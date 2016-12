No er romjolscupen i gang

Med heile 51 lag er påmeldinga den nest beste gjennom tidene.

27.-29. desember vert den årlege Romjulscupen arrangert av Bulken IL. Joleturneringa i innandørsfotball vert arrangert for 27. året på rad.

Frode Tufte frå Bulken IL fortel at heile 51 lag er påmelde til cupen, nest beste påmeldinga gjennom turneringa si lange historie.

- I år er det fyrste gongen me arrangerer mosjonsklasse for damer, seier Tufte.

Det er berre tre lag påmelde i denne klassen, men det var likevel nok til å få i gang ei turnering.

- Det er kjekt at me fekk til ein ekte mosjonsklasse for damer. Likevel har me framleis plass til fleire jentelag i cupen, legg Tufte til.

Fyrste dagen på romjolscupen har det vore nærare fulle tribunar, mykje foreldre som tilskodarar og ungar som spelar.

I dag spelar småjenter og smågutar, og i morgon går ballen vidare til mosjonsklassane og «dame aktiv». Cupen vert avslutta med «herre aktiv» på torsdag.