2 5.00, Lindås 6.00, Voss 2 6.00, Trane 7.00, Vaksdal 7.00, Valestrand Hjellvik 2 8.00, Bergenskameratene 10.00, Myrdal 12.00, Sleipner 15.00.