Tapte mot Osterøy

FBK Voss sitt herrelag spela laurdag sin fyrste treningskamp for sesongen. Heimelaget Osterøy tok leiinga i kampen og skåra fire mål før vossingane vakna. Osterøy vann til slutt 4-2. Adrian Lindstad og Magne Himle skåra for Voss. - Måla me slepper inn er av den lettvinte sorten og må lukast vekk. Dette var fyrste kampen på stor bane i vinter, så me legg ikkje mykje i resultatet, seier trenar Bjarte Bergstrøm. Han nytta kampen til å prøva nye konstellasjonar som treng mykje øving. - Det positive er at me er best siste 10-15 minutta i begge omgangane, og at me ikkje slepper dei til mykje sjansar når me ligg etablert. Me har mykje å gå på offensivt, og i det å våga å bruka ball. Alt i alt ei grei gjennomkøyring, seier Bergstrøm.