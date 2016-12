Får leggja om til kunstgras

Voss kommune har gjeve idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av omlegging til kunstgras på grasbana til Eideshagen idrettsplass. Omlegging til kunstgras vil kunne føra til auka brukstid og moglegheit for lenger sesong på anlegget. Tiltaket ligg inne i Voss kommune sin temaplan for idrett og friluftsliv, og søknaden vart handsama i samsvar med «Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2016». Kommunen skriv likevel at det manglar opplysningar i søknaden om det planlagde ljosanlegget på staden, som må verta ettersendt. Difor må oppstarten av bygginga av ljosanlegget venta til det er godkjent. Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning gjeld i to år frå godkjenningsdato.